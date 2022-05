Buscaban a Metallica pero se encontraron con Iván de Pineda y el video se hizo viral

Querían fotos con artistas del Quilmes Rock pero se encontraron con Iván de Pineda (Video: Instagram @tiarcasablancas)

Si bien cultiva el perfil bajo y elige no tener cuentas en las redes sociales, por algún motivo el nombre de Iván de Pineda suele convertirse a menudo en tendencia. Y así sucedió nuevamente en las últimas horas, cuando una usuaria de Twitter contó la insólita anécdota que vivió con el conductor de Pasapalabra (Telefe).

Todo comenzó cuando la internauta comentó que estaba decidida a ir a la puerta de los hoteles más exclusivos de Buenos Aires con el objetivo de encontrarse a alguno de los artistas que este fin de semana tocaron en el Quilmes Rock. Sin embargo, inesperadamente el destino le cruzó en el camino al ex modelo. “No conocí a Damon (Albarn, líder de Blur y comandante de Gorillaz), ni a los Greta (Van Fleet), ni a los de Metallica pero conocí a Iván de Pineda”, escribió la joven cuyo perfil es @tiarcasablancas, junto a un breve video del encuentro con el conductor. En tanto, la usuaria @carpstrokes, que estaba en la grabación junto a Iván, agregó: “Damon quién sos, aguante Iván de Pineda”.

Momentos después, la chica que había compartido el video, contó cómo fue el improvisado encuentro. “Storie time de como conocimos a Iván: @carpstrokes se agacho a atarse los cordones y cuando nos dimos vuelta venía Iván de Pineda atrás nuestro”.

El encuentro de una twittera con Iván de Pineda

Lo cierto es que rápidamente esa grabación se viralizó y varias personas coincidieron en que el ex conductor de Resto del mundo es una figura que los fans suelen encontrarse muy seguido: incluso hasta algunos se animaron a lanzar insólitas teorías al respecto. “Claramente Iván de Pineda va a los hoteles a acosar famosos y siempre es descubierto”, “Ojalá cuando venga Justin también aparezca Iván de Pineda ah”, “Toda persona tiene una foto con Iván de Pineda”, “Para mi Iván de Pineda es parte de indie tw por que no puede ser que siempre se lo encuentren en los hoteles, cuando vino Shawn en 2019 se quedó en el Four Seasons se lo encontraron, vinieron los Strokes y el estaba ahí, fueron a buscar a Damon y se encontraron con él también”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la red social del pajarito.

En febrero de 2021, había sucedido otra situación similar. En aquél entonces, un twittero relató el día que lo conoció y su historia también se volvió viral. “Iván de Pineda es un amor. Me acuerdo que estábamos en plena toma de secundarios y lo vemos cruzando la calle. Fui corriendo a preguntarle si podía grabarlo para mandar un saludo de apoyo a las tomas de colegios en ese momento (2017). A lo que me respondió: ‘No, me encantaría pero me matan si lo llego a hacer’”, reveló. Y contó cómo terminó todo: “¿Y una foto linda conmigo?”, le insistió el joven. “Eso sí, obvio”, le respondió el conductor. “Es hermoso y súper buena onda, le dije: ‘Gracias’. Y nos despedimos. Me dijo: ‘¡Éxitos con las tomas de colegio!’. Yo, pinedista”, había concluido.

El año pasado, en una entrevista con Teleshow, Iván había explicado el motivo de su ausencia en las redes: “Porque no sabría que mostrar. Es como extraño, tengo una…si bien me encanta siempre estar muy bien informado y estar al tanto de todo, me gusta esta cosa dinámica de la información, tal vez las redes sociales…No encontré mi espacio, o quizás qué cosas hacer ahí en las redes sociales o cómo interactuar, desde qué lugar. Creo que por ahora elijo otros canales de comunicación, otras maneras de interactuar. Obviamente sí me comentaron y no puedo creer la generosidad y la buena onda de la gente. Siempre digo, son demasiado buenos”.

