Graciela Alfano renunció en vivo a Socios e incomodó a Adrián Pallares: “Noto un destrato”

La inesperada renuncia de Graciela Alfano a Socios del espectáculo (Video: El Trece)

La noticia cayó como un balde de agua fría en Socios del espectáculo. Momentos antes de presentarse en el ciclo de El Trece donde es panelista, Graciela Alfano estuvo como invitada en Mañanísima, que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, y anunció su renuncia al programa que encabeza Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Entonces, más tarde la ex vedette fue consultada al respecto por los ex Intrusos.

“Estamos preparando una obra de teatro con Carmen, así que se lo fui a informar porque además voy a ser parte de la producción. Siempre digo que hay que sacarse las cosas para afuera, hay que blanquear, soy una persona espontánea”, comenzó expresando ante la consulta de Lussich. Y agregó: “Es una decisión que tomé con Coco Fernández ahora. Acá también en un momento se dijo que yo me iba a otro programa, tengo varias propuestas, pero no tiene que ver con eso”.

Sin embargo, cuando todo parecía que los motivos solo eran por incompatibilidad de agenda, Alfano reveló una fuerte interna con Pallares. “Hay momentos que hay que tomar decisiones. Viste, Adri, que cuando empezamos yo te lo dije muy claramente: ´che, ¿yo a vos te gusto?´. Porque no se trata de él o de mí, se trata de que el agua y el aceite no andan. Acá no hay mala onda, yo a los chicos los quiero, me parecen fantásticos, pero te digo la verdad, Adrián, cada vez que yo abro la boca vos sufrís”, le explicó.

Graciela Alfano reconoció sentirse ninguneada por Adrián Pallares, pero él lo negó

En ese sentido, ejemplificó: “Si yo digo ´bombacha´ vos sufrís, con Beto Casella te juro que te persignabas, yo lo sentí. Entonces uno tiene que entender que, yo soy Alfano y puedo sumar muchísimo, pero por la característica de este programa y sus conductores, me parecía que en momentos, y se los digo con onda, no me miraban. Hagámonos cargo. Y no me miraban no porque destratan o son mala gente y maleducados, tal vez era porque no tenía que ver con la característica del programa. Yo estaba acá pintada, entonces en un momento dije ´¿yo vengo acá a hacer de clac (aplaudidor)?´”. “Me pareció que había que blanquear, los chicos, más vos Adrián, te lo digo en la cara, vos sufrís, te juro que sí”, insistió ella.

En tanto, y luego de escucharla, Pallares lo negó y se justificó. “No, nosotros mientras estamos al aire, estamos muy en contacto con la producción, sabiendo lo que está pasando. Capaz que uno está muy concentrado en el programa. Para nosotros siempre ha sido y es, ojalá que siga siendo, un gusto tenerte a vos acá, sos una diva, una estrella...”, comenzó comentando él. Pero Alfano lo interrumpió: “Yo sé lo que te digo, vas a trabajar mejor sin mí y yo voy a estar en otro programa más cómoda también”. A lo que Pallares respondió: “Esto terminó siendo personalizado conmigo, creo que hay un malentendido de arranque, que alguien te dijo a vos que yo había dicho algo. Yo nunca dije eso, mis compañeras que trabajan conmigo saben cómo trabajo yo. Sino parece que es una decisión que me cae a mí y yo no tengo nada que ver”.

Sin embargo, Grace siguió firme en su postura: “Vos tenés todo que ver con mi decisión. No llevemos a lo personal, se llama ´dinámica de un programa´. Cuando en la dinámica alguien no entra, puede ser que esté Madonna acá sentada, pero no tiene que ver con la característica, sino con dos personas que no saben hablarse. Entonces la dinámica no está buena. Yo lo que siento es que no estás cómodo conmigo, es mi sensación, tal vez no es tu intención, y entonces me parece lo mejor exorcizar”.

Pero aclaró que no quería irse en malos términos. “También hay que tener inteligencia para terminar las cosas bien, sino las peleas pasan a ser cosas personales y en mi caso no tengo nada personal. Sinceramente, noto una incomodidad, un destrato, un ninguneo, no me miran, tampoco voy a estar interrumpiendo a nadie, soy una persona educada y entonces listo, ya está, está todo bien”, enfatizó.

En ese momento, fue Lussich quien tomó la palabra: “Acá nadie tiene que convencer a nadie, si Graciela tiene estas sensaciones, de parte nuestra en todo caso es pedirte disculpas si te hicimos sentir incómoda. Y por otro lado, hacer saber que no ha sido la intención y que creemos que no es así de nuestra parte. Pero si vos lo sentís así y hace que vos no estés fluyendo, vos podés irte, cuánta historia tenés en este medio, sos Graciela Alfano”. Por último, Alfano informó sobre la fecha de su despedida del ciclo de espectáculo. “Coco (Fernández) me pidió que me quede hasta fin de mes, y es lo que voy a hacer, Si alguien se siente muy mal, que hable con Coco y me dirá”, cerró.

