Un ilusionista puso a prueba la conexión mental entre Sabrina Carballo y Chanchi Estévez

La conexion espiritual entre Sabrina Carballo y Chachi Estevez en El Hotel de los Famosos

Es uno de los grandes temas dentro de la dinámica de El Hotel de los Famosos. Las eliminaciones de Militta Bora y Kate Rodríguez; los abandonos de Silvina Luna y Leo García; las alianzas, las estrategias, las traiciones. Todos estos temas surgieron dentro del hotel y por la lógica misma del reality. Pero hay una historia que viene de antes, que no todos recordaban y que parece reflotar dentro del programa que conducen Pampita Ardohain y el Chino Leunis en El Trece. Y se trata del romance entre la actriz Sabrina Carballo y el ex futbolista Maximiliano Chanchi Estévez, que terminó hace más de diez años pero que por lo visto tiene tela para cortar.

Por más que cada uno era reconocido en sus respectivas profesiones, pocos sabían o recordaban esta historia, que comenzó alrededor del 2006, en un boliche ubicado en la localidad de Olivos. Al principio, eligieron la privacidad y no iban a lugares públicos, hasta que se mostraron como una pareja ya consolidada en un cumpleaños de Alejandra Romero, ex novia de Rodrigo Bueno.

Desde que Pampita los deschavó en cámara, algo parece haberse reavivado. Por caso, al Chanchi no le gustó nada cuando Rodrigo Noya eligió a Sabrina para compartir la habitación VIP durante una noche. Y en uno de los últimos programas, lavaron algunos trapos sucios en un juego de preguntas y respuestas organizado por la producción.

“¿Qué no perdonarías nunca?”, leyó Carballo en el papel que le tocó. “Que me mientan”, respondió de manera categórica. De inmediato, su compañero Martín Salwe le preguntó si Chanchi le había mentido cuando estuvieron en pareja. “Una vez lo intentó, pero lo descubrí. Se fue y volvió”, relató la actriz sobre el episodio.

Chanchi Estévez y Sabrina Carballo junto al ilusionista Maxi Giacionia (El Trece)

Luego, el ex jugador se acercó a la mesa y los participantes lo invitaron a ser parte del juego. De inmediato, tomó un papel que resultó ser el mismo que le había tocado a su ex mujer. “¿Qué no perdonaría nunca? La traición. No tanto la mentira. La traición”, contestó de manera enfática Estévez. “¿Sabri alguna vez te traicionó?”, quiso saber Salwe. El deportista eligió el silencio y continuó con sus tareas dentro del hotel. Luego, frente a cámara y sin que sus compañeros la escuchen, la actriz admitió que sí había traicionado a quien fuera su pareja.

Este sábado, durante la emisión de El debate de El Hotel de los Famosos que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, mostraron un material que no se había visto al aire. Y sumó un elemento más a una historia que por lo visto está lejos de tener su punto final. El responsable en esta oportunidad fue Maxi Giacionia, un ilusionista especializado en el mentalismo, que visitó el hotel para poner a prueba a los participantes. Y en el enunciado de su truco estaba claro a quién iba a interpelar.

A 12 años de su relación, Sabrina Carballo admitió que traicionó a Chanchi Estévez (El Hotel de los Famosos - El Trece)

“Voy a necesitar a dos personas que hayan sido parejas”, pidió el mago, y naturalmente se levantaron Sabrina, más decidida; y Chanchi, más bien resignado. El ilusionista le pidió a la actriz que cierre los ojos, le tocó la frente y le preguntó si había sentido el impacto. Luego hizo lo propio en el abdomen. Y le pidió memorizar todas sus sensaciones para un ejercicio posterior.

El mago se alejó de Sabrina y se acercó a Estévez, que permanecía con los ojos abiertos. Entonces, tocó el hombro del ex fubtolista y le pidió a la actriz que señalara qué parte del cuerpo le había tocado. Y sin dudarlo, señaló su propio hombro. A continuación, tomó un papel y rozó la nariz del futbolista. “Sabrina, sentiste donde te toqué recién?”, preguntó. “Sí, en la cara”, respondió Carballo ante el asombro general.

“¿Segura que sentiste que te rocé con el papel?”, insistió Giacionia. Y la actriz volvió a responder afirmativamente, ante el estupor de sus compañeros que seguían la prueba. “Ellos están de testigos que en realidad no te toqué a vos, lo toqué a Maxi y vos lo sentiste”, explicó y todo terminó en un aplauso. Creer o reventar, dice el refrán. Ahora habrá que esperar hasta el lunes para ver qué pasa en el próximo capítulo de la novela romántica de El Hotel de los Famosos.

