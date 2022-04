Paola Krum volvió a hablar sobre su vínculo con Benjamín Vicuña para despejar rumores

Paola Krum aclaró su frase sobre Benjamín Vicuña

“Las que lo conocemos, salimos espantadas. Pobre, es tan divino. Es un encanto, fue un placer laburar con él, pero no tenemos ni siquiera una relación de amistad. Somos compañeros de trabajo”. Esa fueron las palabras que usó Paola Krum para describir su relación Benjamín Vicuña, su compañero de elenco en El primero de nosotros, con quien se la había vinculado sentimentalmente.

Lo dijo durante una entrevista con Catalina Dlugi, en Agarrate Catalina por la Once Diez, a donde también había agregado: “Yo lo quiero un montón, durante el trabajo fue un placer, pero no tengo ningún vínculo. Cuando empezó a salir ese rumor me quedé tranquila porque no tiene nada de veraz, yo sabía que se iba a caer”.

De todas formas, la frase “salimos espantadas” fue la que más circuló en los medios, por lo que todo se malinterpretó y, por eso, la actriz salió a aclararlo, aprovechando el comentario que le hizo una seguidora en Instagram. “Me encantaban Santi y Jime -por los nombres de sus personajes en la ficción de Telefe -, lastima que hablas mal de Benjamín Vicuña. Ojalá todas tuviéramos la dicha de trabajar con él”, le espetó una internauta. A lo que ella respondió: “Nunca hablé mal…todo lo contrario…es un compañero extraordinario, pusieron cualquier cosa, muy muy lejos de lo que yo dije”.

La contundente aclaración de Paola Krum sobre su relación con Benjamín Vicuña

Los rumores de romance entre los actores habían circulado luego de la apasionada escena que protagonizaron en la tira. Desde su primer capítulo, El Primero de Nosotros logró atrapar a la audiencia con una historia muy emotiva: un grupo de amigos que promedian los 40 años y que experimentan un gran cambio al enterarse de que uno de ellos, interpretado por Benjamín Vicuña, está atravesando una enfermedad terminal. Consciente de que le quedan pocos meses de vida, Santiago -tal como se llama Vicuña en la ficción- decidió no ocultar más el amor que siente por Jimena -encarnada por Paola Krum- y, en un reciente capítulo, decidió dar rienda suelta a la pasión.

En ese episodio, y a tan solo horas de casarse con el personaje interpretado por Rafael Ferro, Jimena se dirige a la casa de Santi para encontrarse con su amiga Valeria (Jorgelina Aruzzi) y acompañarla a la ginecóloga, que tiene su consultorio en la zona. Pero un inconveniente laboral hace que ella tenga que suspender el turno médico e irse a su oficina. De esta forma, los enamorados quedan solos en el hogar del protagonista.

Después de lavar unas tazas que usaron para desayunar, él se acerca hacia ella, que no opone resistencia y lo besa apasionadamente. Sin embargo, en un momento, ella recuerda que la médica de él le había recomendado no tener relaciones sexuales y evitar cualquier esfuerzo físico que le traiga consecuencias en su débil estado de salud. “Pará, no podés, no podés, no, no”, le dice para intentar frenarlo. Pero sin mediar palabra, Santiago la mira fijo y comienza a besarla nuevamente, lo que termina en un fogoso encuentro.

La escena íntima de Benjamín Vicuña y Paola Krum en El Primero De Nosotros (Video: Telefe)

En tanto, en la entrevista con Catalina, también se había referido a su relación con su actual pareja Iván Espeche, quien había sido su novio cuando tenía 21. “En ese momento hubo un desencuentro, pero siempre me pareció el hombre más bello del mundo”, había dicho sobre quien conoció mientras trabajan en la obra musical El jorobado de París, de Pepe Cibrián. “Es un tesoro vivir una historia de amor así”, dijo.

