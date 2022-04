Premios Platino 2022: Carmen Maura fue homenajeada por su trayectoria y El reino fue la serie elegida por el público

Carmen Maura durante la conferencia de prensa en el Intercontinental de Madrid

“Nunca pensé que iba a llegar tan lejos, ni me planteé demasiado las cosas, creo que mi ángel de la guarda tomó decisiones por mí”. Como quien actúa por instinto, pero también con vocación y sobre todo, con ángel, Carmen Maura resumió parte de su brillante trayectoria en un encuentro con la prensa antes ser distinguida con el Platino de Honor en la gala que se celebrará mañana en la noche madrileña. En el mismo evento, la serie argentina El reino arrasó entre los premios del público, llevándose los galardones de mejor serie, mejor actriz (Mercedes Morán) y mejor actor (Chino Darín)

El encuentro tuvo lugar en el Salón Albéniz del Hotel Intercontinental, en un auditorio flanqueado por columnas de mármol a cada lado y cinco arañas de cristal dispuestas de manera simétrica. El escenario no podía ser otro para recibir con honores a una de las grandes actrices de su tiempo. Juan Carlos Arciniegas, periodista de CNN en español y embajador de los Premios Platino, ofició de moderador en una conferencia con un color netamente latino. En ese juego que celebró de inmediato, Maura repasó su trayectoria, y en todo momento mostró su gratitud hacia la profesión.

“Se me ha dado bien de pequeña, no me costaba ningún esfuerzo pensar que era otra. La cámara es especial, te hace la mitad del trabajo”, aseguró, al tiempo que lamentó que su trabajo en América Latina no haya tenido la repercusión que hubiera deseado y aventuró que una cita como los Premios Platino puede colaborar para que los títulos viajen con mayor frecuencia a ambos márgenes del Atlántico: “Es una pena, he hecho películas tan bonitas, y tan diferentes, en Costa Rica, México, Colombia, Brasil, Uruguay o Argentina, que son lugares donde he pasado momentos maravillosos”. Al pasar por nuestro país, recordó a Enrique Pinti, a quien definió como su gran amigo argentino, su compañero en el elenco de Arregui, la noticia del día.

Carmen Maura y Enrique Cerezo, presidente ejecutivo de los Premios Platino

Carmen transitó el encuentro entre la emoción de quien recorre su propia vida y el humor ácido propio de una actriz con probados trucos para la comedia. “He metido muchas veces la pata, sobre todo al seleccionar los hombres”, señaló en modo autocrítico. Como la estrella que es, manejó sus propios tiempos con deliciosas digresiones que permitieron conocer la intimidad de su trabajo. Por caso, algunas revelaciones sobre su zigzagueante relación con Pedro Almodóvar. “Nos hicimos mucho bien el uno al otro. Nos hicimos amigos, me acompañaba desde la Puerta del Sol a mi casa del barrio Salamanca, y se inventaba historias”, evocó, antes de agradecerle por confiar en ella para su papel en Qué he hecho yo para merecer esto.

Desde mañana, el Platino de Honor tendrá un lugar de privilegio en su nutrida vitrina. La actriz recibirá el testigo del mexicano Diego Luna, quien lo obtuvo en la última ceremonia realizada en 2021. En ediciones anteriores, también fueron galardonados artistas como Raphael (2019), Adriana Barraza (2018), Edward James Olmos (2017), Ricardo Darín (2016), Antonio Banderas (2015) y Sonia Braga (2014).

María Barranco, Antonio Banderas, Carmen Maura y Julieta Serrano en "Mujeres al borde de un ataque de nervios"

Una vida de película. Carmen Maura nació en 1945 en Madrid, y después de graduarse en Letras Francesas y realizar estudios de Filosofía y Literatura en la Escuela nacional superior de Bellas Artes de París, comenzó a actuar en el Teatro Español Universitario para volcarse en la interpretación a finales de los años setenta.

