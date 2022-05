El reino ganó el Premio Platino a la mejor miniserie en una emotiva gala realizada en Madrid

El productor Marcelo Mosteirín y el equipo de El reino al recibir el premio en Madrid

En la tarde de un hermoso domingo de primavera, por las calles de Madrid solo se escucha el silencio. El día del trabajador y el día de la madre se pusieron de acuerdo para que la ciudad respire un poco más de lo permitido. Como si algún guionista atrevido hubiera determinado que todo sucediera a la misma hora, en el mismo lugar y por un único motivo: que los que brillen sean los artistas iberoamericanos en la IX Edición de los Premios Platino, un encuentro que cada año se asienta más en una región siempre fértil para la producción de ficciones.

Por segundo año consecutivo, la ceremonia se celebró en el exuberante Palacio Municipal IFEMA, pero a diferencia de la edición anterior se vivió en un clima más relajado, con un Madrid libre de mascarillas en los eventos públicos. El edificio es un centro de exposiciones de usos múltiples que en los últimos tiempos ha potenciado su apertura cultural. Se trata de una construcción vidriada lindante con el Jardín de las Tres Culturas, que celebra la unión de los judíos, musulmanes y cristianos. En los pasillos de la planta baja predomina el tono grisáceo del mármol que hace aún más interminable el hall de entrada. En el tercer nivel, el que manda es el rojo, donde desfilaron las estrellas ante las cámaras del continente y los ojos del mundo. Y en el auditorio, Lali Espósito y Miguel Ángel Muñoz son quienes comandan una gala que no tuvo mayores sorpresas en los premios más importantes, pero guardó algunas perlitas para seguir construyendo puentes e historias entre la producción audiovisual iberoamericana.

Joaquín Furriel y Najwa Nirmi, actor y actriz de reparto en miniseries

De reyes y patrones. En ese panorama de favoritismos, la miniserie argentina El reino cosechó tres estatuillas: como Mejor miniserie o teleserie cinematográfica, a los autores Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro y a Joaquín Furriel como actor de reparto. Y los discursos de la autora y del actor fueron de los más celebrados por un auditorio muy participativo. Furriel, cuyo premio fue anunciado por la China Suárez, se mostró muy emocionado al recordar la historia de su familia, tan propia de los desarraigos de ida y vuelta entre España y Argentina, entre guerras civiles y crisis del 2001, y al borde de las lágrimas le dedicó el premio a “los buscan una ilusión”.

Javier Bardem (El buen patrón) y Blanca Portillo (Maixabel), los mejores actores de la IX gala de los premios Platino

Por su parte, la escritora le regaló el premio al público que también los había premiado en la víspera, y se dirigió especialmente “a quienes se entretuvieron y salieron a debatir los temas que trata la serie, sobre todo los derechos de mujeres y disidencias”, en uno de los discursos más ovacionados. Las otras satisfacciones para la industria nacional llegaron de la mano Karnawal, la película de Juan Pablo Félix que ganó como mejor ópera prima y sumó al chileno Alfredo Castro como actor de reparto.

Entre las películas, El buen patrón ratificó sus credenciales obtenidas de los Premios Goya y se hizo con las estatuillas más importantes: película, director, guion (ambos por Fernando León de Aranoa) y a Javier Bardem como mejor actor por su celebrado e inimputable empresario farmacéutico Julio Blanco. Bardem se mostró conmovido con el premio y se lo dedicó especialmente a su madre Pilar y a Juan Diego, el maestro de actores recientemente fallecido y cuyo luto estuvo presente a lo largo de toda la gala. La mejor actriz fue otro nombre fuerte de la escena española como Blanca Portillo gracias a su composición de Maixabel.

Fernando León de Aranoa, director de El buen patrón

Los protagónicos quedaron para una muy emocionada Daniela Ramírez por su impecable interpretación de Isabel Allende en Isabel y para un histriónico Javier Cámara, por Venga Juan; mientras que como actriz de reparto otra de las favoritas, Najwa Nirmi por La casa de papel. Otra de las candidatas, Aitana Sánchez Gijón, se llevó el premio por Madres Paralelas.

