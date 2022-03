Mica Viciconte y Mery del Cerro rompieron su sociedad en Masterchef Celebrity: “Eso es de enemiga”

La ex Combate le reclamó a la actriz que eligiera una receta dulce muy similar a la suya

La tercera temporada de Masterchef Celebrity está llegando a su fin. Pasaron veintinún semanas llenas de desafíos para los participantes, y los cinco semifinalistas están aplicando todo el aprendizaje que acumularon para no quedarse afuera de la competencia. El martes los jurados bautizaron la consigna como “noche negra” por el color que debía predominar en el plato que eligieran, tanto dulce como salado. Invadidas por la tensión y el nerviosismo, Mica Viciconte y Mery del Cerro protagonizaron varios cruces, y la ex Combate no se guardó ningún pase de factura.

Tras la eliminación de Malena Guinzburg, cada vez son menos los que siguen en carrera hacia la gran final del reality de Telefe: Tomás Fonzi, Denise Dumas, Vicky Juariu Braier, Del Cerro y Viciconte. En busca de las codiciadas estrellas de oro, todos se sorprendieron cuando levantaron las cajas misteriosas y encontraron ingredientes de una sola tonalidad. Allí surgió la dicotomía de optar por la gallina negra y hacer un plato salado, o elegir la materia prima de pastelería y tratar de crear un postre inspirado en la oscuridad de la noche.

Viciconte opinó que se trataba de una trampa para que todos cayeran en la idea de preparar la carne al horno, y recordó una receta de Dolli Irigoyen donde predominaba la paleta de colores que pedía el jurado. Al igual que ella, la ex Casi Ángeles puso manos a la obra con otra creación de pastelería, y este fue el puntapié del conflicto. “Se está copiando, es obvio, todos hacen salado y ella que está al lado mío justo hace dulce”, reclamó la influencer.

Mica Viciconte y Mery del Cerro se enfrentaron en Masterchef Celebrity

Ese fue solo el comienzo de una serie de idas y vueltas entre ambas. Aunque unos días atrás habían formado una “exitosa sociedad” en un desafío grupal, esta vez predominó la rivalidad. Luego de que Damián Betular pasara por la estación de la actriz, y le recordara la receta de una masa con cacao ideal para su tarta de frutos rojos, la pareja de Fabián Cubero le pidió que le brindara una idea para su “manjar de chocolate”.

“Te diría que hagas una crema pastelera, pero sería muy parecido a la de Mery, están como muy iguales con estos postres”, le recriminó el jurado. “Y sí, si está copiando, hace tres horas que lo estoy diciendo”, comentó sin filtro la deportista. Además, le dijo que no aceptaría una negativa como respuesta: “A ella le dijiste cada ingrediente y paso a paso de la masa, bueno, yo te pido el de crema inglesa y no me podés decir que no”. Finalmente logró su cometido, y el pastelero le explicó el procedimiento para que pudiera presentar una guarnición con la torta.

Cuando faltaban pocos minutos Del Cerro recurrió a su compañera para despejar algunas dudas, y Viciconte se negó a ayudarla. “¿Vos ibas a hacer dulce o cambiaste después? Porque me preguntaste qué iba a hacer y después hacés lo mismo. Eso no es de amiga, es de enemiga, esto es ojo por ojo”, fue la contundente respuesta que le dio, dejando en claro que no le brindaría ninguna sugerencia que pudiera beneficiarla.

A la hora de las devoluciones, los expertos se sorprendieron por los resultados tan similares. “Es increíble que vayan tan a la par, vienen con los mismos menús hace un par de días, y a las dos le faltó lo mismo: una guarnición de fruta fresca, porque el sabor está correcto, pero le falta humedad”, aseguró Donato de Santis. Lejos de potenciarlas, la competitivad les jugó una mala pasada, y ninguna pudo conseguir una estrella para acercarse a la final.

SEGUIR LEYENDO: