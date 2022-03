De un amor que nació en un boliche a una crisis que no lograron superar: Sabrina Carballo y Chanchi Estévez, 12 años después

En el Hotel de los Famosos, Sabrina Carballo y Chanchi Estévez recordaron su historia de amor (Video: "El Hotel de los Famosos", El Trece)

Poco se sabía de su historia de amor hasta que el trabajo los volvió a unir. Sabrina Carballo y Maximiliano Chanchi Estévez se convirtieron en dos de los participantes favoritos de El Hotel de los Famosos. Y no justamente porque alguno de los dos sea mediático o haya tenido alguna actitud polémica en el reality que conducen Carolina Pampita Ardohian y Leandro El Chino Leunis.

Ambos cultivan un bajo perfil, al punto tal que el tiempo que estuvieron juntos no daban entrevistas ni hablaban de su vida privada. Tampoco hay demasiadas fotos re vistas, solo las que ellos se tomaron en la intimidad de la pareja, pero que quedarán justamente en el recuerdo de cada uno. Para ese entonces ambos estaban más que consolidados en sus respectivas carreras profesionales: ella como actriz y él como futbolista.

Sin conocer con precisión la fecha exacta, el romance nació en un boliche ubicado en Olivos, en zona norte. Fue entre el 2005 y el 2007. Y la relación duró cuatro años, según el propio ahora exfutbolista contó en el reality de El Trece. Al principio lo mantuvieron en secreto, al menos no iban a lugares públicos. Al primer lugar que fueron y en donde se mostraron como una pareja ya consolidada fue en el cumpleaños de Alejandra Romero, ex novia de Rodrigo Bueno.

“Gracias a Maxi volví a creer en el amor. Es muy dulce y muy buen tipo. Eso es lo que más me importa de él, que sea buena persona”, dijo Sabrina en alguna de las pocas oportunidades que se permitió hablar públicamente de su relación, aquella que cuidó desde un principio.

El reencuentro de Chanchi Estévez y Sabrina Carballo (Video: "El Hotel de los Famosos", El Trece)

Durante los cuatro años que estuvieron juntos, Sabrina y Chanchi compartieron proyectos de vida y de pareja: apostaron a la convivencia y agrandaron su familia con la compañía de mascotas. También compartieron los distintos eventos familiares, como cualquier pareja.

La ruptura llegó cuando el deportista se fue a jugar al exterior y ella se quedó en la Argentina cumpliendo con compromisos laborales. Pensaron que podrían superar la relación a distancia, pero no se dio como ellos lo esperaban. “Se gastó la relación”, dijo él frente a su ex, y también delante de sus compañeros de certamen. En 2008 jugó en Cerro Porteño de Paraguay y luego, en 2010, defendió la camiseta de Gela Calcio, en Italia.

En 2011 regresó a jugar al país, pero para ese entonces la relación ya no tenía retorno. Ella había tomado la decisión de separarse y ponerle punto final, y a la distancia. En tanto, en la división sí habían logrado llegar a un acuerdo. “Yo me quedé con el perro y le dije a él que se quede con el departamento porque yo no quería nada”, contó la actriz.

Chanchi Estévez y Sabrina Carballo se reencontraron después de 12 años: comparten El Hotel de los Famosos

“Es un poquito intensa. La aguanté tanto tiempo que aguantarla un poquito más, ya está”, bromeó Estévez sobre el reencuentro con su ex pareja 12 años después y en un reality en el que deberán convivir durante cuatro meses por un premio de 10 millones de pesos.

En el mismo ciclo se dieron una serie de charlas íntimas en la que, lejos de querer ahondar en demasiados detalles, la ex pareja rompió en llanto al recordar sus vivencias. “Lo importante es que a él lo amo. Nunca se terminó. Él es mi familia. Si mañana necesita un órgano se lo doy. Lo amo de verdad”, dijo Sabrina con seguridad.

Luego, y ya entre lágrimas, admitió que siente culpa por haber decidido terminar la relación pese a que él en aquel entonces quería luchar por su amor. ”Yo lo quiero a él y siento que le rompí el corazón. Los dos nos sentimos muy mal”, recordó lamentando y mientras veía al exfutbolista secándose las lágrimas. “Yo la quiero mucho y también soy un tipo que me emociono”, dijo Chanchi luego de escuchar a la actriz.

Pasaron muchos años desde que se separaron, pero ellos se consideran familia, y si bien cada uno rehízo su vida sentimental a lo largo del tiempo, no tuvieron reparos en volver a compartir el mismo techo: esta vez, como participantes de El Hotel de los Famosos, reality que logró volver a unirlos y en donde, al menos hasta ahora, logran compatibilizar en la convivencia. No solo entre ellos sino con el resto de sus compañeros, quienes también demuestran interés en aquella pareja que supieron formar y que tanto amor les dejó.

SEGUIR LEYENDO: