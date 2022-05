El conflicto de Paulo Londra y la madre de sus hijas: la cuenta a la que le transfieren solo cuando esta en saldo negativo y la verdad sobre los 200 mil pesos

Rocío Moreno y Paulo Londra

En menos de una semana “BZRP Music Session #23″ el nuevo tema de Paulo Londra con Bizzarap ascendió al puesto número uno en el ranking de los más escuchados de Sopotify. Mientras millones de jóvenes en Argentina y en el mundo lo siguen, el músico cordobés se convirtió hace dos meses en papá por segunda vez. Sin embargo, no puede encontrar el equilibrio. A su hija menor, Francesca, la vio unas tres veces nada más y en una semana deberá viajar a Córdoba para tener una audiencia en la Justicia con su ex, Rocío Moreno, madre también de Isabella de menos de dos años.

La ex pareja se vio la semana pasada en los tribunales de familia de la capital cordobesa y lo hará nuevamente el próximo 10 de mayo y aunque la audiencia fue por una denuncia que ella inició por “compensación económica” -dejó de estudiar para acompañarlo a él en su carrera- la idea es en un futuro llegar a un acuerdo más global que incluya también alimentos, ya que el dinero que el músico estaría pasando, sería poco en proporción a sus ingresos.

El objetivo del lado de Rocío sería poder fijar una cuota alimentaria en la que además se contemplen otros aspectos necesarios para la manutención de dos menores de edad como vivienda, servicios y obra social. Hasta el momento, no hay ningún monto fijado en la Justicia así como tampoco un régimen de visitas para fomentar el vínculo entre las bebés y su padre, quien casi no las ve. Todo lo que él le pasa es parte de un acuerdo informal entre ellos.

“Aún no hay juicio por compensación, están los puntos sobre los que se haría la demanda, pero para eso se necesita primero concluir esta etapa de negociación y la idea es llegar a un acuerdo, pero tampoco se puede hacer un acuerdo como si él fuera un empleado, no es lo mismo un empresario en cuanto a ingresos”, dijo a Teleshow Luciana Ulla, abogada de Rocío y explicó: “Esto surge de la ley, se tienen presentes los ingresos y las necesidades y que es lo que ella dejo de hacer por acompañar a su pareja en su desarrollo personal”.

En las últimas horas corrió el rumor en redes sociales de que el cantante le habría ofrecido a su ex y madre de sus hijas 200 mil pesos mensuales. Al respecto, su representante legal dijo que no puede dar precisiones ya que no solicitaron un monto en particular sino que pidieron “compensación” y que además por ley ella no puede hablar de números.

Allegados a la joven cordobesa de 23 años aseguraron que en un principio Londra “no quería pasarle ni 200 mil pesos” y que actualmente se manejan con una tarjeta de débito que ella utiliza en cuya cuenta él -en realidad a través de su padre- va depositando dinero, aunque ésta estaría muchas veces en “negativo” ya que “cada tanto le transfieren 20, 10 o 15 mil pesos” que ella reserva para pagar la prepaga.

Incluso aseguran desde el entorno que pueden pasar varios días con saldo negativo sin que el músico le transfiera dinero. Es en parte por eso que en febrero apenas fue dada de alta tras dar a luz a Francesca, ella dejó la casa que en su momento había compartido con el intérprete de “Tal vez” para estar en lo de su mamá. Allí, su familia la ayuda económicamente y con el cuidado de las bebas.

Además, el hogar que ella había levantado con Londra, cuyos muebles había gestionado ella a través de canjes, está lindero a la casa de sus ex suegros, y la convivencia se habría hecho difícil. Aunque aún tiene gran parte de sus cosas en dicho inmueble, suele ir allí a darle de comer a los perros. Sin dinero propio, ella intenta hacer publicidades a través de sus redes, gracias a las cuales pudo conseguir la comida de las mascotas, la ropa para las nenas y los pañales.

Antes de la audiciencia de la semana pasada, tras llegar desde Buenos Aires y casi en paralelo al momento en el que estrenaba tema con Bizarrap, Londra vio a su hija Isabella, aunque no así a la más pequeña a quien en dos meses vio nada más que tres veces. Aunque pregunta por la más grande, aseguran que casi no lo hace por Francesca. Apenas terminó el encuentro, volvió a viajar, por lo que no vio nuevamente a las nenas.

En el mientras tanto es Rocío quien se encarga de todo lo pertinente a ellas, ayudada por su entorno -vacunas, controles pediátricos, etc.- ya que por parte de la familia paterna tampoco tendrían relación, solo la madre de Londra vio dos veces a la menor de sus nietas.

El próximo martes será la última audiencia de conciliación. “La semana pasada fue la continuación de la primera en el marco de la solicitud por compensación económica. Esto es que cuando dos personas tienen un proyecto de vida común, en este caso estaban bajo unión convivencial y tienen dos hijas y se da la ruptura y frente a eso uno de los miembros queda en desequilibrio económico, una de esas partes puede pedir una compensación, porque ha dedicado su vida al cuidado de su familia”, explicó Ulla a Teleshow.

Es que ellos comenzaron su relación en el 2015 cuando estaban terminando la secundaria, luego ella se fue a otra ciudad a estudiar Ciencias Veterinarias mientras que él se abría camino en el mundo de la música. En el 2019 decidido a querer estar con ella él compró una casa (un amplio terreno con dos inmuebles, uno para él y otro para sus padres) y le propuso, a pesar de su corta edad, irse a vivir juntos. Fue entonces que ella dejó la facultad y comenzó la convivencia, que se coronó al año siguiente con la llegada de su primogénita.

