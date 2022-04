La insólita frase de Mirko que sorprendió a Marley: “¿Qué estás diciendo?”

La insólita palabra de Mirko que descolocó a Marley (Instagram: @marley_ok)

Mirko es quizás el niño más mimado de las redes sociales. Cada vez que Marley comparte una foto suya, recibe miles de “me gusta” y de comentarios elogiando su simpatía. Además, el pequeño también tiene su propia cuenta de Instagram, que por supuesto administra su famoso papá. Es que el conductor quiere registrar cada momento del crecimiento de su hijo, ya sea en un video o una foto, para después atesorarlo en sus recuerdos. Y, como todo niño de cuatro años, son muchas las ocurrencias que tiene a diario, que hacen reír al conductor y que decide publicar para que sus seguidores sean testigos.

Así sucedió en las últimas horas, cuando el ex anfitrión de La Voz Argentina se sorprendió al escucharlo decir una insólita frase. Todo empezó cuando intentaba que su hijo se fuera a dormir, pero inesperadamente Mirko lanzó: “Me estoy sacando las zapatillas, guacho”. Sin poder contener la risa por la ingenua manera en la que la pronunció, Marley le preguntó divertido: “¡Eh! ¿Qué estás diciendo? ¿De dónde sacaste esa palabra?”. “Me la aprendí”, le respondió el nene entre carcajadas. “Mira vos, las cosas que aprendés”, le dijo a tono de broma su papá.

Entonces, Marley insistió: “Bueno, llegó el momento del cuento de las buenas noches, vamos a la cama”. Pero el niño volvió a repetir, a pesar de que ya estaba descalzo: “Me estoy sacando las zapatillas, guacho”. “Sos terrible vos, eh”, continuó riéndose su padre. “Guacho, no me hagas reír, guacho”, continuó Mirko, fascinado con la palabra que había aprendido recientemente.

Marley y Mirko, padre e hijo inseparables

En enero, durante una entrevista con Teleshow, Marley había revelado que ya puso en marcha la búsqueda de un hermanito para su primogénito. “Todo está ligado a un proceso que tiene que ver con la naturaleza, con Dios o con lo que cada uno crea, pero no es que uno lo decide “hoy lo tengo”. Y el reality también ayuda a entender un poco eso, que la gente piensa que uno va y dice “Hola, ¿me das un niño?”. Como que vas a un shopping y lo comprás y pedís “lo quiero con estos ojos, lo quiero con este pelo”. Viste que hay una fantasía extraña, que nadie entiende bien, que la subrogante que lleva el embarazo no es la madre biológica. Hay muchas cosas, me doy cuenta cuando me preguntan que nadie lo entiende bien”, había dicho.

En tanto, también se había referido a la crianza de su hijo y rol como padre. “Trato de ponerle limites en todo lo que vamos viviendo. En el tráiler ya se ve: a la mañana levantarlo para ir a la escuela no sabés el drama que es, entonces sentís que estás haciendo todo mal. Lo mismo pasa con el baño, que parece que de un día para el otro pasó a ser su enemigo y no entendés el motivo porque amaba bañarse. Entonces tira agua para afuera, ensucia todo y tenés que empezar a poner límites. Lo mando al rincón a pensar, pero me cuesta mucho eso a mí, lo hago y sufro. Lo veo parado llorando y lo quiero ir a buscar pero lo dejo unos minutos porque sino, pierdo toda autoridad. Entonces trato de dejarlo un rato y charlar para que entienda lo que hizo. Pero me cuesta, te soy sincero”, había señalado.

