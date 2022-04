La palabra de Silvina Luna luego de abandonar el Hotel de los Famosos por un problema de salud

La modelo llevó tranquilidad a sus seguidores de Instagram después de los resultados de sus análisis en el reality de El Trece

El jueves Silvina Luna tuvo que abandonar El Hotel de los Famosos, el reality conducido por Carolina Pampita Arodahain y Leandro El Chino Leunis por la pantalla de El Trece. Luego de participar durante dos semanas, se fue de la competencia por motivos de salud, y se despidió de sus compañeros invadida por la angustia y la preocupación. El fin de semana la modelo utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores y contó cómo evoluciona.

Desde que se enfrentó a los desafíos físicos del programa, Silvina manifestó su dificultad para realizar los juegos y confesó que sintió falta de aire en más de una oportunidad. Las enfermeras del ciclo le tomaron la presión y el primer síntoma de alarma fue que tuvo un pico de tensión, algo que no le suele suceder, y esto derivó en un analísis de sangre que dejó en claro que necesitaba atención médica. Así lo explicó ella detrás de camáras: “Me dieron los niveles elevados así que me voy a ir a internar ahora para que me nivelen. Todo bien igual, no quiero llorar”.

Mientras los participantes la despedían, aclaró que influyen las secuelas de la intervención de glúteos que se realizó en manos del doctor Anibal Lotoki, por la que el médico fue condenado a cuatro años de prisión por lesiones graves. “Igual yo ya estoy acostumbrada a esto, son episodios que tengo cada tanto, pero pensé que acá lo iba a poder sostener”, reconoció.

Silvina Luna tuvo que dejar El Hotel de los Famosos por un problema de salud

El sábado la ex Gran Hermano rompió el silencio a través de sus historias de Instagram. “Acá les dejo un videito, me puse un filtro porque estoy matada, pero quería contarles que estoy mejor. Ya se está nivelando todo, me siento más fuerte, y descansé”, aseguró en un clip donde se grabó en modo selfie. “Quería agradecerles por todos los mensajes que me mandaron, que me súper motivaron y me dieron mucho amor”, expresó.

Un tiempo atrás reconoció que lleva ocho años tomando corticoides y haciendo tratamientos alternativos para mejorar su salud. En noviembre del año pasado, tuvo que internarse por los problemas derivados de su cirugía estética y realizó un posteo explicando la situación. “Celebro que podamos de-construir estereotipos y mostrarnos como somos. Poder conectar con nuestro valor interior. Nadie absolutamente nadie, es igual a vos y ese es tu gran poder, el de todos, la autenticidad de cada uno de nosotros ¿Cuántas cosas hacemos por alcanzar ideales de belleza, poniendo en riesgo nuestra vida y nuestra salud?”, cuestionó.

Y luego explicó: “Suelo mostrarles cosas lindas en Instagram, pero hoy decido compartirles esta otra parte de mi día a día. Cada tanto necesito internarme, mis niveles de calcio suben y mis riñones no funcionan bien. Tiempo atrás cuando solo me identificaba con el cuerpo, intentando alcanzar estereotipos de belleza con exigencia y lograr cierta perfección, me metí en una que me cambió la vida”.

“Hoy, lejos de victimizarme, elijo atravesar esto de pie como guerrera que soy, es mi lucha, y seguiré sin perder la alegría”, destacó. En ese sentido, reveló las consecuencias que aún hoy padece. “Es una condición que me acompaña, es prioridad sí, pero no me determina, elijo todos los días construir felicidad, agradecer por esta vida y entender que soy mucho más grande de lo que me pasa. Obviamente me hubiese gustado tener esta sabiduría antes de esa mala elección que tomé”, señaló. Y se mostró esperanzada: “Sigo creyendo, en qué aparecerá la medicina indicada, los médicos, la tecnología para poder subsanar todo esto, sigo aprendiendo a vivir con la incertidumbre de no saber cómo va a evolucionar, pero tomando cada día como un regalo”.

