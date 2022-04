Carmen Barbieri recordó a Rodrigo: el último secreto que le confió y las amenazas que recibió tras su muerte

Carmen Barbieri, amiga del Potro Rodrigo, contó la última conversación que tuvo con el cantante, una semana antes de su muerte

El lunes a la noche, durante un móvil con LAM, Pablo Ceccarelli CEO de Magenta Discos hizo una revelación sobre la muerte de Rodrigo. “Quería sacarme esta mochila que tengo desde hace 22 años: no tengo ninguna duda de que lo asesinaron”, aseguró. El empresario del sello emblemático movida tropical contó que había intentado hablar por entonces, pero que “el poder de la discográfica era impresionante”. También aseguró que el artista quería poner un freno a su carrera, que Rodrigo “vendía más muerto que vivo” y que Carmen Barbieri fue amenazada cuando empezó a abordar el tema.

Al día siguiente, durante su programa Mañanísima (Ciudad Magazine) la actriz se refirió a los dichos de Ceccarelli y reveló algunos detalles de su relación con el ídolo cordobés. Vale recordar que Carmen por ese momento conducía Movete por la pantalla de América, un lugar del que el Potro se había hecho habitué, fortaleciendo el vínculo entre ambos. “Terminaba la gira y pasaba por el canal y entraba sin avisar. Me saludaba, cantaba un tema y se iba”; señaló la conductora antes de recordar aquellos días cercanos al trágico 24 de junio de 2000.

“A él le importaba cantar, sus fans, su hijo, su madre y escribir”, señaló Barbieri, conocedora de la intimidad del Potro, al punto que contó el diálogo que tuvo una semana antes de su muerte. “No voy a dejar de ir al Hospital de Niños y al Garrahan”, le confió el artista, sobre una práctica benéfica que solían realizar llevando juguetes para los más chicos. Ella le preguntó cómo lo iba a hacer al ver la agenda nutrida que tenía el cuartetero, pero él le confesó al oído lo que se traía entre manos.

“Me compré un avión. Donde estoy me vengo con el piloto y el avión. No digas nada”, dijo Carmen, reproduciendo el diálogo. Y consultada sobre la existencia del avión, fue terminante. “Fue lo último que hablé. No creo que me haya mentido, a él le desaparecieron las cosas”, denunció.

Rodrigo durante sus conciertos en el Luna park 164

A continuación, Carmen siguió profundizando en el tema y respondiendo las preguntas de sus panelistas, Estefanía Berardi y Sebastián Pampito Pellero. Así contó que luego de la muerte de Rodrigo, esa misma mañana fue a la casa de Alejandra Romero, la esposa del músico por entonces. “‘No lo acompañé porque preferí quedarme cocinando y limpiando la casa para que estuviera todo lindo’, me dijo. No se lo perdonaba, las dos llorábamos en el sillón de la casa”, contó sobre la mujer que también eligió alejarse de los medios.

Y también se refirió a las amenazas que había mencionado Ceccarelli, y aunque no quiso dar nombres, dio unos cuantos indicios acerca de donde podían venir. “Él era el rey del cuarteto y de Córdoba. Se hablaba de que había una mafia que no quería que Rodrigo siguiera grabando y llenando el Luna Park”, recordó, sobre los míticos conciertos que el cuartetero dio en el Palacio de los Deportes, ambientado con un ring de boxeo y al que fue invitada tanto al escenario como a los camarines.

Una vez que murió Rodrigo, la actriz contó que recibió dos amenazas telefónicas de gente muy importante del cuarteto. “Me dijeron ‘cuidá a tu marido que tanto lo cuidás’, porque Santiago vivía enfermo, ‘pero más cuidá a tu hijo’. Mi hijo era chiquitito”, reveló con tono serio, y contó su reacción. “Cuando nombraron a Fede, corté y le dije conté a Santiago. Y él me dijo que me estaba metiendo en lugares bravos, que me cuide. Y después me llamaron otra vez”.





