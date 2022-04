El álbum de fotos de Nicole Neumann junto a Manu Urcera en Europa

Nicole Neumann y Manu Urcera en Milán

Después del susto que le provocó el accidente que sufrió Manu Urcera durante la serie de clasificación de la carrera del Turismo Carretera, por estos días todo es relax para Nicole Neumann. Es que luego de asegurarse que su novio se recuperara completamente, finalmente ambos pudieron concretar el viaje que tenían planeado a Europa. En este sentido, ella lo acompañó por motivos laborales pero, por supuesto, también hubo tiempo para hacer actividades juntos.

Por caso, la primera parada fue Milán, ciudad italiana en la que aprovecharon para recorrer distintos puntos turísticos. “Fotitos del carrete que me gustaría compartir de mi semana en Milan”, escribió la jurado de Los 8 escalones (El Trece) en su cuenta de Instagram, red social en la que compartió varias postales con su seguidores. En algunas, se la ve posando sola y en otras, junto a su pareja. Al verlas, el piloto no pudo contenerse y le escribió: “Bellissima”, junto al emoji de un corazón. Y ella le devolvió la gentileza con una carita de enamorada.

El romántico comentario de Manu Urcera a las fotos que compartió Nicole

Días atrás, Nicole también había utilizado sus redes, pero en esa ocasión para aclarar por qué sus hijas no viajaron con ella y respondió a quienes la cuestionaron por eso. “Las chicas están en el colegio y con el padre”, aseguró y reprodujo algunas de las críticas que ha recibido en otras oportunidades: “¿Esas nenas no van al colegio?”. En tanto, detalló que planeó unas vacaciones con Indiana, Sienna y Alegra, en junio: “Más para vacaciones de invierno vendrán con nosotros, como ya está estipulado. ¿Ok? Besis a los planteadores seriales de haga lo que haga y como lo haga sin saber que está perfectamente calculado”. “Escorpio, amores”, recordó su signo del zodíaco y concluyó con el hashtag #controlfreak, en clara señal de que el organigrama diario de las chicas estaba bajo control y que no iban a perderse ninguna de sus actividades.

Nicole Neumann también compartió fotos posando sola

La pareja se fotografió en sitios turísticos de Italia

Pocos apostaban por esta relación de Manu y Nicole. Sin embargo, con el correr de los meses, el romance se fue consolidando. Al punto que el piloto terminó entablando un vínculo afectivo con las tres hijas que la modelo tuvo durante su matrimonio con Fabián Cubero. Y, cuando nadie se lo imaginaba, entre todos terminaron ensamblando una familia. Por eso, no sorprendió que al cumplirse el primer aniversario del comienzo de esta historia de amor en marzo pasado, ambos decidieran dedicarse una tiernas palabras a través de las redes sociales.

“Marzo de un año atrás nos ‘encontramos’ y empezamos un camino de amor y aventuras. Que fue sumando con los meses, más amor, amigos y familia”, comenzó escribiendo la jurado de Los ocho escalones junto a un emoji e carita con corazones. Luego siguió en un posteo de Instagram en el que incluyó varias fotos de la pareja y algunas otras con sus niñas: “Y nos abrazaste… ¡Sos mi (nuestro) ‘contenedor y malcriador’ numero uno! Sos mi ‘retador’ favorito, mi luz cuando todo parece negro…. “. Para terminar su sentido mensaje, Nicole agregó arrobando a Urcera: “¡Y sé que esta aventura recién comienza! ¡Te amo, te amamos!”

Mientras tanto, sus hijas estarán presentes para el nacimiento de Luca, el hijo de su ex con Mica Viciconte, quien tiene fecha de parto para los primeros días de mayo. De hecho, el lunes pasado el futbolista compartió una imagen en la que se ve a sus hijas junto a la influencer. “Se juntó la banda”, expresó Fabián a través de sus stories de Instagram en la foto que compartió, que muestra a su pareja luciendo su pancita, recostada en la cama cerca de las nenas y con sus dos perritos también posando para la foto.

SEGUIR LEYENDO: