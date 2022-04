El tenso reencuentro entre Mica Viciconte y Robertito Funes Ugarte: “No te quería ni ver”

Luego del fuerte intercambio que protagonizaron en las redes sociales, ambos se vieron cara a cara en Viaje Chef

Semanas atrás dos personajes de la televisión protagonizaron una pelea de lo menos pensada: Micaela Viciconte explotó de furia contra Roberto Funes Ugarte. La ganadora de Masterchef Celebrity 3, no pudo ocultar la bronca al escuchar la manera en la que Robertito pronunciaba su apellido y por ese motivo, la ex Combate se mostró furiosa en las redes sociales.

“Me parece que como periodista informarse sobre la pronunciación de un apellido no es tan difícil. No diría esto si la situación no se repitiera varias veces, ya hasta parece despectiva la forma. Se pronuncia Viciconte (súper fácil) y no ‘Vichiconte’”, escribió la modelo en ese momento que pronto dará a luz a Luca, su primer hijo.

Pese a eso, Funes Ugarte insistió en que no se trataba de un error: “Lo googleé, me informé. Yo digo ‘Tineli’, no ‘Tinelli’ o ‘Paparela’, no ‘Paparella, qué se yo´... Si ella está acostumbrada que le digan así, se le dirá así”. Tras estas declaraciones, Micaela no se quedó callada e insistió en que consideraba que había “mala leche” de parte de Robertito: “Hacerse el gracioso con algo en lo que yo non le di lugar me parece que no corresponde y más siendo compañeros de canal”.

Ahora, luego del intercambio que tuvieron hace un tiempo, se vieron por primera vez cara a cara para limar asperezas y aclarar situaciones del pasado. Mientras hablaban sobre el vínculo que tiene la joven con Nicole Neumann, Robertito le dijo que el tiempo se encargaba de acomodar las cosas e hizo referencia a lo que había pasado entre ellos: “El tiempo lima todo, Micaela. Mirá lo que me pasó con vos. Acá estamos. ¿Ves? Limamos”.Y agregó que a él le había gustado que ella lo pusiera en su lugar, algo a lo que no está acostumbrado, pero que no realizó con mala intención.

Mica Viciconte y Roberto Funes Ugarte

Mica Viciconte, por su parte, reconoció que el embarazo la había cambiado: “No, bueno. Lo que pasa es que el embarazo toca una fibra susceptible”. Entonces Roberto Funes Ugarte sostuvo que el fue sincero con ella todo el tiempo, a lo que la participante replicó: “Y yo creo que vos también lo habrás sentido”.

Cuando estaban a punto de llegar al destino de la campeona del reality de cocina de famosos, ambos se despidieron con muy buena onda, pero Mica renonoció: “¡Yo no te quería ni ver!”. Y el periodista cerró: “¡Mamita! ¡Qué charla, mi querida!”.

Este domingo arrancó Masterchef Celebrity, la revancha, el ciclo culinario que enfrenta a nueve participantes de las anteriores tres temporadas del reality. Ellos son: Analía Franchín, Victoria Xipolitakis, Ezequiel El Polaco Cwirkaluk, Sofía Pachano, Georgina Barbarrosa, Micaela Viciconte, Vicky Juariu Braier, Joaquín Levinton, María O’Donnell y Micaela Viciconte, reciente ganadora de la tercera edición del certamen.

Finalmente, llegó la hora de la primera eliminado: Mica Viciconte. “Hay alguien que tiene un motivo para no cocinar bien”, había adelantado Martitegui sobre la pareja de Fabián Poroto Cubero, embarazada de ocho meses. Mica aceptó la decisión de jurado con tranquilidad, pero se lamentó: “Y sí... me toca irme. No tuvo una gran noche cocinando, estaba lenta. Sentí que no estaba a la altura”.

Muy emocionada, Vicionte señaló: “Es verdad, estoy cansada. Contenta, pero cansada. No puedo más ya de trabajo. Me dicen de trabajar y voy, pero a veces una debe decir ‘basta’. Gracias a ustedes y a toda la producción, que son lo más”. “‘Mami, quiero descansar’, me dice Luca. Y le voy a hacer caso”, cerró la participante, antes de dejar el estudio aplaudida por todos sus compañeros.

