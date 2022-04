María Becerra estuvo en PH y habló de su vínculo con Rusherking, su ex: “Me gustaría invitarlo un café”

María Becerra habló de su separación de Rusherking y se arrepintió de su reacción en las redes

A finales del año pasado y en el marco de una carrera cada vez más ascendente, la cantante María Becerra dejó entrever en sus redes sociales que su novio por entonces, el rapero Rusherking, le había sido infiel, al descubrirle unas conversaciones con una instagramer y modelo argentina. A los pocos días tuvieron una discusión en la vía publica y luego confirmaron sus separación. Y cuando algunos rumores hablaban de una posible reconciliación, la intérprete de “Animal” publicó durísimos mensajes en su cuenta de Twitter dirigidos a su ex.

“Que bien te sale hacerte el pobrecito y mentir”, cargó en primera instancia contra el rapero. Y fue por más: “Hijo de re mil puta, me acabas de cagar la autoestima”, “Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho” y “Gil de mierda, pedazo de garca”, continuó, mientras sus seguidores en la red del pajarito reaccionaban de diferentes maneras ante los posteos.

Finalmente, Becerra borró los tuits y al otro día les ofreció unas disculpas a sus seguidores. “Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que Rusherking y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación”, escribió y dio por cerrado el tema.

María Becerra y Rusherking (Crédito: Prensa Axe)

Este sábado, cantante fue una de las invitadas a PH Podemos hablar, junto a Benjamín Vicuña, Martín Seefeld, Carola Reyna y Emilia Attias. Entre otras cosas, compartió sus experiencias en este exitoso presente en la música, luego de actuar junto a J Balvin en la entrega de los Grammy donde cantó el tema “Qué más, pues?” y de su multitudinario concierto en GEBA con el que presentó su trabajo Animal Tour. Pero también se refirió a algunas cuestiones vinculadas a su vida privada que se hicieron públicas. Y en este punto entró su separación del rapero

La artista oriunda de Quilmes pasó al frente ante la consigna del punto de encuentro sobre “los que piensan que se puede tener buen vínculo con su ex”. Y comenzó refiriéndose en modo genérico a sus relaciones. “Creo que es lo ideal. Son personas con las que has sido muy feliz, tuviste momentos súper bonitos, compartiste un montón. Me ha pasado que terminé súper bien y que terminé súper mal”.

En este punto, el conductor Andy Kusnetzoff hizo referencia directa a Rusherking, con quien precisamente no había finalizado de la mejor manera. Y con cierta distancia del escándalo, la artista se mostró reflexiva. “Siento que el tiempo todo lo cura y al menos en mí, está la meta de ser buenos amigos, me gustaría compartir un café porque le tengo un gran cariño”. aseguró.

Los tuits de María Becerra contra Rusherking

La cantante también analizó a la distancia sus duros mensajes en las redes sociales, sobre los que mostró un arrepentimiento. “Yo soy muy impulsiva, cuando yo me enojo mis amigas me sacan el teléfono”, explicó al respecto. Y volviendo a su ex pareja, dejó en claro que la situación quedó en buenos términos. “Siempre le voy a desear lo amé con mi vida y lo quiero muchísimo. Deseo que le vaya bien, que encuentre el amor, que le vaya bien en su carrera”, señaló. Y para finalizar, se permitió aventurar un encuentro a futuro. “El día de mañana nos vamos a ver y cagar de risa. Pero lleva un tiempo”, concluyó.

