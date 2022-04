Karina Rabolini cumple 55: su debut en las pasarelas, el amor que la sorprendió y la reinvención como empresaria

Karina Rabolini celebra sus 55 años y en el presente está alejada del mundo mediático

Por estas horas Karina Rabolini celebra sus 55 años, y este cumpleaños la encuentra alejada del mundo mediático. La ex modelo oriunda de Elortondo, ciudad de la provincia de Santa Fe, se mudó a la capital porteña durante su adolescencia y desembarcó en el mundo de las pasarelas de manera inesperada. Dos décadas más tarde se convertiría en primera dama bonaerense -rol que cumplió durante ocho años-, y ahondaría en su vocación social. Sin embargo, en tiempos donde todavía no existía la posibilidad de promocionar un emprendimiento a través de las redes sociales, empezó a compaginar su agenda de índole político con el lanzamiento de una línea propia relacionada a la industria que la vio nacer.

Hija de Isabel Elena Pettenatti y Raúl Alberto Rabolini, pasó su infancia en la localidad santafesina de 6000 habitantes, y según ella misma contó en diálogo con el ciclo Ver -conducido varios años atrás por Victoria Vanucci- era la más traviesa de sus hermanos. La mayor, Andrea, y el menor, Santiago, completan la familia que después se mudaría a Buenos Aires. “Era muy inquieta, y mi mamá me mandaba hacer deporte, idiomas, piano, pintura, dactilografía, cualquier curso que hubiera en el pueblo me mandaba para aprender; y la verdad es que después se lo agradecí, porque todo lo que uno aprende en la vida de alguna forma te sirve más adelante”, aseguró sobre la personalidad curiosa que manifestó desde niña.

A los 14 años llegó a Buenos Aires con su familia y al poco tiempo inició su camino en el mundo del modelaje

“Vuelvo casi todos los años, y viví hasta los 14 años ahí, es mucho tiempo, siempre dan ganas de volver”, confesó sobre el vínculo emotivo que la une con su provincia natal. A raíz de aquél cambio de vida, llegó un oportunidad relacionada al modelaje que no dejó pasar. “Un amigo de mi hermano me llevó a una agencia, y al principio era divino, porque sos chica y empezás a ganar tu plata, pero por otro lado también dejás mucho en el camino”, reflexionó durante la charla con Vanucci. “Todavía no me había adaptado a la ciudad, hacía una vida distinta a la que hacían mis amigas del colegio y también a mis compañeras de trabajo, porque en esa época no había tantas, no se empezaba tan chica a desfilar, y fue un costo bastante alto”, se sinceró.

“No tengo recuerdos de una adolescencia que haya disfrutado, empecé a disfrutar un poco más de grande y la verdad es que sentí mucha angustia en ese momento, tenía mis abuelos enfermos, estaban viviendo con nosotros, de mucho sacrificio porque quería ayudar a mi familia”, reveló. A la par de su éxito en el mundo de la moda llegó su primer amor, Daniel Scioli, con quien estaría en pareja durante más de dos décadas -salvo un lapso de cuatro años en que permanecieron separados- y luego de resultar electo como gobernador bonaerense, ella asumió la presidencia de la Fundación Banco Provincia del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Anamá Ferreira y Karina Rabolini en la edición Argentina Fashion Week 2022, donde las hijas de Nicole Neumann también desfilaron

A partir de 2007 se abocó a impulsar distintos programas de inclusión social, y como ella misma contó en distintas entrevistas, la apasionó participar en iniciativas orientadas a la salud pediátrica. Al poco tiempo llegaron los reconocimientos por su labor mediante la entrega de distinciones y menciones: El sol de Oro (2008); el Premio Maternidad Fun-damind (2010); el Premio Cilsa Compromiso social (2011); el Premio Isa-lud a la trayectoria (2011); y la distinción como madrina del Festival Solidario del Hospital Ricardo Gutiérrez en 2011, entre otros. El 2015 fue el último año donde Karina estuvo en el foco mediático, ya que después de su separación de Scioli y de culminar con su trabajo en la fundación, se concentró en su faceta de empresaria.

Así desembarcó con su emprendimiento de productos de belleza, con un catálogo de perfumes, cápsulas de cremas, y anteojos bajo una marca que lleva su nombre. Sin usar redes sociales como motor de promoción -hasta la actualidad no tiene perfiles en el mundo virtual- colaboró en un principio con Ricky Sarkany para crear una fragancia, y más adelante continuó con el lanzamiento de un nuevo perfume cada año. En el plano personal, en 2016 se dio una nueva oportunidad en el amor con Ignacio Castro Cranwell, quien es padre de Valentina, Manuel e Isabel, fruto de una relación anterior.

Karina Rabolini y su pareja, Ignacio Castro Cranwell, quien fue su jefe de prensa

Cuando en noviembre de 2021 la hija mayor de su pareja debutó como modelo en la pasarela, Rabolini dijo presente en el evento y se fundió en un abrazo con la joven de 17 años. Lo cierto es que aquellos años de experiencia en el mundo de la moda influyeron en la creación de su estilo propio, tanto en los outfits como en su caractéristico peinado con flequillo y volumen. En este sentido, Karina confesó en una entrevista con la TV Pública de Catarmaca que su look surgió de un corte de cabello que no salió como esperaba y tuvo que arreglarlo sobre la marcha.

“Me corté el pelo una vez y me quedó mal, tenía una parte corta arriba que no sabía cómo ocultar, así que lo batí un poco, me hice una colita, la agarré atrás con invisibles y me quedó así, desde ahí lo uso siempre así”, confesó sobre su sello distintivo. Siempre que le consultan sobre gustos musicales elige el rock nacional y los ritmos latinos como sus favoritos, y así surgió también otro mito que durante años la tuvo como protagonista. Se trata de la versión que la relacionó con el Indio Solari, debido a la letra de la canción “Tarea Fina”.

"Este peinado nació por un corte de pelo que salió mal", reconoció divertida Karina Rabolini durante una entrevista

El hit que forma parte del disco “La mosca y la sopa” -editado en 1991- reza en una de las estrofas “las piernas mas bonitas, las más lindas piernas que vi...”, y quienes alimentaron la leyenda popular aseguraban que Karina había sido la musa de frases como “un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar, vas a vivir en el delta en un lanchón buscando de qué reír”. En una charla radial con Rodolfo Barili, la empresaria derribó aquella posibilidad y aunque definió al líder de “Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota” como “un ídolo grosísimo”, aseguró que no se conocen personalmente.

“La verdad es que me encantaría adjudicármelo; sería genial que sea para mí, pero es muy poco probable, no creo que esté inspirada en mí”, comentó. Por estos días Rabolini lleva las riendas de su propia marca y asiste a contados eventos junto a su pareja. En abril último dijo presente en la edición Argentina Fashion Week 2022, acompañada de Cranwell y lució conjunto total black, dejando en claro que su paso por las pasarelas imprimieron una huella en su camino.

