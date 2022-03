El pedido de disculpas de Robertito Funes Ugarte a Mica Viciconte después de que lo bloqueara en las redes sociales

La ex Combate había expresado su indignación en Twitter y el periodista le respondió con un pedido de disculpas

El fin de semana Mica Viciconte expresó su indignación hacia Robertito Funes Ugarte a través de un contundente mensaje en Twitter. La participante de la tercera temporada de Masterchef Celebrity le pidió al periodista que pronunciara correctamente su apellido, y luego amplió los motivos de su enojo. Unas horas después el conductor de El diario de la tarde (A24) extendió un pedido de disculpas por su error y se refirió también a su amistad con Nicole Neumann.

“Me parece que como PERIODISTA -enfatizó en mayúsculas- informarse de la pronunciación de un apellido no es tan difícil. No diría esto si la situación no se repitiera varias veces, ya hasta parece despectiva la forma”, escribió la ex Combate en la red social del pajarito mientras se transmitía el ciclo ViajeChef por la pantalla de Telefe. Luego de que Paulo Kablan resultara eliminado se subió al taxi conducido por Robertito y elogió a su compañera por su constancia en cada uno de los desafíos culinarios.

Fue en ese trayecto que el conductor se equivocó varias veces al mencionar a la deportista y, según sentenció ella, no era la primera vez. “Se pronuncia VICICONTE (súper fácil) y no VICHICONTE, Roberto Funes Ugarte”, recalcó en el final del tuit, donde arrobó el usuario del periodista. Su mensaje despertó un amplio debate sobre el origen de su apellido, e incluso una usuaria le recordó que algunos jurados del certamen de cocina la han llamado de esa forma: “Donato de Santis te dijo ‘Vichiconte’ más de una vez y nunca le paraste el carro... ¿por?”. El propio chef le respondió al ver que lo etiquetaron en la conversación y despejó dudas: “Porque lo pronuncio en italiano”.

El tuit de Mica Viciconte dirigido a Roberto Funes Ugarte

Robertito se limitó a retuitear la respuesta de Donato, dejando entrever que se trataba de una confusión, pero ese gesto no fue suficiente para la profesora de natación. El lunes trataron el tema en Intrusos (América) y la influencer se comunicó a través de WhatsApp para hacer algunas aclaraciones: “No importa de donde es mi apellido. En mi familia es ‘Viciconte’ y acá lo que yo discuto es la intención; esa misma persona se burló de mí y de mi pareja”.

“Hay mala leche y ni lo conozco y no comparto. Se burlaba haciendo notas desde un balcón y lo imitaba a Fabián. Hacerse el gracioso con algo a lo que yo no le di lugar me parece que no corresponde y más siendo compañeros de canal”, se despachó. En este sentido, la panelista Marcela Tauro opinó: “Es como decirle vicha, capaz le molesta por eso, además de que es amigo de Nicole Neumann”. La influencer incluso advirtió que si en algún momento llegara a quedar afuera de Masterchef Celebrity podría ser la primera vez que un ex participante no aceptara la entrevista con Funes Ugarte: “Si no me nombra como corresponde y no respeta mi apellido, lamentablemente no se va a concretar esa nota si llego a quedar eliminada, porque yo no le falté el respeto”.

Acompañado de su compañera Mariana Contartessi, el periodista tomó la palabra en el ciclo que conduce por A24 cuando proyectaron en una de las pantallas el rostro de Viciconte. “Divina mujer, monísima debo decir”, fue lo primero que atinó a comentar. “Te pregunto porque está enojadísima con vos”, quiso saber su colega. “Y yo voy a estar enojado con el control cuando suba, pero sí, se enojó, y lo voy a decir acá porque es donde estoy trabajando; así que primero que todo le mando un saludo a la señora Micaela Viciconte porque tiene razón”, expresó.

Mica Viciconte es una de las diez participantes que sigue en la recta final de Masterchef Celebrity 3, mientras transita su octavo mes de embarazo

“Está enojada conmigo porque yo he pronunciado durante todo este tiempo, y quizás hace mucho, mal su apellido. Yo lo pronunciaba de manera italiana, Vichiconte, y a ella le gusta que digan Viciconte y de ahora en más será así, Micaela Viciconte”, destacó. “No le pude pedir disculpas ni nada porque me bloqueó en el Twitter y en el Instagram, y yo le iba a decir que me gustaba su pelo y que es lindísima, pero no pude”, reveló.

“De verdad me parece una mujer mona, inteligente, divertida, competitiva, y en el segmento que yo hago en Telefe los que quedan eliminados hablan de los otros participantes y yo en reiteradas veces dije Vichiconte, eso es lo que no le gustó, y comprendo que está mal”, aseguró. Luego de afirmar que no se volverá a repetir el error, le pidió perdón nuevamente: “De ahora en más voy a nombrarte como corresponde. Y si algo te ha molestado en estos últimos años o tiempo te mando mis más sinceras disculpas, de verdad que no fue intencional”.

En cuanto a los trascendidos sobre los motivos de su enojo, explicó: “Todo el mundo sabe que yo soy muy amigo de Nicole Neumann, entonces por hay ahí hay algunas rispideces, pero debo ser sincero y con Nicole jamás hemos hablado de Micaela; como sé que hay niños en el medio yo no me meto”. En cuanto a los comentarios sobre Fabián Cubero, comentó: “Ella dice que yo me estaba burlando de la voz de Poroto, y fue una vez que yo estaba trabajando en un móvil, una señora no sé qué me dijo y se me vino a la memoria algo y fue con humor”.

“Con toda la sinceridad te lo digo, así que espero que esté todo bien y que sostengamos esta relación. Desbloqueame del Twitter y del Instagram, por favor. Yo soy laburante como vos, vengo del interior también. Abrazo a Micaela Viciconte”, le solicitó al final manteniendo la mirada hacia la cámara.