Maestra de ceremonias. Lali Espósito condujo con su habitual soltura y espontaneidad aún a prueba de lo guionado que suelen estar estos eventos y para lo que se complementó a la perfección con Miguel Ángel Muñoz. Después de que Nia abriera oficialmente la gala con un cuerpo de baile y música bien colorido y una versión apenas popera de “La vida es un carnaval”, la argentina y el español entraron del brazo y dispuestos a divertir y divertirse. “Así se empieza una buena fiesta”, dijo la argentina, mientras detrás suyo asomaba como escenografía oportuna una plaza, el símbolo del encuentro para cualquier latitud de la región, allí donde confluyen edades, culturas e historias que es uno de los puntales de los premios.

Para predicar con el ejemplo, la argentina y el español regalaron simpatía y un sentido del humor que contagió a propios y extraños. Bailaron boleros, tangos y rancheras y jugaron un rato al fútbol con un freestyler que maravilló con sus trucos. Y a riesgo de ser tapa de diarios y material de memes, la ex Casi ángeles se animó a pisarla y encarar aun con sus zapatos con tacos.

Lali Espósito se lució en los Premios Platino

En una noche de grandes estrellas, Lali tuvo un rato de luz cenital solo para ella, cuando apareció en el escenario enfundada en un piloto engomado rojo, que dos bailarines le quitaron para dejar a la vista un sensual mono del mismo color y género. Arengando al público y jugando con la cámara, Lali dio cátedra de su magnetismo mostrando por primera vez ante el público “Disciplina”, uno de sus últimos éxitos. Una prueba de fuego, otra más, que la protagonista de Sky Rojo da camino a su estrella global.

De recuerdos y solemnidades. Promediando la reunión, el español Álvaro Morte y la mexicana Karla Souza tomaron el centro de la escena para el momento más sentido de la gala. Como dos hipnotizadores, fueron recorriendo con la mirada un auditorio en profundo silencio que no sabía para donde iban a encaminar la historia. Se detuvieron primero en Joaquín Furriel, al que le pidieron que sacara una caja debajo de su asiento donde descubrió un reloj simbolizando el tiempo; luego hicieron lo propio con Luis Tosar para descubrir un cartel con la palabra paz escrita en 50 idiomas; Maribel Verdú tenía asignada una llave como puerta de entrada y salida a las emociones y terminaron en Mercedes Morán con una lapicera como un arma para poder para contar historias.

Para terminar el cuadro, en cada asiento había dispuestos carteles azules y amarillos especialmente ubicados para construir un mosaico en apoyo para Ucrania. Los talentos elevaron sus brazos pero la consigna no se leía del todo clara, hasta que el Profesor apeló a todos su trucos para arreglar el asunto: “Iberoamérica por la paz”, era la leyenda que se formaba en la parte superior del pabellón ucraniano.

Carmen Maura recibió el Platino de Honor

Y en el mismo plan reflexivo, explotando al máximo los márgenes de la comedia entre los que osciló la gala, dos figuras de las más representativas de la escena española se llevaron las miradas más sentidas. Una estaba en los papeles, una conmovida Carmen Maura, que recibió el Platino de Honor que se había anunciado en la víspera. Y si el mediodía del sábado había regalado muchos de sus giros humorísticos en el encuentro con la prensa, la presencia frente a sus colegas la sensibilizó por demás.

En plan embajadora, y ante un auditorio que ni se animaba a pestañear, la protagonista de ¡Ay, Carmela! manifestó toda su gratitud para compañeros de profesión en diferentes países de la región y para un oficio al que le entregó la vida. “Puedes ser rica, pobre, buena, mala, ¡Hasta matar! Y después puedes irte a dormir”, resumió.

La otra sorprendió en todo sentido, porque su presencia no estaba en los planes y por la versión que eligió para cantar un clásico de todos los tiempos. La gran Ana Belén, a tono con el espíritu antibélico de la premiación, interpretó “Solo le pido a Dios”, el himno de León Gieco, que arrancó pausado y levantó energía y rabia, como si hiciera fuerza para que llegue más alto y más lejos. Porque de eso también se trata el arte, del esfuerzo de hombres y mujeres por construir un mundo mejor.

