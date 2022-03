La nueva vida de Alejandra Romero, la última novia del Potro Rodrigo: mudanza a San Luis, cambio extremo de look y nuevo disco

Alejandra Romero y Rodrigo

“Las tendencias me pueden”, escribió Alejandra Romero, la última novia del Potro Rodrigo, en su cuenta de Instagram junto con una foto de ella rapada. Aunque la imagen tenía algunos efectos, su peinado no, era real. En diálogo con Teleshow, la cantante, ahora radicada en San Luis, explicó a qué se debió el osado cambio de look que asombró a todos sus seguidores y habló sobre su proyecto para homenajear al ídolo fallecido en el 2000.

Alejandra Romero, ex de Rodrigo, adelantó un osado cambio de look 

“Nuevo look, volvió al capelu 2022. Creo que me parezco a mi mamá con este color, capaz le ponemos otro color”, dijo en un video en una historia y minutos más tarde en la misma red publicó una foto de ella rapada. “Es real, aunque también uso peluca”, explicó quien ahora irá alternando entre las dos opciones.

El nuevo y osado look de Alejandra Romero

Lo que a muchas mujeres les pondría realmente mal, ella decidió afrontarlo con una sonrisa. “Ya está, el pelo crece hay que tomarlo con humor, no quiero llorar más”, dijo y explicó: “Ocurrió un accidente en una peluquería y me tenía que rapar o conseguir una peluca y esperar que crezca, el chico corta muy bien, tiene técnica, pero con la coloración... me quería dar un impacto visual que lo logró”.

Al ver que su cabellera no había quedado como quería, su hermana le insistió, “rapate que se usa” y el lunes, la ver las tendencias en redes, luego de que Jada Pinkett la mujer de Will Smith luciera su cabeza calva en los Oscar por tener alopecia, se decidió: “‘Rapame’, le dije al peluquero y él ya tenía una una peluca por cualquier cosa. En el show del viernes veré qué look usar”.

El percance en la coloración fue lo que la hizo decidirse a llevar adelante la idea que, quien tiene el pelo corto desde el 2000 cuando ocupaba las primeras planas de la mano del Potro Rodrigo, tenía desde hace un tiempo: “Yo ya decía que me iba a rapar, hasta la molestaba a mi mamá con eso, y llegó el día. Ahora me saqué le peluca y me siento cómoda, estoy pensando en cambiar el color (de su pelo milimétrico) por uno de fantasía, un rosa, violeta”.

Siempre ligada a la música, ahora está instalada en San Luis, donde su hijo Jaziel comenzó la secundaria, decisión que tomó en parte tras la cuarentena: “Vivíamos encerrados en Buenos Aires, en dos semanas nos entregan la casa que alquilamos, así que con muchos proyectos, entre ellos hacer nuestra propia casa aquí en la Sierra de los Comechingones. El papá de mi hijo vive cerca, y actuamos en pos de nuestro hijo, logramos un vínculo sano y armónico”.

Alejandra Romero, Perpetuo Amor

Una vez que tenga la casa completa, regresará a Buenos Aires a buscar ropa, su perra, su gato y también a su papá, que tiene 84 años y con quien quiere compartir su nuevo lugar, al que definió como “mágico”.

La pandemia no solo la llevó a 790 kilómetros del que era su hogar, sino que hizo que postergara el lanzamiento de su disco más especial: Mayo de Amor, íntegramente dedicado al Potro. Ya disponible en plataformas digitales, espera sacar los discos físicos próximamente. “Son canciones mías que cuarteteamos en Córdoba en febrero 2020, se las escribí a Rodrigo para el aniversario 20 años de su partida. La idea era hacerle un hermoso homenaje”.

Alejandra y Rodrigo salieron apenas más de un año, pero fue una relación intensa

El álbum, que además grabó con lo músicos que acompañaron hasta el último momento al cordobés, iba a salir en el 2020, a veinte años del fatal accidente que se llevó al músico y a Fernando Olmedo, pero la pandemia lo impidió. “Participaron Tedy Tessel el acordeonista, Dario Vilta el conguero, y Tribilin que trabaja actualmente con Ulises”.

¿Por qué Mayo de Amor? Fue justamente en ese mes que Alejandra conoció a Bueno, poco más de un año antes de su partida. Un sábado lluvioso ella y unas amigas fueron a bailar y le pidieron un autógrafo a Rodrigo, se cruzaron miradas y luego de firmar, El Potro mandado como era, elogió su boca y la besó.

Rodrigo y Alejandra disftrutando de unas vacaciones

“Me encantaba su sentido del humor, llorábamos de risa siempre. Era súper hombre, muy hombre en todo el sentido de la palabra. Parecía más grande, tenía 27 y parecía de 40. Además era muy respetuoso, caballero, amable, lindo, simpático, ocurrente, delirante, amoroso, sensible, intenso, fiel a su corazón… ¡y bellísimo!”, lo había recordado hace un tiempo en diálogo con este sitio.

Aquel día el país lloró. Y Alejandra aún lo llora. “Es algo que no se supera nunca, aprendés a vivir con eso, con el inmenso dolor de perder al ser amado. En un momento lográs poder decidir por la vida, apostar otra vez, equivocarte. Pero entendés que acá estás porque tenés un propósito y yo sé que lo tengo. Ahí empezás a vivir otra vez, a soñar, a querer enamorarte, a escribir canciones, aunque nunca deja de doler”, había contado.

SEGUIR LEYENDO: