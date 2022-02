Cinthia Fernández tiene un talento oculto y lo terminó revelando en un video

Cinthia Fernández muestra su talento oculto

“Un secreto que tenía guardado hace mucho sobre mí”, escribió Cinthia Fernández en un posteo en Instagram generando misterio entre sus seguidores. Cinco millones y medio de personas siguen su vida a diario, sus cambios de look, sus rutinas fits y sobre todo, la vida compartida con sus hijas, las mellizas Charis y Bella, de 8 años, y Francesca, de 7.

Esta vez, la bailarina sorprendió a todos con una capacidad diferente. No se lució ni por su entrenamiento, un paso de baile ni por los jugos con las chicas, sino por una capacidad que tenía oculta. En un video mostró el dibujo de un caballo, firmado por ella y con una dedicatoria muy especial para su hija Charis, pero al parecer, muchos no le creyeron que era de su autoría, entonces decidió demostrar que sí.

En una publicación, la panelista compartió un video con las pruebas necesarias para despejar todas las dudas. En cámara rápida, fue mostrando la obra desde el inicio, desde que tiró los primeros trazos en lápiz negro hasta ir completando la imagen completa durante diferentes días y ante la mirada atenta de sus hijas.

Cinthia Fernández y sus hijas

“Ah no tenían este secreto sobre mí, eh. ¿Les gusto? ¿Quieren más o les parece un torre? Este dibujo ya se lo dedique en privado a una persona muy especial. Es su animal preferido. I Love you (no pongo el nombre así no la vuelven loca)”, puso Cinthia junto con el video. El trabajo terminado fue una linda postal a mano alzada de un pájaro y muchas flores.

Pronto, el posteo se llenó de comentarios de asombro y de pedidos de dibujos personalizados. “Sorteá uno entre tus seguidores”, fue el más recurrente. Esta habilidad de dibujar con calidad la comparte con otra bailarina. Hace algunos años y mientras estaba de temporada en Mar del Plata, Laurita Fernández usó una tarde lluviosa para mostrarle a su público lo bien que dibuja. “Mis quehaceres en una tarde de lluvia en MDQ. Tenía ganas de dibujar algo que me transmita bienestar y se me vino a la cabeza un pez Koi. Después de terminarlo busqué su significado y entendí que las cosas no son porque sí. Pensar lindo, pero pensar lindo de verdad, atrae siempre más de eso”, escribió acompañando el proceso de creación del dibujo con lindos colores vivos.

Cinthia Fernández comparte a diario la vida con sus hijas (IG: @cinthia_fernandez_)

Un poco de paz para Cinthia que viene en pie de guerra con su ex, Matías Defederico. Hace unas semanas sumaron un nuevo capítulo a su historial de peleas. Fue cuando la panelista subió un ticket de sus compras en un mayorista y lo comparó con la cuota de alimentos que recibe mensualmente por parte del ex futbolista. El total de la compra que en una primera instancia era de $58.480,22, y que con los descuentos que le aplicaron terminó siendo de $57.519,13.

“Sin carne, sin artículos de limpieza, sin verduras gasté esto...”, escribió la bailarina y detalló algunos de los productos que había comprado: “Todo lácteos, sus viandas, galletitas, tocador, comida no perecedera”. En paralelo, compartió el ticket de la transferencia bancaria del padre de sus hijas en que se veía la suma de 55 mil pesos. “No me alcanza, viejo, ni para el super”, aseveró Fernández y continuó: “Y dice que son $40 mil para la cuota y $15 mil para la obra social, que sale $36 mil. Y que me quitó de su débito (claramente porque eran más de $15 mil)”.

Luego, sumó otros gastos de sus hijas que debe cubrir como la cuota del colegio, los útiles, los uniformes, y el material que necesitan para estudiar. “El drama de muchas. Agradezco el trabajo”, agregó la ex Bailando. Parece que pintar, le devuelve la calma y la conecta con su costado más feliz.

SEGUIR LEYENDO: