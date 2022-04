Rocío Marengo habló de su affaire con el hijo de Isabel Pantoja: “Fue una linda historia”

Rocio Marengo hablo de su affaire con el hijo de Isabel Pantoja (Video: "Intrusos", América)

Días atrás, un fuerte rumor sobre Rocío Marengo salió a la luz: al parecer, habría tenido un romance con el hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera. Según se comentó, se conocieron cuando él viajó a Chile en 2017. Esta versión llegó a la televisión de España y escandalizó a muchos, ya que en ese entonces él ya estaba en pareja con su actual esposa, Irene y ella, aunque aún no lo había blanqueado, salía con Eduardo Fort.

Lo cierto es que, hasta el momento, ninguno de los protagonistas había hablado al respecto. Pero este lunes, fue la ex participante de La Academia quien rompió el silencio. “Si te digo que no sé, es mentira. Lo conocí a Kiko hace muchos años y cuando surgió todo esto dije: ‘¿Qué pasó?’”, dijo en diálogo con Intrusos. En ese sentido, el cronista del ciclo de América, Gonzalo Vázquez, indagó: “Dicen que ustedes estuvieron diez noches hospedados en el mismo lugar y que en ese momento él llevaba un año casado con Irene”. A lo que ella respondió: “No sé, me parece que estaba solo. Te puedo decir lo que me acuerdo. Fue súper simpático en la entrevista y parecía soltero”.

“No sé si él quedó embelesado conmigo. Sí te puedo decir que fue súper simpático, muy agradable, muy divertido. Igual, hace un tiempo que no sé de él, pero siempre estuvimos conectados por la música. No tengo nada malo para decir de él”, continuó esquiva. Pero cerró, más contundente: “Si esto se ve en España, me gustaría que él se haga cargo de estos rumores. Estoy harta que cada vez que se habla nos vinculan a las mujeres en esto, tengamos que salir a hablar nosotras. Que opine él, que cuente él. Fue una linda historia la que tuvimos. Fue hermoso y bueno, que salga a hablar. Lo invito a Kiko a que cuente lo que pasó. Pero que cuente la verdad, porque si no voy a salir a hablar yo”.

La semana pasada, Rocío también había sido noticia al anunciar que será mamá. Lo confirmó luego de que un seguidor de Instagram se lo consultara y agregó, aunque sin dar mayores precisiones sobre su maternidad: “En unos días tendremos novedades. Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes “. “Me saqué mucha presión de encima. Estoy muy feliz y tranquila”, siguió la mediática en sus redes sociales.

Rocío Marengo y Eduardo Fort llevan años de novios, pero ella será madre soltera

En la última edición de revista Pronto, Marengo brindó una entrevista en la cual se refirió a sus ganas de ser madre soltera. “Entiendo que si soy mamá, Edu estaría al pie del cañón al lado mío, acompañándome en lo que sea. Obviamente a su forma porque él es muy especial, pero siento que si soy mamá, él estaría a mi lado”, dijo sobre el empresario que tiene tres hijos de su matrimonio anterior con Karina Antoniali: Macarena y los mellizos Angie y Pietro.

“Quiero ser feliz sin molestar a nadie. Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo. Siento que yo sola puedo y que no necesito atarme. Es lo que siento hoy, quizás más adelante, se me da otra situación y decido tenerlo como proyecto en conjunto”, había señalado.

