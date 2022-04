La desesperación de Carlos Baute por el acoso de una fan a su familia: “Estoy muy preocupado”

Carlos Baute contó que su familia está siendo acosada por una fan

El rostro de Carlos Baute daba claras muestras de su desesperación. El cantante venezolano, quien se encuentra en la Argentina donde el próximo sábado estará presentando su show en el Teatro Broadway, había coordinado un móvil con Socios del Espectáculo. Y ya al comienzo del programa, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares habían adelantado la difícil situación que estaba atravesando el artista, que se había visto obligado a recurrir a la Justicia de España, país en el que reside, para denunciar a una fan que desde hace meses viene acosando a su familia.

El intérprete de Colgando en tus manos había solicitado una orden de alejamiento para la mujer en cuestión en los juzgados de Móstoles, en Madrid. Y para eso había tenido que postergar su concierto en Buenos Aires, que en principio estaba pautado para el pasado de 2 de abril, ya que tuvo que ir a declarar personalmente Sin embargo, mientras se encontraba en medio de los ensayos previos al recital, este martes recibió el llamado de su esposa, Astrid Klisans, quien le advirtió que la acosadora se encontraba merodeando el colegio al que asisten sus hijos: Markuss (6), Lienne (5) y Álisse (3).

Así las cosas, apenas comenzó a hablar frente a las cámaras del ciclo de espectáculos de ElTrece, el artista se vio obligado a explicar lo ocurrido. “Estoy muy preocupado porque justo ahora me acaba de llamar mi mujer y me ha dicho que la ha visto otra vez aunque ella no puede estar cerca”, comenzó diciendo. Y, visiblemente nervioso, agregó: “Tenemos mucho temor... La jueza nos dijo que si directamente llega a acercarse, la Guardia Civil va y se la lleva presa. Y justo me acaban de llamar del colegio de los niños, ahora mismo, porque está ahí...Es muy lamentable esta situación”.

Carlos Baute junto a su esposa y sus hijos (Instagram)

Baute, quien mantiene una excelente relación con sus seguidores, contó que solo una vez le había sucedido algo similar en su país natal, pero que nunca más había vivido una situación de este tipo hasta el momento. “No puedo brindar detalles pero para que hayan dado una orden de alejamiento es por algo, no solo porque haya estado en la casa, son muchas otras cosas y justo ahora estoy súper nervioso. Me acaban de interrumpir el ensayo porque mi mujer, que es raro, me llamó 7 veces para decirme que se presentó en el colegio...”, dijo.

En tanto, cuando le consultaron si había compartido algún encuentro con la denunciada, el cantante explicó que solo la había visto en una cena con los fans que había tenido lugar en el mes de diciembre del año pasado en Torrevieja, Valencia. “Esa noche había un montón de gente en el lobby y ella estaba, pero nada más, solo eso... Han ocurrido muchas cosas que el abogado me pidió que no comentara. Estoy muy preocupado”, finalizó.

Lo cierto es que, al percibir lo alterado que se encontraba el cantante por esta situación, los conductores decidieron dar por concluida la entrevista y liberarlo para que pudiera comunicarse con su familia. “Lo agarramos justo en un momento bastante complicado. Se le cambió la cara”, explicó luego Pallares. Y, sabiendo que había muchos fanáticos esperando la palabra de su ídolo, agregó: “Queremos decirle a la gente que es un poco sensible, como la gente de prensa que lo maneja a Baute, que nos dimos cuenta que él estaba pasando un mal momento y por eso hicimos la nota más breve, por si no se dieron cuenta”.

El cantante junto a su hijo mayor, José Daniel (Instagram)

Cabe recordar que, a mediados del año pasado, Carlos sorprendió al mundo al reconocer públicamente a José Daniel Arellán (33), el joven que había tenido como fruto de su relación con Nallera Zerimar Arellán Castilllo cuando él tenía apenas 15 años de edad y ella, 13 y que había tenido que recurrir a la Justicia para obtener el apellido y la manutención del cantante. “Te pido perdón por mis errores y de ahora en adelante vamos a recuperar el tiempo perdido. Te quiero hijo”, escribió junto a una postal de ambos. Y se mostró feliz de haberlo incorporado a su familia.

