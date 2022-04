En medio del escándalo con Rodrigo De Paul, Camila Homs apostó por un cambio de imagen: su nuevo look

La ex pareja de Rodrigo De Paul apostó por el rubio y un peinado con volumen para renovar su imagen

El viernes por la tarde Camila Homs pasó por la peluquería para retocar su look. Alejada del impacto mediático de su separación de Rodrigo De Paul, la modelo apostó por un cambio de imagen y lo celebró a través de las redes sociales. Instalada en Buenos Aires, asistió a un salon del barrio de Belgrano y lució su renovada apariencia en un video. La ex pareja del futbolista dejó atrás el castaño y apostó por un rubio más platinado.

Sentada en el sillón, retrató el momento con una foto frente al espejo para registrar el antes y después. Tal como se aprecia en su galería de Instagram, Camila venía aclarando su cabello desde hace algunos meses, y ahora hizo el ajuste definitivo para tener su pelo soñado. Con la técnica de coloración francesa balayage, que marca tendencia y cada vez lucen más famosas, eligió diferentes tonos de rubio y mantuvo el toque de las raíces más oscuras.

“Cuando digo que es el mejor, es el mejor, hace magia”, escribió en sus historias de Instagram junto a un reel donde le agradeció a su peluquero de confianza. Otro cambio sutil fue el flequillo de mechas, que le sumó volumen al peinado, y resulta versátil a la hora de usar la melena hacia el costado o dividida en la tradicional raya al medio. “Solcito y amigas”, escribió unas horas más tarde, estrenando su look en una reunión al aire libre.

La modelo eligió un tono más claro de rubio y se hizo un flequillo de mechas

La madre de Francesca, de 3 años, y Bautista, que cumplirá su primer año en julio, -fruto de su relación con De Paul- apuesta a un bajo perfil en el mundo virtual, aunque ya supera los 264,000 seguidores. Y además de su reciente incorporación a la agencia Multitalent, por estos días cada uno de sus movimientos en las redes captura la atención de sus followers. Cabe recordar que a medida que los rumores de romance del futbolista con Tini Stoessel iban cobrando fuerza, la modelo daba los primeros indicios de su situación con significativos posteos.

Quien fuera la pareja del futbolista durante más de once años fue publicando algunas indirectas que hacían alusión a su separación y a la supuesta relación del jugador del Atlético de Madrid con la intérprete de Miénteme, que finalmente se confirmó esta semana con una serie de fotos románticas donde se los vio tomados de la mano y compartiendo tiempo con amigos en común. Una vez blanqueado el vínculo, Camila decidió romper el silencio el martes frente a las cámaras de LAM.

“Mi relación con Rodrigo es cordial por el bien de nuestros hijos, mientras mis hijos estén bien, el resto no me importa”, fue lo primero que señaló. Luego de dejó en claro que los chicos eran “lo más importante siempre”, aseguró que por ese mismo motivo no ahondaría en el flamante noviazgo de su ex: “No voy a hablar de este tema, me lo reservo”.

El look anterior de Camila Homs, algunos meses atrás

“Lógico que es una situación difícil, un momento difícil para mí, pero no tengo más nada que decir sobre eso”, explicó en un intento por eludir la respuesta. Sin embargo, cuando le mencionaron la incogruencia en las fechas de su ruptura según Rodrigo y la que ella brindó en sus redes, contestó tajante: “Cada uno piensa y actúa como puede en el momento que puede. A veces, hay situaciones que se van de las manos, pero cada uno hace lo que le sale”.

“Lo que quieras preguntarme personal, mío, te respondo. Pero de este tema no voy a hablar”, dijo la modelo al ser indagada por Alejandro Castelo, notero del ciclo de América. Y frente a la consulta sobre si seguía enamorada de su ex, expresó: “Situación sentimental no te voy a contar. Ni lo que siento ni lo que no siento, pero la verdad es que estoy muy bien, muy contenta de haber empezado a trabajar acá. Estoy muy contenida por mi familia y súper acompañada siempre por mis amigas”.

La modelo le agradeció a la agencia que confió en ella este momento para que pudiera retomar su carrera tras su regreso al país. Y aseguró que, gracias a eso, tenía “la cabeza re despejada” y estaba muy conforme con su presente laboral. “Es importante hacer lo que a uno le hace bien, y a mí esto me hace súper bien”, concluyó.

