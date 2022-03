Rodrigo Noya eligió a Sabrina Carballo para pasar una noche en una suite: la reacción de Chanchi Estévez

Rodrigo Noya ganó la competencia en El hotel de los famosos y compartió su premio con Sabrina Carballo (El Trece)

Entre los 16 participantes de El Hotel de los famosos, el reality de El Trece que se estrenó el pasado lunes, dos de ellos guardaban una historia de amor en común. Se trata de la actriz Sabrina Carballo y el ex futbolista Maximiliano Chanchi Estévez, quienes fueron pareja durante cuatro años. Precisamente, en el capítulo anterior, la conductora Pampita Ardohain hizo referencia al asunto, lo que derivó en una emotivo intercambio entre ambos.

En el backstage, la actriz recordó con mucho cariño al delantero. “Maxi fue, es y será una persona muy importante en mi vida”, señaló con los ojos vidriosos. De vuelta en el piso, el coreógrafo quiso saber qué había terminado con la pareja de cuatro años. “Se gastó. Yo me fui a jugar afuera...”, explicó el ex Racing. “No me gusta hablar de mi vida privada, pero el amor no se terminó, él es mi familia”, aseguró y lanzó una frase contundente: “Si mañana precisa un órgano, se lo doy”.

En ese punto, Pampita fue directo al hueso. “¿Alguno de los dos quedó con el corazón roto?”, indagó la conductora, provocando las emociones de todos. “No quiero hablar de esto, porque yo lo re quiero a él, y siento que le rompí el corazón. Los dos nos sentimos muy mal”, respondió la actriz entre lágrimas, que ahora eran compartidas. “Yo la quiero mucho y también soy un tipo que me emociono”, señaló el Chanchi.

En el Hotel de los Famosos, Sabrina Carballo y Chanchi Estévez recordaron su historia de amor

Volviendo al programa del miércoles, la dinámica puso a prueba al equipo de los huéspedes, que integra Sabrina. Los participantes debían combinar un desafío de destreza física y equilibrio con su capacidad para resolver unos cálculos matemáticos. El que lo hacía en primer lugar, se hacía acreedor a pasar una noche en una suite de lujo. Y el ganador por amplio margen fue el actor Rodrigo Noya.

Pero el premio no terminaba allí. “Tiene sorpresa esto, porque podés elegir un compañero para pasar la noche con vos. Puede ser de los huéspedes o del staff”, indicó Pampita. Hay una cama matrimonial, la más cómoda del mundo”, añadió el Chino Leunis. Y el ex Agrandadytos no lo pensó demasiado: “Voy a compartir con Sabri”, anunció, generando todo tipo de reacciones.

Cabe destacar que durante la previa, mientras el staff realizaba trabajos de jardinería, los huéspedes disfrutaban de la pileta, donde a ambos actores se los había visto mucho tiempo juntos. Y durante el desayuno, protagonizaron otro gag, cuando la actriz se ofreció a limpiarle los anteojos y el ex Hermanos y detectives le replicó que la veía como a una madre. “La relación que generamos es como de madre e hijo”, señaló, pero a su compañera no le gustó para nada. “¡Que madre-hijo, estúpido!”, le espetó, y Noya reculó, reconfigurando el vínculo como de hermana menor.

Rodrigo Noya y Sabrina Carballo en la suite de lujo (El Trece)

“A Sabri la conozco desde antes. Poco, pero la casa permitió que conectemos mucho. Es muy perceptiva y se da cuenta cuando alguien necesita hablar y es lo que en este momento necesito”, explicó en el backstage. Y con estos antecedentes, no sorprendió que la haya elegido para que lo acompañe en la suite de lujo. Pero entonces, las miradas apuntaron al Chanchi, a ver cómo lo afectaba la decisión.

“No creo que le moleste para nada, porque nos vio convivir y sabe el tipo de vínculo que tenemos”, aventuró Noya. Sin embargo, al ex futbolista no pareció gustarle mucho la cuestión. “No comments”, se limitó a decir, pero acompañado con un elocuente gesto de desagrado que valía más que mil palabras.

Sabrina y Rodrigo se dirigieron a la suite, donde Silvina Luna, como parte del staff, les llevó una botella de champagne. Luego de brindar, vieron las imágenes de archivo que les había preparado la producción, y compartieron diferentes momentos de sus vidas profesionales y personales. Pero la intimidad llegó hasta ahí, porque después de una fiesta que liberó las tensiones y exacerbó los ánimos, Noya invitó a Alex Caniggia a que les haga compañía, lo que a Sabrina no le gustó ni medio. Más por la personalidad, y cierta falta de aseo del Emperador, que por haber interrumpido un momento romántico, que nadie sabe cómo hubiera terminado.

