Masterchef Celebrity, la revancha: de una caótica noche a ciegas a una inesperada eliminación

Los participantes de Masterchef Celebrity tuvieron que elegir sus ingredientes a ciegas (Video: Telefe)

Masterchef Celebrity, la revancha cada vez se pone más difícil. Es que luego de la eliminación de Mica Viciconte y El Polaco quedan apenas siete participantes en competencia y nadie quiere quedarse afuera. Por esto, este domingo Sofia Pachano, Juariu, María O´Donell, Analia Franchín, Joaquín Levinton, Vicky Xipolitakis y Georgina Barbarossa tuvieron que someterse a una de las más complicadas pruebas que se vieron hasta ahora, incluyendo todas las temporadas anteriores.

En un principio, la consigna parecía sencilla: tenían 60 minutos para preparar un plato libre. Pero todo cambió cuando Germán Martitegui les informó un gran escollo que debían afrontar. “Prepárense porque, como dijo Damián, hoy van a tener que usar todos sus sentidos. Menos uno”, anunció el chef y, acto seguido, les mostró una venda que iban a tener que colocarse cada uno de los participantes. “Hoy van a elegir sus ingredientes a ciegas”, les informó. Y, como si fuera poco, solo iban a poder optar por siete. La elección de cada concursante no fue nada sencilla y la mayoría quedó disconforme con lo que obtuvo para su plato, pero las cartas ya estaban echadas.

“¡Se encienden las hornallas más famosas del mundo!”, anunció Santiago Del Moro. Y en ese instante, todos pusieron manos a la obra. Varios tuvieron dificultades, sobre todo Franchín, que no sabía qué plato elaborar con los ingredientes que le tocaron. “¡Estoy como el c.., como el or...! ¡Todo mal!”, le gritó la participante a Damián Betular cuando se acercó a su estación. De todas formas, el chef intentó guiarla. “No estoy pudiendo avanzar”, se desesperó ella.

La que parecía un poco más encaminada era Xipolitakis. “Esta noche se la quiero dedicar a mi hijo, estoy vestida de su color favorito, y todo es para él”, dijo emocionada cuando el conductor se acercó a conversar con ella. “Me mudé a una cuadra de mi familia, es lo mejor que pude haber hecho porque yo estoy solita criándolo”, comentó conmovida.

Inesperadamente, la situación se complicó aún más cuando sonó la chicharra. “Atención participantes, les dijimos que iban a haber sorpresas”, señaló Del Moro. Y Donato De Santis añadió: “Esto es muy sencillo, queremos subir la apuesta. Vamos a agregarles más ingredientes a sus preparaciones”. “Vamos a pasar por sus estaciones y a ciegas ustedes van a tener que sacar dos ingredientes cada uno”, sumó el dueño de Tegui. “Esos ingredientes los van a tener que usar sí o sí”, les avisó Betular. Para algunos, resultó ser una complicación, pero a otros los salvó.

Finalmente, el tiempo se agotó y el jurado comenzó con las devoluciones. Luego de deliberar, primero hicieron pasar al frente a Sofía y a Juariu, quienes resultaron ser las mejores de la noche. Luego, Analía Vicky y Joaquín también tuvieron la fortuna de seguir en competencia y, entonces, el mano a mano final quedó entre María y Georgina.

Georgina Barbarossa fue eliminada de Masterchef Celebrity, la revancha

“La cocinera que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity, la revancha es...Georgina Barbarossa”, anunció Germán. Y después de unas conmovedoras palabras del jurado hacia la actriz, la flamante eliminada se despidió definitivamente del certamen. “Ay, chicos, gracias. Me conmueven. Igual me pone muy nerviosa venir a este programa porque es muy difícil, pero en realidad estar acá con ustedes cuatro que los amo, y ustedes, chicos -por sus compañeros-, que son unos divinos, es una fiesta. Venir acá es una fiesta”, cerró al borde de las lágrimas.

SEGUIR LEYENDO: