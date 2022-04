Lali Espósito anunció un show en el Luna Park y estallaron los memes de sus fans

Lali Espósito anunció un show en el Luna Park

La larga espera para los fans de Lali Espósito finalmente terminó. Luego de más de dos años sin hacer un show en vivo -un bache provocado por la pandemia y otros compromisos de la cantante-, este lunes la ex Casi Ángeles confirmó la buena nueva: ya tiene nueva fecha para volver a uno de los escenarios que más la extrañaba, el del Luna Park.

“Amigos, este vivo, siendo 37 mil personas, no lo puedo creer, es porque después de 1160 días vuelvo a tocar en mi amada Buenos Aires, en mi amado Luna Park. Tenemos fecha de show, me voy a poner a llorar”, expresó entre risas en un live que hizo en su Instagram minutos después de las 19 hs y que ya le venía promocionando a sus seguidores desde hace días. “Atención, 04/04”, venía escribiendo incansablemente en sus redes sociales, advirtiendo que se vendría una información muy importante.

Y continuó detallando: “Qué emoción, bol...que emoción. Después de 1160 días de no tocar en Buenos Aires, después de la pandemia del or...de haber estado físicamente en otro país haciendo algo increíble como esta serie (en referencia a Sky Rojo) pero alejada de mi ciudad y los conciertos, tenemos fecha de show en el Luna Park ¡Tenemos fecha se show en el Luna Park, carajo! No puedo estar más feliz, todos estos días sufrí mucho de no poder contarlo todavía porque hoy era nuestra fecha de inicio de vida y resulta que el 23 de junio tenemos el Disciplina Tour en Buenos Aires, con quizás el mejor show de mi vida, porque ya lo que estamos planeando y craneando con todo el equipo...Ay, paren lo estoy diciendo y como que no caigo, estoy en shock”.

Durante los últimos días, sus seguidores no dejaron de insistirle a Lali para que cuente algo de la noticia que venía prometiendo y, a pesar de la gran cantidad de memes que recibía en alusión a la “desesperación” que causaba, ella se mantuvo firme en su silencio. Pero una vez que develó el misterio, sus fans le agradecieron y, como no podía ser de otra forma, también llenaron las redes, pero esta vez en clara señal de alegría porque las entradas se pusieron a la venta minutos después.

“Acá esperando que se hagan las 8 y salgan las entradas de Lali”, “Ahora necesito ir a ese show de Lali”, “Qué manija”, “La reina vuelve al Luna”, “Vuelve ella, dará cátedra a muchas”, fueron algunos de los mensajes con los que los internautas se expresaron en Twitter.

En tanto, en los últimos días Espósito también había sido noticia luego de que se confirmara su conducción en la entrega de los premios Platino, junto a su colega español Miguel Ángel Muñoz en la gala que tendrá lugar el domingo 1° de mayo en la capital española. La gala entregará reconocimientos a lo mejor de la producción producción audiovisual de la industria de habla hispana y portuguesa, cuyas nominaciones se anunciarán próximamente. Lali será la primera artista argentina que conducirá la premiación aunque no será su estreno: en 2019 dio un concierto en la ceremonia realizada en Playa del Carmen. Actualmente, la intérprete de “Disciplina” se encuentra rodando en la capital española la tercera temporada de Sky Rojo, la serie que puede verse por Netflix y donde interpreta a Wendy. Por su parte, Muñoz tiene un largo recorrido en su país y en Hollywood, donde compartió cartel con estrellas como Sharon Stone o Andy García.

