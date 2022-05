Mirtha Legrand recordó a su hermana Goldy a dos años de su muerte: “Donde estés, ¡te extraño!”

Mirtha y Goldy Legrand, dos hermanas inseparables

Este domingo fue un día muy significativo para Mirtha Legrand. Es que se cumplieron dos años de la muerte de su hermana gemela, María Aurelia Paula Martínez Suárez, popularmente conocida como Goldy, quien fuera una de las personas más importantes para la diva de los almuerzos. Por eso es que decidió dedicarle unas emotivas palabras en sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores.

“Hoy hace 2 años que partió mi adorada Goldy. Mi mitad. Un ser único. Mi adorada hermana. Donde estés, ¡te extraño!”, escribió la Chiqui junto a una emotiva postal en blanco y negro, en la que se las ve muy jóvenes cuando comenzaron su carrera en los medios.

El año pasado, cuando se estaba por cumplir el primer aniversario del fallecimiento de su hermana, Mirtha había recordado el doloroso momento en el que le dieron la noticia. “Sé lo que es la vida pero no puedo olvidar a Marcela (Tinayre) en mi cuarto acompañada por Nacho y Juana (Viale) entrando y diciendo: ‘Mamá, se murió tía Goldy’. Creí morir”, había dicho en diálogo con Los ángeles de la mañana. “No hago mas que pensar en mi adorada Goldy. Estoy en un sector de mi casa donde ella se sentaba siempre. La estoy llorando y nunca la voy a olvidar”, había comentado, muy afligida.

El mensaje de Mirtha Legrand a dos años de la muerte de su hermana Goldy

En tanto, el último 20 de abril se cumplió un nuevo aniversario de la partida de su hijo Daniel, y la conductora, sus familiares y amigos aprovecharon la ocasión para recordarlo con mucho cariño a través de un mensaje emotivo que publicaron en un diario. “Al cumplirse 23 años de tu partida, tu madre Mirtha Legrand de Tinayre, tu hermana Marcela y tus sobrinos Nacho y Juana Viale y Rocco Gastaldi, tus sobrinos nietos Ámbar de Benedictis, Silvestre, Alí Valenzuela, tu amiga de toda la vida Amalia Idogaya y Elvira y Vicente te recuerdan con el mismo amor y cariño que el que nos diste en vida. Nunca te olvidaremos querido, queridísimo e inolvidable Dany. Rogamos una oración en su memoria”.

En ese día tan especial y tras la publicación de estas cariñosas palabras en la sección de los obituarios del diario La Nación, la diva habló con Teleshow y manifestó su tristeza: “¡La perdida de un hijo no se olvida jamás!”. Luego, agregó: “Lo recuerdo con mucho amor y tristeza, se fue tan joven...”.

En el plano laboral, Mirtha parece estar muy cerca de su regreso a la televisión. Así lo aseguró semanas atrás en un breve diálogo que mantuvo con Implacables. “¿Va a ser un especial, todas las semanas, una vez por mes, cómo se lo imagina?”, quiso saber el cronista. A lo que ella contó la opción que baraja: “Todas las semanas, los sábados”. La siguiente pregunta fue aún más precisa: “¿Va a compartir con Juana el programa?”. Y Mirtha contestó sintética repitiendo varias veces: “No, no, no”. En este sentido, comentó que estará al frente de la conducción, pero no detalló si los domingos también habrá emisión, ni el rol de su nieta en la nueva temporada.

Además desmintió algunos rumores en torno a su relación con Adrián Suar, cuando le recordaron que trascendió la versión de que le habían ofrecido una emisión mensual y eso habría sido motivo de conflicto: “No, no es verdad, no crean todo lo que dicen, todo es mentira”. Cuando le preguntaron si competiría con su nieta en televisión, la contestación fue tajante: “No, no, basta por favor con eso”.

SEGUIR LEYENDO: