El reproche de Benjamín Vicuña a Estefi Berardi luego de que ella contara que intentó seducirla

Estefi Berardi contó que Benjamín Vicuña le escribió luego de que ella contara que intentó conquistarla (Video: "Mañanísima", Ciudad Magazine)

“Yo grabé una novela con Vicuña, cuando tenía 18 años. Era Don Juan y su bella dama. Ahí pegué unos bolos”. El jueves pasado, Estefi Berardi sorprendió al contar que, años atrás, trabajó junto al actor chileno. Pero no solo eso, sino que además la panelista de LAM reveló que él habría intentado tener algo más con ella. “¿Él te tiroteó?”, le preguntó Ángel de Brito. A lo que Berardi respondió: “Sí. Él hacía de mecánico. Él era re compinche con Isabel Macedo. En un pasillo, él me saluda, lo más bien, súper educado. Y yo re buena onda. Pero el tipo me perseguía todo el tiempo, como queriéndome hablar. Re pesado. A mí no me interesaba”.

Como era de esperar, estas declaraciones no pasaron desapercibidas y, según comentó este lunes Estefi, el ex de la China Suárez se contactó con ella el fin de semana para mostrarle su enojo. “Me escribió, muy respetuoso, súper educado. Hablamos bastante, nos pudimos entender. Creo que está en un momento donde quiere bajar bastante el perfil y no le hace bien la repercusión de tantas cosas que se dicen. De hecho, ahora tiene una novia que no es ni del ambiente”, comenzó contando la panelista en Mañanísima.

Estefi Berardi contó una anécdota con Vicuña cuando compartió elenco en una novela, y él se mostró molesto

Y detalló: “Justo en LAM empezaron a hablar de él, yo no saqué el tema, pero se habló desde su rol de picaflor cuando era más chico, que no tiene nada de malo. Y yo conté una experiencia personal, fue una cosa que levantaron en todos lados. Creo que a él le hizo ruido porque hoy en día hay tanta sensibilidad con el tema de las mujeres....”. “Que no haya quedado como acoso”, acotó Pampito. “Me da hasta miedo reproducir esa palabra porque lo primero que conté es que es un tipo educado y respetuoso. No iba por ahí lo que yo quise decir, por eso me parece bien que me lo haya dicho y yo se lo aclaré”, contestó ella.

En ese sentido, contó cómo fue la reacción de Vicuña. “Me dijo que no le había gustado lo que dije, con palabras más fuertes, se enojó un poco. No me voy a desmentir porque lo que conté fue verdad, pero él me dijo que quizás interpreté algo que no era. Y lo tomo, por supuesto (...) Yo le dije también que lo que a él le debe molestar es la repercusión y lo entiendo, pero no dije nada con maldad. Nos pudimos entender. Me gustó que me llame porque es la manera de entenderse”, cerró.

La tensa relación entre la panelista y el protagonista de El primero de nosotros se originó en agosto pasado, cuando ella reveló una supuesta infidelidad de él hacia la China. “Él habría estado con una moza del lugar donde él fue a cenar”, había dicho Berardi. Y había detallado: “Hubo una situación puntual que sucedió hace poco en Córdoba, donde él fue por trabajo. Se celaban mucho por teléfono, esto es de los dos. La gente del avión escuchó la discusión. “Venían mal, estaban mal... La China se enteró de esta situación se enteró, por eso hubo una separación por este tema. Por eso esta crisis viene de antes”. En ese entonces, Benjamín también se había molestado con la panelista e incluso había pensado en la posibilidad de enviarle una carta documento para que deje de hablar del tema.

SEGUIR LEYENDO: