De la ropa interior de Maradona a “Virgencita mía”: Luis Ventura recordó los inicios de Wanda Nara en el medio

Luis Ventura recordo los inicios de Wanda Nara en el medio

—¿A Wanda cuánto hay que creerle?

— Nada.

—¿De 0 a 100?

— Cero, te lo digo porque la vi nacer. Si te cuento todo lo que vi nacer...

Invitado a LAM Luis Ventura recordó sus épocas como director de revista Paparazzi y en ese contexto, los inicios de Wanda Nara en el medio, cuando la hermana de Zaira tenía nada más que 17 años. Él fue quien le dio su primera tapa a la actual mujer de Mauro Icardi y recordó también el detrás de escena de la misma, titulada “Virgencita”.

Ángel de Brito quiso saber si había sido él quien había inventado las fotos en las que se veía a la joven colgando unos calzoncillos, supuestamente de Diego Maradona: “No, es una avivada, lo inventa Aldo Funes, tenia la vedette mas joven de la revista Wanda era menor así que no podía subir al escenario, tuvo que tener permisos y venia a la redacción a raspar y no entraba por ningún lado porque estéticamente no es la chica que vemos hoy, era una chica que había que acomodarle la estética un poco”.

En ese momento Nazarena Vélez interrumpió para decir que Wanda “era divina” y Luis Ventura asintió y sumó: “Tenía un carisma de la p... madre”. Volviendo al tema de la ropa interior de Maradona, dijo que había dos versiones, una que aseguraba que el calzoncillo era del cámara y otra que era de Alejo Clerici, quien representó al Diez.

“¿Cómo nace la vedette virgen?”, quiso saber el conductor de LAM y el periodista contó el detrás de escena de la recordada tapa: “Le pido a los cronistas una nota con Wanda, que era la chica del momento porque estaba con Maradona y me traen fotos del una chica que no tenia noción que el peor horario para eso es el mediodía, la habían hecho rodar en la arena, había quedado con la arena, vi la foto y dije ‘no puedo publicar’”.

“Leí la nota y decía que era virgen, que no había tenido relaciones con Diego, que fue la gran enemistad de Diego con ella porque contó una historia que no pasó. Entonces hicieron una producción donde pusieron un manto de virgen, laureles y queríamos imprimir estampitas”, contó.

De inmediato mostraron la tapa titulada: “Virgencita mía”. La bajada agregaba: “A los 19 la actriz que sedujo a Maradona revoluciona la farándula con sus confesiones”. En un fragmento de la nota ella aseguraba: “El hombre que elegiría para regalarle mi virginidad es Pablo Echarri”. Por supuesto, aquella edición se agotó.

Casi veinte años después, sigue generando polémica. El año pasado protagonizó uno de los mayores escándalos de la farándula en los últimos tiempos luego de descubrir que su marido, Mauro Icardi, había tenido un encuentro íntimo frustrado con Eugenia la China Suárez.

“Otra familia que te cargaste por zorra”, escribió en sus redes sociales y solo esas palabas bastaron para que todas las miradas apuntaran al a ex Casi Ángeles y que se desataran infinidad de hipótesis y temas. Siempre protagonista, tras el que se denominó “Wandagate” brindó desde París una entrevista con Susana Giménez.

“Cómo empezó esto?¿Vos le viste el teléfono a Mauro?”, preguntó Susana sobre el inicio de la crisis en la nota. “Estábamos en un campo, estaban las nenas andando a caballo y busqué una foto en el teléfono. “Ahí vi pantallazos de un chat con una mujer muy famosa que ya saben”, señaló en referencia a la China, a quien nunca mencionó. “Es obvio que se empiezan a generar un montón de versiones, a veces cuando no querés hablar empiezan a inventar. Es lógico”, señaló comprensiva. “Es el precio que una paga por ser famosa”, interpretó la diva. “Es la culpa que pago por ser impulsiva”, reconoció Wanda: “Lo primero que se me vino a la cabeza fue poner una historia”, señaló en referencia a la frase que empezó todo en la tarde del sábado 16 de octubre.

SEGUIR LEYENDO: