El filoso mensaje de la ex de Rodrigo De Paul, en medio de rumores de romance entre el futbolista y Tini Stoessel

Camila Homs se expresó en su Instagram y muchos lo interpretaron como una indirecta a Tini Stoessel, quien estaría comenzando una relación con Rodrigo De Paul

Los rumores de romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no dejan de crecer. Desde hace varios meses aparecen distintas versiones, especialmente luego de que el jugador de la selección argentina confirmara su separación de Camila Homs, la madre de sus hijos. “Me respondió De Paul... no sé si está mirando el programa o no, pero me dijo: ‘Sí, amigo, estoy separado hace meses, nos queremos mucho, hay mucho cariño, pero sí...’”, había comentado el Pollo Álvarez en Nosotros a la mañana a principios de febrero.

Lo cierto es que, luego, el futbolista tuvo varios guiños con la cantante en las redes: comenzó a seguirla en su cuenta de Twitter y también había hecho lo mismo con Francisco Stoessel, hermano de la artista. Todo esto fue interpretado por los fanáticos de ambas figuras como un acercamiento más, que se sumaba a los que ya se rumorearon entre ellos. En tanto, ahora estarían juntos en Ibiza, según pudo interpretar la panelista Estefanía Berardi por sus señales en las redes.

En este contexto y pese a su bajo perfil, quien se expresó en las últimas horas fue Camila. Todo comenzó cuando ella decidió someterse a un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram. Uno de ellos le consultó: “¿Team Wanda o team China?”. Filosa, la modelo contestó: “No me gusta meterme en la vida de los demás. Solo decir que jamás entenderé a las minas que se meten con hombres casados y arruinan familias”. Esa respuesta fue considerada por muchos como una indirecta a la estrella pop, pero ella hasta el momento no lo aclaró.

El filoso mensaje de Camila Homs, la ex de Rodrigo De Paul

Cabe aclarar que Rodrigo y Camila habían comenzado su relación hace más de 12 años, cuando él todavía no había debutado en la primera de Racing. Durante ese tiempo, primero tuvieron un noviazgo a la distancia, luego convivieron en España, cuando a él fue transferido al club Valencia, y hoy tienen dos hijos en común: Francesca y Bautista, de 3 años y de 9 meses.

Semanas atrás, la panelista de LAM (América) también había mostrado a través de sus historias que la mamá de Homs le dio “me gusta” a dos polémicos comentarios. “Yo como madre me daría vergüenza que se meta con un tipo que tiene familia encima el último niño tiene meses de nacido”, escribió una usuaria en una publicación que fue likeada por la ex suegra del futbolista.

A su vez, Patricia, la tía de Camila, también le dio “like” a otro mensaje que va en la misma línea del anterior: “Qué pena con todo lo que pasó con su papá no se dé cuenta de lo importante que es la familia. ¡¿Tan poco corazón para romper una familia con dos bebés tan pequeños?! Qué lástima arruinarse tan joven”, escribió otra internauta.

Sin embargo, por el momento ni Stoessel ni De Paul confirmaron los rumores. De hecho, en febrero Tini aprovechó su presencia en el Festival de Villa María para poner fin a las especulaciones sobre su estado sentimental. En una rueda de prensa, un periodista le preguntó por su vínculo con Sebastián Yatra y ella no solo lo negó, sino que aseguró estar sola. “No estamos, tenemos una muy linda relación, han pasado muchas cosas desde que nos conocemos, hace ya 5 o 6 años, y hemos vivido un montón de cosas. Hay un montón de cariño pero en este momento estoy soltera”, señaló.

SEGUIR LEYENDO: