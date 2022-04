Le hicieron una traqueotomía a la beba de Macarena Paz, que sigue internada en neonatología: “Mejoró su calidad de vida”

Macarena Paz y Rodrigo Pérez junto a su hija Abril

“Un puerperio diferente (parte 2)”, escribió Macarena Paz en su cuenta de Instagram, red social en la que cuenta con casi 120 mil seguidores, con quienes desde hace un mes y medio comparte sus sensaciones tras el nacimiento de su hija Abril, quien tiene un “síndrome genético muy poco conocido”, según contó ella.

La actriz, que está en pareja con el músico Rodrigo Pérez -guitarrista de Ciro y Los Persas, vocalista de La Yumba-, explicó que no tiene intenciones de dar mayores detalles sobre el síndrome con el que nació su beba. “Abril tiene un síndrome genético (no digo cuál es porque aún no quiero recibir información extra oficial de alguien que googlee). Es un síndrome que no se podría haber visto en el embarazo. Y trae consigo varias patologías asociadas. Una de ellas es la dificultad de tragar y deglutir. Eso le genera dificultad para respirar”, contó y agregó que la beba permanece en neonatología y tanto ella como su pareja la visitan a diario.

En las últimas horas, escribió un relato sobre la evolución de la beba y contó que los médicos tuvieron que hacerle una traqueotomía cuyo resultado fue satisfactorio. “Y ya pasó un tiempo, y te vemos crecer, y estás cada vez más fuerte, más hermosa y más valiente, como te dice mamá”, aseguró la actriz y llamó a su hija su “pequeña guerrera con grandes aspiraciones”, tal como leyó en un libro que le regalaron.

“Y yo cada vez que entro te veo, sigo mirando el monitor, pero ahora te veo primero a vos, y a tus manitos revoloteadoras buscando upa o algún juguete. Y llego y te hago upa, ya sin miedo a hacerlo, y de vez en cuando te saco un ratito el cable del saturómetro para andar más libres por la neo, ya sé reconocerte cuando estás bien y cuando no”, continuó Macarena Paz, quien publicó tiernas fotos con su hija en brazos.

Macarena Paz compartió en su Instagram fotos y videos con su hija Abril

Luego de afirmar que el procedimiento le había hecho bien a su hija, se sinceró: “Estoy tranquila, tomamos una buena decisión. Te mejoró la calidad de vida. Estás más tranquila, más cómoda, descansas mejor, se te ve más radiante y grande. Sí, esos pequeños pasos nos hacen muy felices”.

Por su parte, lamentó que a un mes y medio de su nacimiento, el esto de su familia aún no pudo conocer a la beba, ella tampoco a sus mascotas, ni su casa. “Pero nos estamos volviendo increíblemente fuertes, con cada día gris, con cada momento de risas, con cada llanto y cada suspiro, con cada mirada compartida nos volvemos fuertes, imparables, y cada día más cerca de estar todos juntos en casa, más cerca de llenarnos la vida de aventuras”, resaltó.

“Sabemos que puede ser un camino largo y sinuoso, sabemos que podemos tener miles de desafíos, que puede haber dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás pero acá estamos, juntos, confiados, entregados y listos para acompañarnos”, agregó la actriz y se mostró confiada por los resultados y la evolución de su beba.

“Te amo, mi pequeña Abril. Amo nuestra hermosa familia y estoy enormemente agradecida de tenerlos”, concluyó Macarena Paz el posteo en el que también mencionó a su pareja, Rodrigo Pérez.

