Benjamín Vicuña y Paola Krum protagonizaron una apasionada escena en El primero de nosotros

La escena íntima de Benjamín Vicuña y Paola Krum en El Primero De Nosotros (Video: Telefe)

Desde su primer capítulo, El Primero de Nosotros logró atrapar a la audiencia con una historia muy emotiva: un grupo de amigos que promedian los 40 años y que experimentan un gran cambio al enterarse de que uno de ellos, interpretado por Benjamín Vicuña, está atravesando una enfermedad terminal. Consciente de que le quedan pocos meses de vida, Santiago -tal como se llama en la ficción- decidió no ocultar más el amor que siente por Jimena -encarnada por Paola Krum- y, en la última emisión, decidió dar rienda suelta a la pasión.

A tan solo horas de casarse con el personaje interpretado por Rafael Ferro, Jimena se dirige a la casa de Santi para encontrarse con su amiga Valeria (Jorgelina Aruzzi) y acompañarla a la ginecóloga, que tiene su consultorio en la zona. Pero un inconveniente laboral hace que ella tenga que suspender el turno médico e irse a su oficina. De esta forma, los enamorados quedan solos en el hogar del protagonista.

Después de lavar unas tazas que usaron para desayunar, él se acerca hacia ella, que no opone resistencia y lo besa apasionadamente. Sin embargo, en un momento, ella recuerda que la médica de él le había recomendado no tener relaciones sexuales y evitar cualquier esfuerzo físico que le traiga consecuencias en su débil estado de salud. “Pará, no podés, no podés, no, no”, le dice para intentar frenarlo. Pero sin mediar palabra, Santiago la mira fijo y comienza a besarla nuevamente, lo que termina en un fogoso encuentro.

La apasionada escena de Benjamín Vicuña y Paola Krum

En tanto, en los adelantos del próximo capítulo se puede ver el enojo de la doctora (Carola Reyna) con él. “Te dije que, recién operado, te tenías que cuidar el doble. Un dolor fuerte en este momento no es bueno”. “Pensá que tenés una hija y que hay un montón de gente que está atrás tuyo. Antes de hacer cosas medí consecuencias”, le reprocha su amigo Nicolás (Luciano Castro). Por otra parte, en los avances también se ve el momento en el que Jimena está en el altar a punto de dar el sí, mientras su verdadero amor presencia la ceremonia.

Días atrás, el actor chileno había dado una entrevista exclusiva a Teleshow, en la que hablaba sobre la novela. “Está lleno de lugares reconocibles desde ese chat que se arma para asistir al amigo o el familiar que está pasando un momento difícil. Cómo muchas veces el que está atravesando la situación es mucho más fuerte que el entorno. A veces se ve el horror en los ojos de los otros y no en el que verdaderamente lo está pasando. Pero es una historia ultra luminosa. Familiar. Tiene valores. Está también el deporte de por medio, que de paso debo decir que encontré mi verdadera pasión”, había expresado.

Y había reflexionado: “A veces se nos olvida y empezamos a vivir empantanados en el pasado o en un futuro, especulando cosas que no suceden. Pero sí, efectivamente esta es una serie que invita a pensar en el presente, a recibir el presente como un regalo, y eso es lo que quisieron hacer los autores y lo que nosotros también transmitimos como actores”.

SEGUIR LEYENDO: