Rodrigo de Paul cada vez más cerca de Tini Stoessel: su gesto clave en redes sociales

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, ¿cada vez más cerca?

Hace algunas semanas atrás, Rodrigo de Paul -jugador de la selección argentina de fútbol y del Atlético de Madrid, equipo que dirige Diego El Cholo Simeone- confirmó que se había separado de Camila Homs, la madre de sus dos hijos.

Así las cosas, el volante ofensivo tuvo un sugestivo gesto virtual en sus redes sociales con respecto a la cantante Tini Stoessel, a quien se la viene vinculando sentimentalmente en los últimos meses. Lo que pasó fue que el futbolista comenzó a seguir a la cantante pop en su cuenta de Twitter. Además de haber sido advertido por muchos usuarios de la red social “del pajarito”, también fue evidenciado el pasado fin de semana por la periodista Estefanía Berardi.

Asimismo, la columnista de LAM (América) mostró a través de sus historias de Instagram que la mamá de Camila Homs -es decir, la ex suegra de de Paul- le dio “me gusta” a dos polémicos comentarios. “Yo como madre me daría vergüenza que se meta con un tipo que tiene familia encima el último niño tiene meses de nacido”, escribió una usuaria en una publicación de Instagram que fue likeada por la ex suegra del futbolista. Meses atrás, la señora Liliana se había expresado en el mismo sentido y de la misma manera.

Rodrigo de Paul empezó a seguir a Tini Stoessel en Twitter

A su vez, Patricia, la tía de Camila, también le dio “me gusta” a otro mensaje que va en la misma línea del anterior: “Qué pena con todo lo que pasó con su papá no se dé cuenta de lo importante que es la familia. ¡¿Tan poco corazón para romper una familia con dos bebés tan pequeños?! Qué lastima arruinarse tan joven”, escribió otra usuaria.

Por otra parte, en su cuenta de Instagram, el ex jugador de Racing Club de Avellaneda, Valencia y Udinese también había empezado a seguir a Francisco Stoessel, hermano de la artista y modelo. Todo esto fue interpretado por los fanáticos de ambas figuras como un acercamiento más, además de los que ya se rumorearon entre ellos.

En diciembre, y en el marco del programa Mañanísimas (Ciudad Magazine), la misma periodista informó de la separación del amigo de Messi en la selección y también contó que por aquellos días había mantenido varios encuentros con Tini. “Ellos se habrían encontrado en Madrid, y él la habría llevado al aeropuerto, pero ya se habrían encontrado en Argentina en la semana del 12 de octubre”, dijo Berardi.

El polémico comentario que la mamá de Camila Homs, ex de Rodrigo de Paul, likeó en Instagram (Foto: Instagram)

“Una persona del entorno de Tini habría gestionado el encuentro, lo pasaron a buscar y lo llevan al lugar del hecho. Él cayó al lugar súper camuflado para pasar desapercibido. Y este encuentro fue en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires”, agregó la periodista para dar más detalles.

En marzo pasado, Lío Pecoraro aseguró en su programa El run run del Espectáculo (Crónica TV) que la relación existe: “Lo que era un supuesto ahora es un hecho. Romance confirmado. Ella hizo dos viajes exclusivamente para verlo, se están conociendo y los íntimos dicen que están de 10″, dijo el periodista a la vez en que felicitó a la supuesta pareja.

En el último tiempo, Tini puso sus energías en la mejoría de su padre Alejandro Stoessel, quien estuvo internado en grave estado por casi un mes y recientemente fue dado de alta. “Gracias a todos los profesionales del Sanatorio Trinidad Palermo. ¡Me acaban de regalar una segunda oportunidad! Eternamente agradecido. A mi familia, sin ustedes no lo hubiese logrado. Gracias!”, escribió Alejandro en sus redes sociales.

