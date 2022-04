La contundente respuesta de Belu Lucius a una seguidora que la cuestionó por tener niñera

Belu Lucius explicó por qué decidió tener niñera para su hijo

Las redes sociales son un arma de doble filo para los famosos. Si bien muchas veces les sirven para promocionar sus trabajos, también muchas veces son víctimas de los múltiples cuestionamientos que reciben por parte de sus seguidores. En este sentido, las que más lo sufren son las figuras que son madres, rol en el que muchas veces son criticadas. Así le sucedió en las últimas horas a Belu Lucius, que tuvo un ida y vuelta con algunas usuarias de Instagram.

“Tengo hijos de la edad de Benja y no puedo salir ni a la esquina, ¿cómo hacés para poder hacer todo”, indagó una internauta. A lo que la influencer respondió: “Somos muy organizados y nuestros días son tetris constantes. Planificamos la diaria de la semana en base a ellos y a sus necesidades. Elsa trabaja con nosotros y estamos codo a codo siempre. Igual, nunca alcanza. Ni el tiempo ni la ayuda de la familia, ni nada”.

Belu Lucius respondió a las consultas de sus seguidores

Pero el cruce más tenso llegó cuando otra seguidora le espetó: “¿Para qué necesitás una niñera si solo tenés dos hijos? Hay mamás con cuatro, solas, y pueden hacer todo”. Con educación, pero firmeza, la ex participante de Masterchef Celebrity le contestó: “Tengo la posibilidad de dar trabajo y haciéndolo yo puedo incluso trabajar más y eso me da la capacidad de crear nuevos emprendimientos y seguir dando más posibilidad de empleo”. Y cerró, contundente, junto a una foto de la señora que la ayuda y su hijo: “Felicito y admiro a esas madres. Yo soy esta”.

La contundente respuesta de Belu Lucius

Días atrás, Lucius había sido noticia luego de realizarse una serie de chequeos de rutina. Fiel a su masivo público virtual, mostró el proceso en sus historias de Instagram, y confesó que la invadió la preocupación cuando un detalle llamó la atención de los médicos y le aconsejaron que hiciera otro estudio adicional. Los resultados finales fueron positivos y la experiencia la llevó a una reflexión sobre las prioridades. “En la resonancia magnética salió un hallazgo incidental y voy a eco transvaginal”, contó en una de sus stories. Una hora más tarde explicó que le detectaron un quiste de tres centímetros en el ovario derecho, y llevó tranquilidad a los usuarios: “Tranqui, puede reabsorberse solo”.

Sincera sobre el estrés que vivió las últimas semanas ante la operación de su hijo, y la importancia de los diagnósticos a tiempo, la instagrammer se desahogó con otro posteo. “Después de unos estudios que me hice el viernes llegué a la conclusión que no me pongo como prioridad hace muchos años”, explicó. Y agregó: “Siempre hay algo más importante que yo, así que hoy arranco a pensar en mi, en mi cuerpo y mi salud”.

Belu también había mostrado que producto de la tensión que padeció tuvo caspa en el cabello, y aseguró que intentará relajarse después de todo el nerviosismo que acumuló. “Gracias por tantos mensajes de amor que recibimos porque la operación de Benja en ambos ojitos y lo que para algunos es una cirugía de rutina, algo sencillo, ambulatorio, sin mucho más, para mi fue como si se hubiese detenido el mundo”, confesó horas después de la intervención.

