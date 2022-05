La reacción de Nicole Neumann al enterarse de que su hija hizo una publicidad con Fabián Cubero sin su consentimiento

La reacción de Nicole Neumann al enterarse de que su hija hizo una publicidad con Cubero (Video: "Intrusos", América)

Es de público conocimiento que, después de su separación, Nicole Neumann y Fabián Cubero tuvieron una relación turbulenta, especialmente en lo que respecta a los desacuerdos que tienen sobre la crianza de las tres hijas que tienen en común, Indiana, Allegra y Sienna. Y, si bien tuvieron muchos idas y vueltas mediáticos -en muchos de los cuales se vio involucrada Mica Viciconte, la actual pareja del ex jugador - en el último tiempo parecía que se estaban empezando a entender, o por lo menos no estaban exponiendo públicamente sus conflictos.

Sin embargo, luego de disfrutar un viaje a Europa con su actual pareja, Manu Urcera, la modelo se mostró un tanto molesta con su ex al enterarse de que una de sus hijas hizo una acción comercial con su padre sin su consentimiento.

Al salir de la grabación de Los 8 escalones, Nicole fue abordada por el cronista de Intrusos (América). Luego de aclarar que no fue a Italia con su novio en plan de luna de miel, sino que lo acompañó por trabajo, Rafa le preguntó cómo tomó que el ex futbolista utilizara a una de sus niñas para hacer una publicidad sobre una billetera virtual en sus redes sociales. “No tengo ni idea de qué me están hablando, chicos”, comentó. Sin embargo, ante la insistencia de la consulta, lanzó: “Debería estar enterada, pero bueno, no sé. Me estoy enterando ahora, pero está todo bien. No tengo nada de ganas de entrar en ningún tipo de conflicto”. De todas formas, su expresión lo dijo todo. En tanto, también se refirió a la posibilidad de agrandar la familia con el piloto. “Está en el proyecto, ya lo dije un montón de veces”.

Días atrás, Nicole también había utilizado sus redes, pero en esa ocasión para aclarar por qué sus hijas no viajaron con ella y respondió a quienes la cuestionaron por eso. “Las chicas están en el colegio y con el padre”, aseguró y reprodujo algunas de las críticas que ha recibido en otras oportunidades: “¿Esas nenas no van al colegio?”. En tanto, detalló que planeó unas vacaciones con las nenas, en junio: “Más para vacaciones de invierno vendrán con nosotros, como ya está estipulado. ¿Ok? Besis a los planteadores seriales de haga lo que haga y como lo haga sin saber que está perfectamente calculado”. “Escorpio, amores”, recordó su signo del zodíaco y concluyó con el hashtag #controlfreak, en clara señal de que el organigrama diario de las chicas estaba bajo control y que no iban a perderse ninguna de sus actividades.

Algunas fotos de Nicole Neumann junto a Manu Urcera en Europa

Mientras tanto, Cubero está enfocado en el nacimiento de Luca, su primer hijo con Viciconte, quien tiene fecha de parto para los próximos días. De hecho, hace pocos días el futbolista compartió una imagen en la que se ve a sus hijas junto a la influencer. “Se juntó la banda”, expresó Fabián a través de sus stories de Instagram en la foto que compartió, que muestra a su pareja luciendo su pancita, recostada en la cama cerca de las nenas y con sus dos perritos también posando para la foto.

