El profundo dolor de Mauro Szeta tras la muerte de sus padres: “Los extraño mucho”

Mauro Szeta, conmovido por la muerte de sus padres

Mauro Szeta está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Luego de perder a Felisa, su madre, el último 4 de noviembre, el martes pasado falleció Enrique Sztanjnszrajber, su padre, quien tenía 81 años. En medio de este profundo dolor, es que el periodista decidió volcarse a sus redes sociales, donde escribió unas conmovedoras palabras.

“Ellos son mis viejos, Felisa y Enrique. Los extraño mucho y los voy a amar siempre”, expresó junto a varias postales familiares en un posteo de Instagram. Y completó: “Sus aromas, sus miradas, la crianza que me dieron. Mami y papi, los amo, gracias por hacerme tan feliz”.

El posteo de Mauro Szeta

Inmediatamente, el posteo se llenó de miles de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacó el de su hermano, el escritor y filósofo Dario Sztajnszrajber: “Ay Mauri”, le comentó junto a el emoji de un corazón. En tanto, el doctor Guillermo Capuya y la conductora Verónica Lozano también le dejaron sus mensajes de condolencias. Y la humorista Costa le expresó: “Yo soy testiga (sic) de que sos el mejor hijo, amoroso, paciente, presente y compasivo. Te quiero Mauro Z”.

Algunas de las fotos que publicó Mauro Szeta en homenaje a sus padres

A mediados de febrero, Mauro había revelado el secreto de convivencia para que su relación de más de una década con su mujer Clarissa Antonini funcione. El periodista está casado hace poco más de tres años y medio y, aunque siempre se muestran muy compañeros en las redes sociales, el matrimonio no comparte todo. Ellos duermen en camas separadas y pareciera que esa es su clave para funcionar de maravilla.

En una pequeña terapia de grupo que hicieron en Cortá por Lozano contó que intenta mirar series con su compañera, pero que no puede: “El tema es que me dormí en el capítulo anterior al final de la serie. Le dije que era embolante y me dormí. ‘La voy a ver igual sin vos’, me dijo ella. Y al día siguiente me enteré que la había terminado toda sola”.

“El tema es que yo estaba en otro cuarto porque nosotros dormimos en camas separadas”, reveló y es por eso que ella pudo ver tranquila el episodio que le faltaba y él pudo dormir plácidamente. Hace un tiempo el periodista había contado los motivos de su decisión: “Hace muchos años dormimos en camas separadas porque tenemos distintos horarios para trabajar y demás. Así estamos mejor”.

La pareja contrajo matrimonio en octubre del 2018 tras ocho años de relación luego de una propuesta de casamiento para nada común. Fue justamente al aire de Cortá por Lozano, luego de que Antonini lo arrinconara. “Tiene que ser una razón que me convenza”, había dicho él sobre la posibilidad de dar el sí. Ella muy segura, le dijo: “Vos una vez me enseñaste que cuando uno ama, no sabe por qué ni para qué. Y es lo mismo, no tengo un por qué ni un para qué”.

Ya sin excusas tras semejante declaración, el periodista aceptó pasar por el Registro Civil y la pareja selló su amor con una ceremonia en el Jardín Japoné. Y días más tarde ofrecieron una gran fiesta. “¡Lo que me han hecho llorar! Para nosotros esto es súper importante, una gran apuesta”, dijo ella durante el gran día. Y agregó: “Hace ocho años que estamos juntos y esto fue ponerle el moño. Estamos felices. Las lágrimas son de emoción”.

