Masterchef Celebrity, la revancha: del reencuentro entre Germán Martitegui y Vicky Xipolitakis al llanto de Mica Viciconte

Luego de que Mica VIciconte se consagre campeona de la tercera temporada de Masterchef Celebrity, este domingo comenzó una nueva edición del reality que contará con la presencia de los participantes que ya pasaron por la cocina más famosa del mundo. Analía Franchín, Vicky Xipolitakis, El Polaco, Sofía Pachano, María O’Donnell, Georgina Barbarossa, Vicky Braier -popularmente conocida como Juariu-, la ex Combate y Joaquín Levinton son los nueve concursantes que se animaron a volver al certamen.

En esta oportunidad, habrá una única emisión semanal, en la que se irán eliminando de a uno y los desafíos serán cada vez más complejos. En este primer programa, el jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui los sorprendió con una mini prueba: cada uno debía deshuesar un pollo perfectamente bien y sin errores. La primera en lograrlo resultó ser Sofía, que obtuvo el beneficio de subir al balcón y quedar eximida de la gala de eliminación.

En tanto, los chefs anunciaron la segunda consigna, que consistía en realizar un plato a libre elección en 60 minutos, pero con la dificultad que, para obtener los ingredientes, debían pasar de a duplas por el “mercado extremo”. Allí, se encontraron con distintos obstáculos, como una entrada repleta de globos, humo y hasta una implacable red en la que era complicado no quedar atrapado. Sin embargo, todos lograron sortearlo y pusieron manos a la obra.

En medio de la gala, se dio un esperado reencuentro, el de el dueño de Tegui con Xipolitakis, quienes supieron tener una intensa relación durante la primera temporada. “¿Cómo estás? ¿Todo bien?”, le preguntó él apenas se acercó a su estación. “Muy bien, ahora mejor”, le respondió ella, pícara. Sin embargo, el jurado se mantuvo implacable: “No me voy a dejar cautivar”. Y, acto seguido, le consultó sobre la preparación que estaba elaborando.

“¿Te gustó? ¿Te gustó?”, le insistió la mediática una vez que le explicó lo que tenía planeado hacer. “Sí”, le contestó él, muy serio. “¿El beso?”, agregó ella entre risas, en referencia a lo que había sucedido entre ellos el mes pasado cuando la invitaron a una noche que el reality hizo inspirada en Grecia. Sin poder ocultar su incomodidad, el jurado intentó esquivar el tema y seguir con sus consejos culinarios. Pero cuando trató de ayudarla a elegir la vajilla, la ex vedette le impidió el paso para quedarse frente a frente con él. Entonces, Martitegui desistió y huyó. “Bueno, lo que quieras”. “¡No, no!”, le rogó Vicky, pero no pudo hacer nada para convencerlo que regrese. “Se va, pero viste que se puso colorado”, acotó ella en el backstage.

Minutos más tarde, Santiago Del Moro se acercó a Vicky y le comentó: “La apurada que le pegaste al chef Germán, pero él arrugó un poco ¿Te tiene miedo?”. “No, no...nos ponemos nerviosos los dos”, respondió la participante. “¿Pero este amor es en serio?”, indagó el conductor. “Ojalá sea en serio”, señaló ella. “Vos estás para todo...”, insistió el conductor. “Para lo que él quiera”, cerró Xipolitakis.

Luego, llegó la hora de las devoluciones, y finalmente, la definición del jurado. En primer lugar, los jueces llamaron al frente a O´ Donell, El Polaco y Juariu, quienes fueron considerados los mejores de la noche. Después, fue el turno de la Griega, Levinton y Barbarossa, quienes si bien no lograron la excelencia, les alcanzó para pasar a la próxima ronda. De esta forma, el mano a mano quedó entre Mica y Analía. “Quien abandona definitivamente la revancha de Masterchef….Micaela”, anunció Donato.

Las lágrimas de Mica Viciconte al ser la primera eliminada de Masterchef Celebrity, la revancha

Todo el jurado le dedicó varios elogios a la última ganadora del reality, que se mostró muy emocionada. “Es verdad, estoy cansada...que horror llorar. Estoy súper contenta, estoy cansada, pero siento que no puedo fallar al trabajo. Me pasa eso, me dicen de trabajar y voy, y a veces uno tiene que decir ´basta´. Gracias a ustedes, ya siento que los saludé 200 veces así que...feliz. Gracias”, se despidió la influencer entre lágrimas.

