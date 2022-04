María Becerra anunció el título de su inminente nuevo disco: “No creo que estén preparados”

María Becerra está finalizando su segundo disco (Foto: Instagram)

María Becerra es la artista argentina más escuchada del momento y está a punto de darle nueva música a sus millones de seguidores. La cantante nacida en la ciudad bonaerense de Quilmes anunció que su segundo disco está por llegar e incluso reveló el título del trabajo.

El año pasado, y después de una larga colección de singles exitosos como “High”, “Miénteme” o “Perdidamente”, Becerra lanzó Animal, su primer larga duración. Y ahora está terminando de grabar el sucesor de este disco.

Desde Miami, donde se encuentra trabajando, la cantante lo anunció a través de sus redes sociales. “La Nena De Argentina it’s coming! (”está llegando”) Mi nuevo álbum!”, dijo María en un tweet que rápidamente se hizo viral.

El nombre del álbum es una referencia directa a su apodo, ese que adoptó después de una frase que ella misma grabó para “Animal”, canción que grabó con Cazzu. “Al final de la canción, yo dije ‘las nenas de Argentina’. Pero la gente me empezó a llamar así a mí y como que quedó”, contó la propia María sobre el origen. “Creo que nunca voy a dejar de usarlo porque ya forman parte de mi identidad, es como un sello”, dijo.

Asimismo, Becerra adelantó que a fines de mayo editará el segundo sencillo como adelanto de La Nena de Argentina, ya que el primero fue “Felices x siempre”, aquella canción melancólica y de ruptura amorosa que estrenó en marzo. El cierre de su mensaje fue un desafío para sus fans, quienes esperan por más música de ella: “No creo que estén preparados pa’ este álbum”, sentenció María como para subir las expectativas de lo que está por venir.

La cantante se encuentra en la ciudad estadounidense mezclando trabajo con disfrute. Además de mostrar en sus redes escenas en estudios de grabación, también se la vio pasandola bien en la playa o en yates. “Acá ando por Miami trabajando mucho para ustedes, como se debe. Pero también meto playita de vez en cuando jiji”, escribió en uno de sus últimos posteos de Instagram.

Hace dos sábados, María estuvo de invitada en PH: Podemos Hablar (Telefe) y pasó al frente ante la consigna del punto de encuentro sobre “los que piensan que se puede tener buen vínculo con su ex”. Y comenzó refiriéndose en modo genérico a sus relaciones. “Creo que es lo ideal. Son personas con las que has sido muy feliz, tuviste momentos súper bonitos, compartiste un montón. Me ha pasado que terminé súper bien y que terminé súper mal”, dijo Becerra.

En este punto, el conductor Andy Kusnetzoff hizo referencia directa a Rusherking, con quien precisamente no había finalizado de la mejor manera. Y con cierta distancia del escándalo, la artista se mostró reflexiva. “Siento que el tiempo todo lo cura y al menos en mí, está la meta de ser buenos amigos, me gustaría compartir un café porque le tengo un gran cariño”. aseguró.

La cantante también analizó a la distancia sus duros mensajes en las redes sociales, sobre los que mostró un arrepentimiento. “Yo soy muy impulsiva, cuando yo me enojo mis amigas me sacan el teléfono”, explicó al respecto. Y volviendo a su ex pareja, dejó en claro que la situación quedó en buenos términos. “Siempre le voy a desear lo amé con mi vida y lo quiero muchísimo. Deseo que le vaya bien, que encuentre el amor, que le vaya bien en su carrera”, señaló. Y para finalizar, se permitió aventurar un encuentro a futuro. “El día de mañana nos vamos a ver y cagar de risa. Pero lleva un tiempo”, concluyó.

