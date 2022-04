A días del nacimiento de Luca, Mica Viciconte mostró el lujoso cochecito que cuesta 300 mil pesos

Mica Viciconte mostró el lujoso cochecito para su bebé

Falta muy poco para el nacimiento de Luca y, por eso, Mica Viciconte no quiere dejar ningún detalle librado al azar. En ese sentido, la flamante campeona de Masterchef Celebrity 3 comparte a diario muchas de las cosas que va adquiriendo para su bebé, que nacerá a principios de mayo. Por caso, en uno de sus últimos posteos de Instagram mostró el lujoso cochecito que obtuvo por canje.

“Miren lo que es la nave de Luca Cubero. Ahora si... ¡Que empiece la cuenta regresiva! Te esperamos bebé”, escribió junto al video en el que se la ve maniobrando el carrito y mostrando su avanzado embarazo.

El cochecito en cuestión es un modelo premium de una marca internacional, que consiguió a través de un canje, y su valor -si se hace su conversión de euros a pesos argentinos -asciende a 300 mil pesos. Tiene, entre otras características, cuatro opciones de viaje: combina el chasis con diferentes acoples. Además, posee un exclusivo arnés que ayuda a asegurar al niño en cuestión de segundos y con una sola mano, y se puede reclinar el asiento en cuatro posiciones. Por si fuera poco, también tiene una capota solar XXL con protección solar 50+ para mantener al pequeño alejado de los rayos del sol, entre otros lujos.

“En mi vida en general, soy de poner muchos límites, pero todos me dicen: ‘Cuando tengas tu hijo vas a ceder en todo´. La verdad no sé cómo voy a ser, creo que a veces los límites están buenos pero no me imagino. Quizás me encuentro en un mundo que digo todo que sí, así que por las dudas no digo nada”, había dicho minutos después de ganar la final del reality de Telefe, en diálogo con Teleshow.

Mica Viciconte fue la ganadora de Masterchef Celebrity 3

En esa misma entrevista, la influencer también había hablado sobre su pareja, Fabián Cubero. “A él papá ya lo vivo, lo conozco bastante porque lo veo con sus hijas. No puedo decir nada malo, es un padre presente, que está, es bastante permisivo te diría, por eso yo no quiero ser tan permisiva, pero tampoco quiero quedar como Cruela de Vil al lado de él. Voy a tener que buscar un intermedio”. Y se había referido a Indiana, Sienna y Alegra, las hijas que el futbolista tuvo con Nicole Neumann: “Están felices, me preguntan siempre, tienen ganas de que nazca. Y para mí también es un alivio saber que tiene tres hermanas que van a estar pendientes y lo van a recontra malcriar, creo que está bueno también”.

Por otra parte, había hecho su balance sobre su participación en el certamen gastronómico. “La pasé súper bien, aprendí muchísimo, fue como un desafío también porque a cada uno le pasaba de tener miedo a entrar y no saber con qué encontrarse, el miedo a quedar como primera eliminada”. Y se había referido a su futuro profesional: “Yo veo el día a día. Ojalá salga todo bien con el embarazo y me permita trabajar, quizás no en un programa como Masterchef de tantas horas, pero si me permite lo podría hacer tranquilamente. El primer tiempito me parece que me voy a abocar al bebé, pero después que fluya”.

