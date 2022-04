Roberto Moldavsky presentó a su joven novia en vivo: “Me enamoró su humor”

Roberto Moldavsky presentó a su novia

Roberto Moldavsky sorprendió al contar en el ciclo Es por ahí (América) que está en pareja con una mujer varios años menor que ella y hasta la presentó en vivo ante cámara. La relación con ella comenzó luego de que el ex vendedor de ropa en Once le vendiera un auto usado a su ahora novia.

“¿Estás enamorado?”, quiso saber Guido Záffora y él sin rodeos respondió que sí y dijo que aunque están bien, a veces hay roces. “Es la luna llena, esa me dice: ‘Soy de tauro’, un día me vas a pegar un palo, como que tauro te habilita”, justificó el humorista y de inmediato Micaela se quitó el barbijo y tomó el micrófono para aparecer en cámara.

Sobre cómo se conocieron, el actor bromeó: “Por Gerardo Rozin, la había visto en otra administración suya (en alusión a que ella estaba en pareja) y le pregunté a Gerardo y me sacó cagando. Lo que más nos unió es que le vendí el auto, al que me compra algo, me enamoro”.

Roberto Moldavsky y Micaela, su nueva novia

Sin embargo, cuando el Tucu López y Julieta Prandi le preguntaron a ella cómo funcionaba el auto, mandó al frente a su pareja e hizo con las manos un gesto de “mas o menos”. “Seamos sinceros, vos vendés un auto, ¿querés volver a ver esa persona? Nuestra relación depende de un embrague ahora, tiene un quilombito en la rueda y no pasa la VTV, yo ya le saqué el turno”, dijo en tono gracioso.

En dos semanas ella cumple años y tiene planeado un viaje: “El 30 de abril vamos a festejar el cumpleaños de Mica y voy a suspender las funciones de ese fin de semana, Gustavo Yankelevich (productor de su obra). El amor es mas fuerte, no todo es el bordereaux, nos vamos a Nueva York’”

Roberto Moldavsky (Gustavo Gavotti)

Sin embargo ella lo interrumpió para aclarar que se encontrarían en la Gran Manzana pero que cada uno se había pagado su pasaje, entonces él dio más detalles: “Es un pasaje pandémico de la otra administración (ella lo había comprado con su ex pareja) que va de dolores a Ezeiza, cuatro días después llega a Nueva York”, dijo Moldavsky.

Al ser consultada sobre qué era lo que la había enamorado de su actual pareja, con una sonrisa de oreja a oreja Roberto se explayó: “Empezamos a hablar mucho y eso y su humor me enamoró, escucha mucho y da consejos”.

“La conocí gracias a Gerardo Rozín. Por eso te digo que Rozín me atravesó por todos lados. A Micaela le vendí el auto. Así arrancó, ya la conocía, pero el acercamiento mayor”, había contado el humorista semanas atrás en entrevista con Infobae.

“Es verdad que uno se enamora de alguien que le compra algo, pero vender un auto… si vos vendés un auto usado a alguien no lo querés ver más, lo querés bloquear. Te puede llamar, “mirá, tengo este problema, la rueda, el aceite”. Querés que desaparezca de tu vida. Acá yo dije que la relación depende de los frenos, el embrague, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con el auto. Tiene que estar muy fortalecida la relación para bancarse la correa del distribuidor y todo lo demás”, dijo Moldavsky en aquella misma oportunidad.

