Nazarena Vélez suspendió una función en Gualeguaychú por falta de público y generó polémica

La actriz se arrepintió de haber tomado esa decisión

Nazarena Vélez está realizando una gira con la obra Me enamoré de vos por el interior del país, junto a su pareja, Santiago Caamaño. Este fin de semana largo, de hecho, tenían previstas hacer funciones en algunas localidades de Entre Ríos, como La Paz, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Sin embargo, a último momento la actriz y productora decidió suspender una función por la escasa venta de entradas.

Cuando regresó a su casa de Buenos Aires, la también panelista de LAM (América) publicó unas historias en su Instagram para explicar el motivo que la llevó a tomar esa drástica decisión. “¿Viste cuando la cagás? La acabo de cagar de una manera fuerte. Porque yo cuando la cago, la cago fuerte”, aseguró en uno de los videos tras haber levantado la función en Gualeguaychú este domingo de pascuas.

“Ya estoy en casa, me fui de Gualeguaychú... Hoy decidí irme y no hacer la función, y de verdad les quiero decir que estoy muy arrepentida”, admitió Nazarena mientras se preparaba un té para tranquilizarse un poco luego del mal momento. Luego, explicó que tanto en La Paz y Concepción del Uruguay tuvieron una buena venta de entradas, pero en Gualeguaychú solo comercializaron unas 10 localidades. Y cuando faltaba poco para la función se habían reunido entre 40 y 50 personas más, pero ella ya había decidido levantar la obra.

Nazarena Vélez junto a su pareja

“Sacando cuentas, si yo hacía la función, por las cosas que tengo que pagar, terminaba perdiendo plata porque había muy poca gente... La verdad, yo no puedo perder plata. No soy una mina que tenga guita. Yo salgo a laburar con mucho respeto, con mucho amor al hacer teatro, pero no puedo perder plata. Hacer la función significaba perder plata, pero me arrepiento un montón porque yo, como productora, tengo que arriesgar a veces. A veces se gana, a veces se pierde”, aseguró a corazón abierto.

Asimismo, reflexionó: “La gente que vino al teatro no tiene la culpa de eso. A mí me siguen muchas mujeres que no me pudieron ver. Y eso me dio mucho dolor, también el laburo del equipo, el Bocha va a volantear, tengo un equipo de producción hermoso”. Luego, afirmó: “Hay que apoyar al teatro, venimos de una pandemia de mierda. La gente no lo habla abiertamente, pero después de la pandemia el teatro quedó muy difícil para todos. Son muy pocos los que tienen la dicha de llenar. Si bien a mí me va bien, hay fechas en las que no me va bien y me la tengo que bancar”.

La suspensión de la obra sorprendió a los entrerrianos, incluso un periodista local la criticó con dureza. “¡Ni Norma Aleandro se atrevió a tanto! Había un poco más de 40 personas y según gente del Teatro Gualeguaychú no quiso hacer la función, ya que ‘una artista de su porte’ no actúa para tan poca gente”, manifestó Mario Toledo.

Vélez se rió de estos comentarios y hasta estuvo de acuerdo con el periodista. “¡Perdón! Es verdad ¿Cómo voy a suspender? Horrible la actitud”. También explicó que podría haber puesto alguna excusa, como que estaba enferma o que había problemas técnicos, pero optó por ser sincera con sus seguidores. “He mentido mucho, estoy tratando de purificar mi alma”, manifestó.

“Después de la pandemia la gente quedó con miedo, no hay un peso. Hay que remarla un montón... Todo fue un error mío, desde que arrancamos. ¿Por qué se me ocurrió poner una función a las 7 de la tarde un domingo de pascuas? ¿En que momento pensé que iba a ir gente? No me permito fallar, pero de todo se aprende, espero”, concluyó la productora que este sábado vuelve a la calle Corrientes y después seguirá con la gira.

