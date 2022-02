Trabaja en una oficina y compone para famosos: Maru Beni, la mujer detrás de la canción viral sobre los incendios en Corrientes

La canción de Maru Beni por los incendios en Corrientes que se volvió viral

No me quiero ni poner a pensar qué estuvieron haciendo estos dos meses que llevamos así con Corrientes ardiendo. Llega un pibito rubio bien platinado, se pone al hombro lo que no hizo el Estado y el Santi en tres días lleva casi un palo verde juntado.

¿Cómo no lo van a salir a matar? Quedaron todos expuestos. Si para una catástrofe natural no hay tiempo ni presupuestos. Mientras se queman vivos los animales, uno de viaje, otro atajando penales. Dejen de pelotudear y armen una buena ley de humedales.

En primer plano, seria y haciendo énfasis en determinadas frases, Maru Beni compartió en sus redes sociales un tema que compuso por los incendios de Corrientes y reivindicando la colecta que hizo Santiago Maratea. “Si hubiera más como él en el mundo y menos inútiles en el Estado, este sería sin dudas un lugar más feliz”, escribió la cantante en la publicación que el propio influencer replicó y comentó: “Che, creo que te quiero. Gracias”.

El tema -cantado al ritmo de Amor clasificado, del Potro Rodrigo- se viralizó luego de que varios famosos lo compartieran en sus redes sociales. La mujer detrás del video se llama Mariana Beni, le dicen Maru y además de ser la directora de recursos humanos de una agencia de publicidad -trabajo que le demanda nueve horas de oficina- es música por elección.

“Escribo canciones desde que aprendí a escribir”, dice a Teleshow la cantante de 34 años que es mamá de Bautista, de ocho. Y sobre sus composiciones, agrega: “Canto realidades, verdades. Lo que pasa y que todo el mundo ve”.

Maru Beni

Guillermina Valdes fue una de las famosas que se quedó hasta la madrugada viendo sus videos luego de haber compartido el de la situación que atraviesa Corrientes. Maru le escribió por privado para agradecerle, y la pareja de Marcelo Tinelli le destacó el talento. “Para mí, que laburo nueve horas en una oficina, corro de acá para allá con mi hijo, es muy gratificante recibir estos mensajes y esta repercusión porque es muy difícil dedicarle tiempo a esto”, sostiene y bromea al comparase con Clark Kent y Superman por sus dos profesiones.

Maru canta desde chica y siempre fue su pasión, pero recién en los últimos años logró asentarse como artista, hacer shows. Y con la pandemia su trabajo se volvió viral: primero, hizo una canción a pedido de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC) dedicado al público por la pausa que hubo en las carreras. Dicho video lo compartieron la gran mayoría de los pilotos y comenzó a ganar seguidores.

“Ahí arrancó todo”, recuerda quien siguió aumentando la cantidad de usuarios a medida que fue publicando nuevo contenido. Por caso, hay quienes la reconocen como “Hola, doctora” por la saga que popularizó al reversionar canciones y crear diálogos entre una madre y su psicóloga.

"Hola, doctora", de Maru Beni

Le cantó a los médicos, le cantó a los maestros, cantó por la vuelta de las clases. A cualquier situación cotidiana Maru le escribe una canción, le pone música y la comparte en sus redes sociales. Escribe en los semáforos, escribe cuando podría estar durmiendo, escribe cuando puede. “Y si Mirtha hubiera cumplido el viernes, quizás llegaba a hacerle una canción, pero cumplió ayer”, bromea y aclara: “Le pongo un montón, de verdad”.

También hizo un video con Mónica Ayos en plena pandemia por propia iniciativa de la actriz que grabó desde México, mientras que Maru lo hizo desde Buenos Aires. Gracias a sus videos virales, llegó a Radio Mitre, en donde mostró su talento en un magazine de los fines de semana en el que cantaba un resumen de noticias.

Cinthia Fernández la conoció por un tema sobre la foto del festejo en Olivos y le pidió que escribiera la canción del cierre de su campaña cuando fue precandidata a diputada por UNITE. “¡Y fue un quilombo!”, recuerda sobre aquel video que la bailarina grabó en portaligas frente al Congreso.

Antes de dormirse, en los semáforos y en cada oportunidad que aproveche, Maru Beni seguirá escribiendo y poniéndole música a las situaciones de la realidad. Cuando tenga tiempo, como sintetiza ella. Pero seguirá sin bajar los brazos y dándolo todo como desde el primer día, cuando solo la seguían sus conocidos, aquellos que hoy celebran sus logros y que pueda triunfar en el mundo de la música.

Las canciones de Maru Beni también se encuentran en Spotify

