Nicole Neumann viajó a Europa con Manu Urcera y escribió un mensaje provocador: “besis planteadores seriales”

La última semana fue un torbellino de emociones para Nicole Neumann. Mientras ultimaba detalles para su viaje a Europa con su novio, Manu Urcera, el corredor tuvo un accidente durante una carrera de Turismo Carretera en La Pampa, y ella viajó de inmediato para acompañarlo. El deportista no tuvo lesiones graves y recibió el alta horas después, cuando la modelo contó que ya se encontraban en su casa y que estaba oficiando de enfermera. Ya de regreso en Buenos Aires, siguió organizando la logística: cerrando valijas y también despidiéndose de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, quienes se quedan al cuidado de su padre, Fabián Cubero.

Las niñas, además, están en época de clases y, según explicó su madre, no quieren perder la escolaridad. En tanto, estarán presentes para el nacimiento de Luca, el hijo del ex futbolista con Mica Viciconte, quien tiene fecha de parto para los primeros días de mayo.

Ya con la tranquilidad de que el piloto estaba en condiciones de viajar, la pareja tomó un vuelo junto a los padres de Urcera: el primer destino fue Milán (Italia), pero habrá muchos más. Desde allí, la modelo compartió con sus casi dos millones de seguidores algunas fotos de los distintos puntos turísticos que recorrieron. “Estos fueron mis días de domingo a martes”, detalló y calificó su vida como “una montaña rusa constante”.

“Si bien a veces necesito sumergirme en la paz y quietud absoluta, por un rato amo que así sea. Pasé de un susto extremo a la paz y alegría de acompañar y cuidar a quien amo. De sentir que tiene su propio ángel de que lo cuida”, escribió sobre el accidente sufrió Urcera.

La modelo acompañó el posteo con fotos de la pareja en Italia. “A vivir otra aventura increíble en el viejo continente”, deseó quien está acompañando al piloto en sus compromisos laborales. “Me voy a dar el lujo de repetir la gran frase ‘¡La p... que vale la pena estar vivo!’”, continuó y agregó una sugerencia: “Ama como si fuera el último día, abraza y decile cuánto querés a cada uno que hace más feliz tu vida”. Y sumó el hashtag #LaVidaEsHoy.

Por último, y aunque no tiene ninguna obligación de hacerlo, la integrante del jurado de Los 8 escalones del Millón, por El Trece, quiso aclarar por qué sus hijas no viajaron con ella y respondió a quienes la cuestionaron por eso. “Las chicas están en el colegio y con el padre”, aseguró y reprodujo algunas de las críticas que ha recibido en otras oportunidades: “¿Esas nenas no van al colegio?”.

En tanto, detalló que planeó unas vacaciones con sus hijas, en junio: “Más para vacaciones de invierno vendrán con nosotros, como ya está estipulado. ¿Ok? Besis a los planteadores seriales de haga lo que haga y como lo haga sin saber que está perfectamente calculado”.

“Escorpio, amores”, recordó su signo del zodíaco y concluyó con el hashtag #controlfreak, en clara señal de que el organigrama diario de las chicas estaba bajo control y que no iban a perderse ninguna de sus actividades.

Mientras tanto, Fabián Cubero compartió en sus redes sociales una imagen en un control odontológico de Indiana, y horas más tardes, un compilado de imágenes de viajes junto a sus hijas y a Mica. “Lindos recuerdos”, escribió junto al video que recuerda los momentos compartidos en familia.

