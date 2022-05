Michael Bublé reveló el curioso pedido que le hace Luisana Lopilato en la intimidad

Luisana Lopilato y Michael Bublé llevan once años de casados

Si bien Michael Bublé y Luisana Lopilato son cuidadosos de su intimidad, en ocasiones hacen excepciones y cuentan algunos detalles de su vida cotidiana. Así sucedió en una reciente entrevista que el cantante le concedió al diario británico The Sun, donde sorprendió al revelar el curioso pedido que la actriz le hace todos los días antes de dormir.

“Es siempre lo mismo. Mi esposa voltea su cola hacia mí y me dice: ‘Mike, haceme masajes ahí”, confesó. Y explicó el motivo que alega la ex Rebelde Way, que no tiene una intención erótica. “Ella dice que así se deshace de la celulitis. Yo me quedo como... ‘¡No tienes celulitis!’“. De todas formas, Bublé no duda en cumplirle el deseo: “Así que todas las noches me siento a ver la televisión y la masajeo para que se duerma”.

En tanto, en esa misma nota el intérprete de “Haven´t met you yet” admitió que no es precisamente él quien lleva las directivas en su hogar, y agregó que solo puede ver lo que él quiere en la televisión hasta un determinado horario. “Solo puedo ver NFL Fantasy Football hasta las 4 p.m”, comentó. Y cerró con una inesperada confesión, a modo de broma: “Amo mucho a mi esposa, pero también le tengo miedo. Estoy tan aterrorizado que en realidad el domingo pasado vi con ella una película de Jennifer Lopez llamada Cásate conmigo y me dieron ganas de pegarme un golpe en la cara”.

Una de las fotos con las que el matrimonio anunció la llegada de su cuarto hijo (@luisanalopilato)

El matrimonio es muy activo en las redes sociales, donde tienen millones de seguidores. Allí suelen postear varias fotos y promocionar sus proyectos, pero también se dan espacio para diversión. Por caso, días atrás se sometieron a un “test de intuición”, en el que se suponía que ambos tendrían que mantener los ojos cerrados y ella debía adivinar los gestos que su marido hacía.

Pero lo cierto es que la actriz no pudo contenerse y decidió hacer trampa: nunca respetó la condición de cerrar sus ojos. Entonces, luego de ver el video al que le agregó la frase “Ella no entendió la consigna”, Mike publicó en su cuenta de Instagram mandándola al frente con su seguidores. “Mi confianza se ha roto para siempre”, expresó, a modo de “reproche”, pero con tono de humor.

A mediados de abril, el canadiense estuvo acompañando a Luisana en su reencuentro con el resto del elenco de Casados con hijos. Allí, anunciaron la versión teatral de la sitcom y Bublé fue el encargado de retratar el momento en el que los actores comenzaron a trabajar en lo que será la obra que debutará a comienzos del próximo año. Luego de las restricciones por el coronavirus y una vez que los protagonistas pudieron coordinar sus agendas, ya es un hecho que el próximo verano estará en calle Corrientes. Sin embargo, será sin el personaje de María Elena que interpretaba Érica Rivas, que habría estado en desacuerdo con algunos puntos del guión.

Por otra parte, en una reciente entrevista con Teleshow, Bublé se había referido al concierto que dará en Argentina en octubre. “El de acá no es un show más, es mi país, sé que soy un gringo, sé que soy de Canadá, pero mis bebés son argentinos, mi familia es argentina y es mi país, estoy orgulloso y yo brindo, brindo por la selección y brindo por mi gente y mi mujer es una orgullosa canadiense también. Entonces cuando haga este show, va a ser lo mismo para mi que cuando lo haga en Vancouver Canadá, yo vengo a casa”, había dicho.

SEGUIR LEYENDO: