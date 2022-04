Cinthia Fernández generó confusión en sus seguidores al anunciar su “embarazo”

“Estoy embarazada”, cantó Cinthia Fernández en un video que compartió en sus redes sociales en la que se la ve muy sonriente y sorprendió a los seguidores, que creyeron que la mamá de Charis, Bella y Francesca estaría esperando un bebé, tal como lo había dicho.

Ante la insistencia de los usuarios que querían saber si era cierto, ya que además desde hace tiempo la panelista de Momento D está soltera, se supo que en realidad la frase que cantó la bailarina no correspondía a su estado, sino que se trataba de un fragmento de la canción que está por estrenar.

Luego de haber pasado por Gran Hermano, haber bailado, ser panelista y haberse candidateado como diputada, Fernández busca ahora abrirse camino en el mundo de la música y sacará un tema con Maru Beni.

Maru Beni

La mujer de 34 años que acompañará a Cinthia en este nuevo proyecto es jefa de recursos humanos en una agencia de publicidad, influencer y compone canciones. “Canto realidades, verdades. Lo que pasa y que todo el mundo ve”, había dicho hace un tiempo a Teleshow luego de que se viralizara un tema que había escrito sobre los incendios en Corrientes.

Maru canta desde chica y siempre fue su pasión, pero recién en los últimos años logró asentarse como artista, hacer shows. Y con la pandemia su trabajo se volvió viral: primero, hizo una canción a pedido de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC) dedicado al público por la pausa que hubo en las carreras. Dicho video lo compartieron la gran mayoría de los pilotos y comenzó a ganar seguidores.

“Ahí arrancó todo”, recordó quien canción a canción fue ganando más seguidores. Le cantó a los médicos, le cantó a los maestros, cantó por la vuelta de las clases. A cualquier situación cotidiana Maru le escribe una canción, le pone música y la comparte en sus redes sociales.

No es la primera vez que trabaja con Cinthia Fernández. Fue ella quien reversionó el tema Se dice de mí, que Fernández usó en el cierre de campaña y que luego trajo polémica por los derechos de autor. “¡Y fue un quilombo!”, recordó sobre aquel video que la bailarina grabó en portaligas frente al Congreso.

“Se dice que soy hueca, que el puesto no lo merezco y que el culo es lo que ofrezco y nada tengo para decir”, cantaba en el video Fernández al tiempo que se arranca la falda en medio de la Plaza de los dos Congresos y seguía, en autoría de Maru: “Tal vez si me escucharan, tanto no me criticaran, mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir, hay leyes que están, no se hacen cumplir, los juicios son lentos, tardan en salir y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir. La cuota, ja, nunca llega, más nadie te lo acelera, si total la madre espera, ella no puede ser así. Voy por ahí”.

“Cayeron una vez más. Mi culo es solo un anzuelo para captar su atención y, ¿sabés qué? En todas las veces que lo mostré mordieron y solo me hicieron mas fuerte, a mi y a mi voz. Mostrando el culito no pretendo que entren y me voten, no subestimo a los jóvenes o a los ‘pajeros’. Seamos realistas, nadie te va a votar porque tenés un buen culo”, entonaba.

Por aquella reversión, Ángel de Brito le había informado que había sido denunciada en SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música) por usar la letra sin permiso de los herederos de los autores (música de Francisco Canaro y letra de Ivo Pelay). Guillermo Ocampo, director de la sociedad había confirmado las denuncias a Teleshow y explicó cómo se maneja el tema: “el uso de obras en campañas políticas está sujeto a los mismos lineamientos que el uso de la música en cualquier otro tipo de modalidad. Si un partido político decide usar música de una obra prexistente tiene que pedir permiso al autor y en caso de que el autor autorice, ahí recién la pueden usar y es el autor quien pone las condiciones, podría no cobrar si quisiera o pedir dinero y también puede decir que no”.

