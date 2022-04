La última foto de Mica Viciconte con las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann antes del nacimiento de Luca

Mica Viciconte

Semanas atrás, Mica Viciconte celebró rodeada de toda su familia el triunfo en Masterchef Celebrity. Tras meses de pasar horas junto a las hornallas, correr carreras contra el reloj y derramar muchas lágrimas, logró ocupar un lugar en el podio de los ganadores del aclamado reality de cocina. Pero, lejos de volver a la calma tras la ardua competencia, se le viene un desafío aún mayor: el nacimiento de Luca, su primer hijo junto a Fabián Cubero. A pocos días de la tan esperada fecha, compartió en sus redes una imagen que enterneció a sus seguidores.

Feliz por la inminente llegada de su bebé, así se muestra la ex Combate junto a las hijas de su novio con su ex, Nicole Neumann. Es que tanto Allegra como Sienna e Indiana están ansiosas por el nacimento de su hermanito, a quien esperan con muchísimo cariño junto a Mica. “Se juntó la banda”, expresó Fabián a través de sus stories de Instagram en la foto que compartió, que muestra a su pareja luciendo su pancita, recostada en la cama cerca de las nenas y con sus dos perritos también posando para la foto.

Mica Viciconte junto a sus hijastras

“Tengo fecha para la primera semana de mayo, ¡ya! Igual lo re disfruté el embarazo, agradecí haber trabajado, aparte me queda como recuerdo. Creo que también se puede mostrar otro tipo de mensaje, porque a veces uno dice que la embarazada no puede hacer nada. Por supuesto que hay embarazos con más riesgo y, obviamente, el médico te tiene que habilitar. Pero en mi caso es un embarazo dentro de todo saludable, entonces me permitía trabajar y está bueno mostrar que uno puede seguir haciendo las cosas. Sino se te hace eterno...nueve meses encerrada en una casa”, había señalado Mica Viciconte en una entrevista con Teleshow.

Falta muy poco para el nacimiento de Luca y, por eso, la pareja de Cubero no quiere dejar ningún detalle librado al azar. En ese sentido, en uno de sus últimos posteos de Instagram mostró el lujoso cochecito que obtuvo por canje. “Miren lo que es la nave de Luca Cubero. Ahora si... ¡Que empiece la cuenta regresiva! Te esperamos bebé”, escribió junto al video en el que se la ve maniobrando el carrito y mostrando su avanzado embarazo.

El cochecito en cuestión es un modelo premium de una marca internacional, que consiguió a través de un canje, y su valor -si se hace su conversión de euros a pesos argentinos -asciende a 300 mil pesos. Tiene, entre otras características, cuatro opciones de viaje: combina el chasis con diferentes acoples. Además, posee un exclusivo arnés que ayuda a asegurar al niño en cuestión de segundos y con una sola mano, y se puede reclinar el asiento en cuatro posiciones. Por si fuera poco, también tiene una capota solar XXL con protección solar 50+ para mantener al pequeño alejado de los rayos del sol, entre otros lujos.

“En mi vida en general, soy de poner muchos límites, pero todos me dicen: ‘Cuando tengas tu hijo vas a ceder en todo´. La verdad no sé cómo voy a ser, creo que a veces los límites están buenos pero no me imagino. Quizás me encuentro en un mundo que digo todo que sí, así que por las dudas no digo nada”, había dicho minutos después de ganar la final del reality de Telefe, en diálogo con este medio.