Todos los ganadores de los Premios Platino 2022:

Mejor película de ficción

El buen patrón - GANADORA

Madres paralelas

Maixabel

Noche de fuego





Mejor dirección

Fernando León de Aranoa - El buen patrón (Ganador)

Iciar Bollaín

Pedro Almodóvar

Tatiana Huezo





Mejor interpretación masculina

Eduard Fernández

Javier Bardem - El buen patrón (GANADOR)

Luis Tosar

Rodrigo Santoro





Mejor interpretación femenina

Ángela Molina

Blanca Portillo - Maixabel (GANADORA)

Ilse Salas

Penélope Cruz





Mejor interpretación masculina de reparto

Alfredo Castro (Karnawal) - GANADOR

Christian Malheiros

Manolo Solo

Urko Olazábal





Mejor interpretación femenina de reparto

Aitana Sánchez-Gijón (Madres paralelas) - GANADORA

Almudena Amor

Ana Cristina Ordóñez González

Milena Smit





Mejor película de animación

Ainbo, la guerrera del amazonas (GANADOR)

Bob cuspe: nós não gostamos de gente

Salvar el árbol (Zutik!)

Valentina





Mejor película documental

100 días con la tata

A última floresta - GANADOR

Quién lo impide

Rita Moreno: just a girl who decided to go for it





Mejor ópera prima de ficción

Clara sola

Karnawal - GANADOR

Libertad

Sin señas particulares





Premio al cine y a la educación en valores

Los lobos - GANADOR

Maixabel

Mediterráneo

Yo nena, yo princesa





Mejor música original

Alberto Iglesias - Madres Paralelas (GANADOR)

César López

Kenji Kishi Leopo

Zeltia Montes





Mejor Guion

Abner Benaim

Fernando León de Aranoa - El buen patrón (GANADOR)

Henrique Dos Santos, Aly Muritiba

Iciar Bollaín, Isa Campo





Mejor dirección de montaje

Germano de Oliveira - 7 Prisoneiros GANADOR

Nacho Ruiz Capillas

Vanessa Marimbert

Yordi Capó, Carlos Espinoza, Samuel Kishi





Mejor dirección de arte

Angélica Perea

Antxón Gómez - Madres paralelas (GANADOR)

César Macarrón

Sandra Flores, Alejandra García





Mejor dirección de fotografía

Kiko de la Rica - Mediterráneo (GANADOR)

Pau Esteve Birba

Sayombhu Mukdeepro

Sophie Winqvist





Mejor dirección de sonido

Akritchalerm Kalayanamitr - Memoria (GANADOR)

Carlos García

Iván Marín, Pelayo Gutiérrez, Valeria Arcieri

Lía Camargo

Mejor miniserie o teleserie cinematográfica

El reino - GANADORA

Isabel

Luis Miguel: la serie

Narcos: México

Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie

Chino Darín (El reino)

Darío Grandinetti (Hierro)

Diego Boneta (Luis Miguel: La serie)

Javier Cámara (Venga Juan)





Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie

Candela Peña (Hierro)

Daniela Ramírez (Isabel)

Maribel Verdú (Ana Tramel. El juego)

Mercedes Morán (El reino)





Mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie

Alberto San Juan (Reyes de la noche)

Enriq Auquer (Vida perfecta)

Joaquín Furriel (El reino) - GANADOR

Karra Elejalde (La fortuna)





Mejor interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie

María Pujalte (Venga Juan)

Najwa Nimri (La casa de papel) - GANADORA

Nancy Dupláa (El reino)

Rosa María Bianchi (Monarca)





Mejor creador de miniserie o teleserie

Alejandro Amenábar (La fortuna)

Juan José Campanella (Los enviados)

Marcelo Piñeyro, Claudia Piñeiro (El reino) - GANADORES

Pepe Coira (Hierro)

