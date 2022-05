La China Suárez deslumbró en los Premios Platino y le entregó un galardón a Joaquín Furriel

La China Suárez le entregó un Premio Platino a Joaquin Furriel

Con un impactante vestido negro de la marca Yolancris, zapatos de Jimmy Choo, joyas de diamantes y oro blanco y un make up y peinado perfecto, Eugenia La China Suárez llegó a la alfombra roja de los Premios Platino 2022 y dejó a todos con la boca abierta. La actriz argentina había sido una de las figuras convocadas para entregar un galardón durante la velada. Y lo hizo ni más ni menos que en la categoría Mejor Interpretación de Reparto en Serie, estatuilla que se llevó Joaquín Furriel por El Reino.

La ex Teen Angels subió al escenario a anunciar a los nominados junto a Alejandro Speitzer. Y, además del actor argentino, fue premiada en el rubro interpretación de reparto Najwa Nimri por La Casa de Papel. “Solo puedo comprometerme a una cosa con todos los que están dándome tanto apoyo, y es amor al trabajo. Os quiero”, dijo la actriz. Y luego fue Furriel quien tomó la palabra para destacar la importancia de la gala y decir: “Nuestra actividad es un hecho colectivo y estoy feliz de estar acá”. También destacó a su hija, Eloisa, y a su familia española.

La China Suárez en la alfombra roja de los Premios Platino

Días atrás, la China habló en exclusiva con este medio, donde hizo referencia a su presente que la encuentra enfocada en su nuevo proyecto musical. Luego de participar como invitada de Santi Celli en “El juego del amor”, la actriz publicará sus primeras composiciones en el mes de junio. “Son baladas, canciones que están hechas desde el corazón, con mucho amor y Santi me ayuda a darle forma. Están escritas hace mucho, y yo creo que les van a gustar”, anticipó, y contó por qué eligió la música como la herramienta para mostrar ese costado más personal: “Creo que todos los artistas lo hacemos desde algún lugar, lo que pasa es que uno cuando actúa se esconde atrás de un personaje. Y en la música, en mi caso, no hay ningún personaje. Soy yo con mi alma en las manos”, aseguró.

La charla que tuvo lugar en el Hotel InterContinental, donde se realizaron los junkets de prensa. La actriz habló de sus proyectos a futuro y también se dejó llevar por el camino de los recuerdos. “Tuve una infancia tan linda que yo creo que por eso me cuesta crecer y aceptar el paso del tiempo. No me quiero olvidar de todo eso, van pasando los años, se te va un ser querido, se te van las voces, es desesperante... la disfruté tanto que por eso no quiero que me quede tan lejos y trato de darles a mis hijos lo mejor”.

El impactante look de La China Suárez

El viernes, en el inicio oficial de actividades de la premiación, la actriz participó del partido de las estrellas, un evento solidario que reunió a estrellas del mundo del espectáculo con ex futbolistas de la Liga Española con un motivo solidario. Al finalizar el encuentro, y agotada por el esfuerzo bajo el implacable sol madrileño, habló en zona mixta ante la prensa de Iberoamérica “Al principio estaba nerviosa porque son muy profesionales”, admitió la ex Casi ángeles que se permitió bromear con la actuación de su equipo: “Parecíamos minions corriendo atrás de la pelota y ellos hacían ‘tic tic tic’ y gol”. Pero fundamentalmente, se mostró contenta de compartir un rato con colegas y sobre todo por una causa solidaria.

