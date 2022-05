¡Estás igual! El look de la China Suárez en los Platino, muy similar al de Pampita en una entrega de Martín Fierro

China Suárez y Pampita

Además de haber protagonizado uno de los escándalos más recordados de la farándula (el motorhome) y de haber estado las dos en pareja con el mismo hombre, Eugenia la China Suárez y Carolina Pampita Ardohain tienen muchas otras cosas en común, entre ellas, las dos deslumbran con sus looks cada vez que pasan por alguna alfombra roja.

Esta vez fue la ex Casi Ángeles quien dejó a todos con la boca abierta con su impactante look en la entrega de los premios Platino que se realizó el domingo en Madrid: un vestido negro de la marca Yolancris trapless con corte a la cintura, largo hasta el piso, acampanado y con cola y con volados, zapatos de Jimmy Choo, joyas de oro y diamante blancos y el pelo largo suelto y con raya al medio.

La China Suárez en la alfombra roja de los premios Platino

Aunque ella estaba impecable, siempre las redes dan que hablar y los usuarios de inmediato recordaron el look que eligió Pampita para los Martín Fierro de Cable que se realizaron en el 2018. En aquella ocasión la esposa de Roberto García Moritán lucía un atuendo muy similar al de la actriz, solo que en color blanco: vestido strapless con corte en la cintura, largo hasta el piso con volados y tal vez no tan acampanado.

Pampita en los Martín Fierro de Cable 2018

La conductora de El Hotel de los famosos tenía también el pelo suelto con raya al medio, un peinado muy elegido por ella. Y fue Mariano de la Canal, conocido también como “el fan de Wanda” reparó en que las dos tenían aros muy parecidos, colgantes y con brillantes.

China Suárez y Pampita, con looks muy parecidos

En la previa de los Platino, la actriz habló con Teleshow de sus proyectos a futuro y también se dejó llevar por el camino de los recuerdos. “Tuve una infancia tan linda que yo creo que por eso me cuesta crecer y aceptar el paso del tiempo. No me quiero olvidar de todo eso, van pasando los años, se te va un ser querido, se te van las voces, es desesperante... la disfruté tanto que por eso no quiero que me quede tan lejos y trato de darles a mis hijos lo mejor”.

Mientras Polka ya comenzó a preparar la segunda temporada de Argentina, Tierra de Amor y Venganza pero por el momento su personaje no estará en la nueva entrega de la tira: “Es un programa que le tengo mucho cariño y fue uno de mis personajes favoritos. Amaba mucho a Raquel y la gente también, así que quizás sí, en algún momento aparezco”.

Pero el foco de Eugenia por estos días está puesto en la música. Todavía le dura la emoción por su lanzamiento como cantante con “El juego del amor”, el tema de Santi Celli: “Me sorprendió porque lo recibieron muy bien y gente de todas las edades, que era lo que yo quería. Yo quiero que me puedan escuchar en el auto, gente como mi mamá que hay música de la que se quedó afuera”.

“Se me hizo corto. Me quedé con ganas de más, porque me acordé lo feliz que era haciendo eso”, dijo sobre la presentación que hizo sobre el escenario, y fue su regreso a las tablas luego del fenómeno de los Teen Angels y del especial ViveRo, siempre junto a Cris Morena.

Inevitablemente se refirió a los rumores que constantemente rodean su persona y a cómo los toma. “Es imposible no enterarse. A veces me afecta mucho y a veces lo llevo bien. Depende del momento. Hoy estoy muy bien”. En agosto volverá a filmar, aunque no adelantó de qué se trata el proyecto y en junio sacará un nuevo tema: “Son baladas, canciones que están hechas desde el corazón, con mucho amor y Santi me ayuda a darle forma. Están escritas hace mucho, y yo creo que les van a gustar”. Y en esta invitación a sus seguidores a conozcan otro lado de su arte, cuenta por qué eligió la música como la herramienta para mostrar ese costado más personal: “Creo que todos los artistas lo hacemos desde algún lugar, lo que pasa es que uno cuando actúa se esconde atrás de un personaje. Y en la música, en mi caso, no hay ningún personaje. Soy yo con mi alma en las manos”.

