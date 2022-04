Cinthia Fernández estalló contra quienes la acusaron de comprar una mascota: “Ya lo expliqué”

Cinthia Fernandez mostró la alegría de sus hijas por la llegada de una perrita

Siempre activa en sus redes sociales, Cinthia Fernández suele volcar allí diferentes experiencias de su vida cotidiana, las desopilantes situaciones con sus hijas y como catarsis de algunos sinsabores que debe afrontar en diferentes momentos. Las tres actividades se unieron en sus últimos posteos, ya que un instante de felicidad motivó una serie de críticas de algunos de sus seguidores. Fiel a su estilo, la bailarina no se quedó callada y disparó con munición gruesa para quienes no habían creído en su palabra.

Todo comenzó luego del fin de semana, cuando Cinthia compartió un video en el que mostraba la alegría por la llegada de una nueva habitante a la casa que comparte con sus hijas Charis, Francesca y Bella. Se trata de una simpática perrita que desde el minuto cero, cuando la descubrieron en una caja de cartón, cautivó a las pequeñas con sus travesuras. Risas, lágrimas, abrazos y besos se multiplicaron entre la mamá y sus hijas, que no podían creer que tenían ante sus ojos lo que habían deseado en el último tiempo.

Y el cariño y la bienvenida fue recíproca, porque Canela desde el comienzo también se sintió como en su casa. Se dejó mimar por las niñas, no paró hasta recorrer cada uno de los rincones y la cachorra y las nenas terminaron abrazadas y a puro mimo. Cabe recordar que Canela fue el nombre que eligieron los seguidores de la panelista, en una convocatoria vía Instagram realizada semanas atrás. Cinthia registró estos momentos y los compiló en un video que compartió con sus más de cinco millones de seguidores. No era otra cosa que hacerlos parte de un momento de felicidad.

Cinthia Fernández reaccionó contra quienes la acusaron por comprar un perro

En poco tiempo, la publicación empezó a trepar en las visualizaciones hasta superar las 400 mil. En su gran mayoría, los seguidores celebraron esta decisión y se emocionaron al igual que las chicas, o con la simpatía de Canela que los cautivó con su simpatía. Sin embargo, algunos objetaron la decisión y se repitieron los mensajes de “adoptá, no compres”, que enfurecieron a la panelista. Es que ella misma en reiteradas oportunidades había manifestado que no iba a comprar al animal sino que iba a ser un regalo. Y por eso, al advertir que los comentarios en este sentido se multiplicaban, decidió responder en una serie de historias.

“Dejen de romperme bien los huevos diciendo ‘¿para qué comprás? Adoptá’”, expresó Cinthia, burlando el tono de voz de los comentarios para reforzar su enojo. Y volvió a relatar que a Canela no la compró sino que la adoptó. “Ya lo expliqué 365 veces. Mi vecina, Maca Fort, la perrita, la caniche, tuvo familia, que ya tiene un machito y una hembra”, comenzó explicando la situación.

Luego, la panelista de Momento D contó que la perra de la vecina volvió a tener cría. Y entonces llegó su oportunidad tan esperada: “Tuvieron perritos, no me acuerdo si cuatro o cinco. Me quedé con la hembra porque me la regaló. Una vez escuchó que yo quería un perrito y ¡me lo regaló!”, detalló, otra vez con tono irónico y repitiéndolo una y otra vez. Y para que no quedaran dudas, volvió a enfatizar que no había puesto plata para la llegada de Canela. “¿Dónde está la palabra comprar?”, finalizó, contundente y enojada por el comentario de los haters.

