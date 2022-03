Revelan quién podría ser el conductor de La Peña de Morfi en reemplazo de Gerardo Rozín

Ángel de Brito reveló quién será el conductor de La Peña de Morfi (LAM)

El pasado 11 de marzo, el ambiente del espectáculo se conmocionó con la muerte de Gerardo Rozín. Periodista y productor de raza, creador de grandes éxitos y de un estilo único para hacer televisión, partió dos días antes de que empiece la nueva temporada de su última gran creación, La Peña de Morfi. Desde su estreno en 2015, se propuso allí unir dos de sus grandes pasiones -la música y la comida- y vaya si lo logró, al punto de constituir un clásico de los domingos al mediodía en la pantalla de Telefe.

Teniendo en cuenta la enfermedad del conductor, en la planificación para este 2022 el canal de las pelotas tenía apuntado a Iván de Pineda para tomar el lugar de Rozín, siempre con Jesica Cirio en la coconducción y con fecha de inicio pautada para el 13 de marzo. La muerte del productor naturalmente postergó el comienzo. Y a los pocos días se supo que el conductor de Pasapalabra no iba a ocupar su lugar en el programa de los domingos.

Ni de Pineda ni el canal se pronunciaron sobre el tema, lo que motivó que empezaran a circular varias hipótesis. Una de ellas asegura que él estaba dispuesto a ocupar el lugar de Rozín de manera provisoria, a la espera de que el periodista pudiera regresar en algún momento a su querido ciclo. Por otro lado, se dijo que ante la partida de Gerardo Iván había querido proponer cambios en el formato para poder marcar su impronta y hacer una nueva Peña con otro estilo, ideas que no habrían sido aceptadas.

El homenaje a Gerardo Rozín en la apertura de La Peña de Morfi (Telefe)

La única certeza es que pasaban los días y el programa seguía sin conductor. Entre los nombres que circularon, estuvo el de Zaira Nara, quien acompañara diferentes etapas de Morfi, acompañando a Damián de Santo, al Chino Leunis y al propio Rozín. Junto a Cirio y a Julieta Prandi -compañera de Gerardo en Gracias por venir, gracias por estar- condujeron de manera emotiva y precisa el homenaje al rosarino realizado el domingo 20 de marzo.

Ese día también hizo su aporte desde un móvil Soledad Pastorutti, y la de Arequito fue otro de los nombres con los que se especuló, entre los que también estuvieron Jey Mammon -con contrato con Telefe luego de su destacado paso por América pero aún sin aire- y Migue Granados, que reveló que el propio Rozín lo había elegido como su sucesor. “Por supuesto no lo hubiese hecho. No estaría a su altura y era imposible querer agarrar eso sabiendo lo que iba a pasar”, explicó el hijo de Pablo.

Así estaban las cosas hasta que este miércoles, en los segundos finales de LAM, Ángel de Brito terminó con el misterio y dio el nombre del conductor que se hará cargo de La Peña de Morfi. “Quiero confirmar que el conductor elegido por Telefe para remplazar a Gerardo Rozín después de la partida de Iván de Pineda es Jey Mammon”, anunció el conductor, y dio algunos detalles del nuevo programa.

El emotivo discurso de Jey Mammon en su despedida de Los Mammones (América)

“Va a continuar con el mismo equipo, con algunas modificaciones. Obviamente va a meter su piano”, aseguró el periodista, que le dio el visto bueno al creador de Estelita: “Es ideal porque le gusta la música, la cocina”, aventuró Ángel, y adelantó que todavía su estreno al frente de la Peña no tiene fecha confirmada.

Durante 2021, Jey Mammon fue una de las revelaciones de la pantalla chica. Al frente de Los Mammones -primero en la medianoche, luego en el prime time- sumó a su habitual sentido del humor sus dotes como pianista e intérprete y una sensibilidad y empatía para abordar a los entrevistados. Logró que fueran a su programa las grandes figuras de diferentes géneros tanto como los artistas emergentes de las nuevas tendencias y se destacó con una serie de homenajes, en especial uno dedicado a Charly García, que contó con la aprobación del músico.