Fue primero con Folle… folle… ¡fólleme Tim! y después con Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón cuando el nombre de Carmen Maura quedaría ligado al de Pedro Almodóvar, director con el que colaboró habitualmente en la época convirtiéndose en la primera “chica Almodóvar”. Bajo las órdenes del manchego protagonizó Entre tinieblas, ¿Qué he hecho yo para merecer esto!, Matador, La ley del deseo y Mujeres al borde de un ataque de nervios, película que le valdría a Almodóvar su primera nominación al Premio Oscar y con la que la actriz consiguió el Premio Goya y el Félix de los Premios del Cine Europeo.

Paz Vega, Carmen Maura y Edward James Olmos presentarán "Chasing Wonders" (EFE/Arclight Films)

La década de los noventa supuso la consagración definitiva para la actriz a nivel mundial, protagonizando cintas como ¡Ay, Carmela!, de Carlos Saura, que le valdría sendos premios Goya y Félix. La intérprete comenzó a participar en películas europeas, donde compartió reparto con Juliette Binoche en Alice y Martin de André Téchine y también hizo sus primeras incursiones en el cine iberoamericano con la cinta mexicana El cometa o el filme chileno El entusiasmo.

En los 2000, Maura protagonizaría La comunidad, celebrada cinta de Álex de la Iglesia que le valdría su tercer premio Goya y la Concha de Plata del Festival de San Sebastián. Ya instalada definitivamente en el escenario global, protagonizó la francesa Silencio pactado, en la que trabajó junto a Gérard Depardieu, la argentina El sueño de Valentín, la israelí Zona libre junto a una joven Natalie Portman o la estadounidense Tetro, de Francis Ford Coppola.

Carmen Maura y Penélope Cruz en "Volver"

En 2006 cuando, después de casi dos décadas, volvería a trabajar con Pedro Almodóvar en Volver compartiendo reparto con Penélope Cruz, Chus Lampreave, Lola Dueñas o Blanca Portillo. El reencuentro de la actriz y el director le valdría al realizador manchego el Premio Oscar, mientras que su reparto femenino, con Maura incluida, se alzaría con la Palma de Oro del Festival de Cannes, consiguiendo también el cuarto Goya de la actriz.

En los últimos años, su proyección internacional, destacándose su trabajo en la película brasileña Veneza, la australiana Chasing Wonders, la miniserie estadounidense Your Honour protagonizada por Bryan Cranston y la producción mexicana Alguien tiene que morir. Y para este 2022, se esperan el estreno de Rainbow, nueva película de Paco León, y la serie argentina Limbo… hasta que lo decida de Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Mercedes Morán agradeció el premio del público a la mejor actriz

El reino de la gente. Mercedes Morán y Claudia Piñeiro siguieron atentamente desde la primera fila el reconocimiento para Maura. Las argentinas están nominadas como actriz y autora por la serie El reino, gran candidata a llevarse todos los premios en su categoría. Por lo pronto, ya tienen en su haber el del público, que las eligió por entre sus competidoras, un mérito que también alcanzó al Chino Darín como mejor actor.

La actriz que interpreta a la inquietante Elena Vázquez Pena expresó su emoción por compartir la gala con Maura y compartió su alegría por la elección. “Me da mucha gracia que el público haya elegido a un personaje corrido de la gala de la heroína, y derriba el mito de que el público solo quiere ver determinado tipo de personajes”, analizó.

Por su parte, la escritora destacó al coautor Marcelo Piñeyro, a quien definió como el “alma máter” del proyecto, y agradeció el premio del público por abrirse a la discusión. “El publico nos premió hoy y lo había hecho antes. Esta serie rompió la barrera del entretenimiento. Durante días la gente solo hablaba de El reino, pero no de la serie y de las brillantes interpretaciones, sino que abrió un debate fructífero para cualquier sociedad: nos hace pensar quiénes nos mandan y quiénes nos gobiernan”.

En el rubro películas, ganó Pedro Almodóvar por Madres Paralelas, que también tuvo a Penélope Cruz como actriz protagónica. En tanto, el público eligió a Javier Bardem como el mejor actor por su papel en El buen patrón.

