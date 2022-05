Daniela Ramírez, Premio Platino a mejor actriz de series: “La lucha de Isabel Allende le dio sentido a discursos feministas que hoy están muy latentes”

Premios Platino 2022: Entrevista a Daniela Ramírez, protagonista de Isabel

Cuando escucha su nombre como ganadora de la Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie, Daniela Ramírez no sabe si está en Madrid en la IX gala de entrega de los Premios Platino, o se trata de uno de las tantas películas que protagonizó en sueños. Si ya se había mostrado sorprendida por la nominación, el hecho de imponerse ante figuras como Mercedes Morán, Candela Peña y Maribel Verdú lo hace todavía más impactante. Esboza un grito liberador para no tener que pellizcarse, se lleva las manos a la cara en un esfuerzo inútil para contener la emoción y emprende el camino hacia el escenario, mientras recibe el aplauso de sus colegas.

Son algunos segundos en los que pasa la película de su vida: la maternidad a los 16 años, las dificultades en sus comienzos en la profesión, los pequeños logros que se fueron sumando hasta convertirla en uno de los grandes talentos de su generación. Con una sonrisa bañada por las lágrimas, se acerca al micrófono y comparte con el mundo su sorpresa. Le profesa su admiración a las colegas nominadas, le agradece a Isabel Allende, musa y referente, “siempre revolucionaria feminista desde sus comienzos”; se detiene en su familia y especialmente en su hijo Martín, “mi fuerza entera” y culmina en los premios Platino por valorar su trabajo. Y se despide con unas palabras en la que resume su satisfacción: “Contar historias es un sacrificio constante que ha valido la pena”.

Daniela Ramírez con el Platino a la mejor actriz de miniserie cinematográfica

Teleshow habló en exclusiva con la actriz para conocer algunos de los secretos detrás de la construcción de su brillante personaje. A sus 37 años, es dueña de una extensa carrera que refleja buena parte de la historia política y social reciente de su país, como Matar a Pinochet, Berko, el arte de callar o Los archivos del cardenal, estas dos protagonizadas junto a Benjamín Vicuña; y rompió picos de audiencia con Amanda, la historia de una adolescente violada por tres hermanos en un pueblo al que vuelve como mujer y en busca de justicia. Con estos antecedentes, interpretar a Isabel Allende era una cuestión de tiempo, por su afán de conocer y repensar la historia de su país y también por su militancia de género, que ve en la escritora a una pionera de una lucha de la que empiezan a verse los frutos.

Isabel (Amazon Prime) es una miniserie de tres capítulos que narra la vida de la autora con el foco en dos momentos capitales. Sus inicios como redactora en la Revista Paula de los convulsionados ‘60, donde a partir de la aguda observación de su cotidianeidad, abraza y difunde un discurso feminista sobre el que casi todo estaba por escribirse. Y conecta con la Isabel madura, que entre desarraigos, persecuciones, exilios y frustraciones fue moldeando a la escritora viva más leída de habla hispana a la que la vida la enfrenta con la cruel enfermedad que atraviesa su hija Paula. Y a ambos lados de ese laberinto está Daniela en el máximo desafío de su profesión, esa que agradeció con lágrimas ante los ojos de Iberoamérica, y que comparte con este medio, con la profunda satisfacción de saber que eligió el camino correcto.

—¿Cómo fue interpretar a un personaje tan representativo como Isabel Allende y en dos momentos tan diferentes de su vida?

—Fue intenso, y me encantó lo que sucedió con el trabajo. Creo que se realizó el arco dramático más complejo y asumí el desafío gigante de tener que interpretar a una persona de 50 años. Ahí vi algo distinto en mi trabajo, de lo que me sorprendí después, que es tener el peso de la edad. Porque más allá de la caracterización, no voy a tener 50 años, pero siento que hay un peso que tiene que ver con la historia, con el relato de Isabel Allende que parte como una joven mujer empeñosa, inquieta, más niña, hasta llegar a esta mujer que ya vivió lo más terrible que te puede pasar en la vida, que es estar en ese escenario en el que tienes un hijo enfermo y que la muerte está rondando.

Tráiler de Isabel, miniserie chilena protagonizada por Daniela Ramírez

—Tenés una postura y una militancia feminista muy reconocida. ¿Qué sentiste al interpretar a esa Isabel de los ‘60, cuando empezaba a construirse en la región este movimiento que se hizo muy fuerte en los últimos años tanto en Chile como en Argentina?

—Vi que esta lucha empieza mucho atrás y me pasó que le dio sentido a ciertos discursos que hoy están muy latentes y que estamos intentando defender las mujeres. Creo que hacer hincapié en ese contexto que estamos hablando de Chile, tiempos difíciles, de dictadura, que ella tuviera esa voz, y que se atreviera con la metáfora en estos relatos que hacía en la Revista Paula, a hablar y a juzgar por los hombres por sus conductas machistas, creo que eso es genial. Isabel Allende me ha sorprendido en cada una de sus etapas porque nunca ha soltado ese discurso, que es el que la moviliza y con el que nos identificamos muchas mujeres también.

—Tuviste un encuentro con Isabel en medio del rodaje. ¿Influyó en algo a la hora de construir el personaje?

—Para mí fue especial, un gesto en el que las dos nos dijimos: “Yo tengo tu historia, tú tienes mi historia”, “Yo estoy en tus manos, tú estás en mis manos”. Fue un impulso motivador y muy movilizador también, porque me dio la impresión de que es una mujer sencilla, normal y simple. Es muy cómodo estar con ella, no estaba viendo una espectacularidad, que era como yo lo tenía preconcebido, o lo que mi imaginario decía que era Isabel Allende. No fue tan sagrado, me habló con una sencillez genuina, que te hace poder conversar, abrirte, ser tú y eso me dio mucho para poder actuar.

Daniela Ramírez en la alfombra roja, a minutos de recibir su premio

—En Los archivos del cardenal y Berko, el arte de callar trabajaste con Benjamín Vicuña, que sabes que es una figura en nuestro país. ¿Cómo es tu relación con él?

—Con Benja nos conocimos cuando hicimos la serie Los archivos del cardenal, que fue mi primer trabajo audiovisual en televisión y tengo las mejores impresiones. Tenemos una complicidad en la que funcionamos. Me encanta trabajar con él, es solidario, generoso, es un amigo. Y lo pasamos muy bien también que eso es algo importante: la complicidad genuina de nosotros dos más allá del feeling actoral

— ¿A vos cuándo te vamos a ver actuando por Argentina?

—Me encanta Argentina, su cultura, la forma de ser que tienen, tan espontánea. Me fascina cada vez que voy y ojalá pueda trabajar ahí. No está en mis manos, pero me encantaría.

SEGUIR LEYENDO: